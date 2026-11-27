ПСЖ и «Лорьян» проведут матч в рамках 12 тура французского чемпионата. Парижане на днях потерпели первую неудачу за долгое время. Но я сомневаюсь в том, что клуб умудрится во втором матче кряду не победить.

ПСЖ встречался с достаточно крепким оппонентом из Италии в Лиге чемпионов – с «Ромой». Ранее римляне несколько матчей в еврокубке проиграли, пропуская в концовках от соперников. Но на этот раз ситуация была другой – парижане вели 2:1 к 70 минуте, но пропустили с пенальти в конце – 2:2 по итогу.

В целом, ПСЖ далеко не лучшим образом выступил, в обороне неуверенно смотрелся. Матвей Сафонов еще несколько сейвов сделал, так бы счет мог бы быть более крупным. Но стоит учесть, что действующий чемпион Франции имеет несколько игроков основы в лазарете – Хвича и Дуэ надолго выбыли, Дембеле не полные 90 минут может играть.

Так прервалась серия побед ПСЖ, которая длилась с начала сентября и насчитывала 12 матчей. В том числе за этот период в ЛЧ коллектив сумел одолеть топовых соперников – «Ман Сити» и «Барселону» (4:2 оба раза). На положение в таблице чемпионата Франции такая серия тоже повлияла – с 26 баллами клуб сейчас лидирует, уже имеет неплохой отрыв от большинства преследователей.

«Лорьян», в целом, своими выступлениями не удивляет, ни в плохом, ни в хорошем смысле. Команда идет в середине таблицы Лиги 1 сейчас, с 16 баллами занимает десятое место. Разрыв с соседями выше и ниже у «мерлузовых» минимальный, они могут даже близко к еврокубковой зоне подняться скоро, хотя и опуститься к зоне вылета есть шанс.

И в последнее время «Лорьян» чередовал разные результаты. Нескольких топовых оппонентов команда смогла обыграть – 1:0 с «Монако» и с «Парижем», последний коллектив сейчас вторым в Лиге 1 идет. Но в других встречах «мерлузовые» не справлялись с менее сильными конкурентами – 0:0 с «Анже», 0:2 от «Бреста», 1:1 с «Ренном».

ПСЖ является фаворитом матча. Да, клуб играл несколько дней назад, да и некоторые ключевые игроки сейчас недоступны из-за травм. Но я все же думаю, даже в смешанном составе команда Энрике сумеет обыграть такого противника.

Моя ставка на эту игру – фора (-2) на ПСЖ с коэффициентом 2.00