ПСЖ – Лорьян: прогноз на матч чемпионата Франции
Анализ команд
Текущая форма
На неделе парижане потеряли первые очки в Лиге Чемпионов. Подопечные Луиса Энрике играли на «Парк де Пренс» в Париже с итальянской «Ромой» и завершили игру боевой ничьей 2:2. Уже на пятой минуте встречи Матвей Сафонов пропустил первый гол. Однако мячи Забарного и Дембеле вывели парижан вперед, но пропущенный мяч с пенальти на 78-й минуте установил паритет, который сохранился до финального свистка. Тем самым «красно-синие» с 13 очками расположились на второй строчке и отстают от мадридского «Реала» на два балла.
В Лиге 1 ПСЖ является лидером и имеет в активе 26 очков. «Красно-синие» продолжает бороться за очередное чемпионство и опережают на три балла второй «Париж». В минувшем туре парижане выиграли со счетом 3:2 у «Ниццы», а противостоянием ранее минимально переиграли «Труа» (1:0).
Дисквалификации и травмы
Игру пропустят травмированные Дуэ, Кварацхелия, Лонгони и Мендеш.
Интересные тренды для ставок
- ПСЖ в пяти минувших играх в Лиге 1 среднем забивает 2.4 гола
- В трех кряду очных играх состоялся обмен мячами
Ориентировочный состав: Сафонов – Хакими, Забарный, Пачо, Эрнандес – Невеш, Витинья, Руис – Аклиуш, Дембеле, Маюлу.
Текущая форма
«Лорьян» в чемпионате выглядит уверенно, в пяти последних матчах потерпел всего одно поражение. В минувшем туре «темно-оранжевые» обменялись мячами с «Ренном». Игра завершилась голевой ничьей 1:1. «Мерлузовые» пропустили первыми, но на 45-й минуте смогли отыграться. Во втором тайме Ноа Кадиу не реализовал пенальти и счет больше не изменился. Ранее команда выиграла на выезде 2:0 у «Гавра».
На данном этапе «Лорьян» имеет в активе 16 очков, которые позволяют располагаться на 10 месте в турнирной таблице. Отметим, что подопечные Александра Дюжо вплотную приблизились к топ-6 и отстают от шестого «Бреста» на два балла.
Дисквалификации и травмы
Клубу не помогут травмированные Кацерис и Фадига.
Интересные тренды для ставок
- «Темно-оранжевые» в трех матчах из пяти прошедших не пропускали
- «Лорьян» со старта чемпионата Франции в среднем пропускает 0.8 гола
Ориентировочный состав: Мвого – Аджей, Тальби, Обаретин – Силла, Кадиу, Авом, Куасси – Макенго, Бернардо – Тосин.
Прогноз и ставки
«Лорьян» может дать уставшему сопернику непростой бой. Сегодня «темно-оранжевые» не будут играть от обороны, тем более смотрятся в поединках против ПСЖ блестяще – всего одно поражение в пяти минувших сражениях. Это говорит о том, что для подопечных Александра Дюжо более именитый и мощный состав лучшего клуба Франции не помеха. В свою очередь, парижане потеряли немало сил в Лиге Чемпионов, и выстоять против оппонента будет непросто. По нашему мнению, гости воспользуются усталостью «красно-синих» и крупно не проиграют.
Прогноз — азиатская фора (+2) на «Лорьян» c коэффициентом 1.82
Ставка на тотал
От этого поединка не ждем много забитых мячей. «Лорьян» в последнее время немного ошибается в обороне и в семи последних играх кряду более трех голов в играх «темно-оранжевых» не забивалось. Гости сыграют на результат, да и в минувшем туре расписал голевую ничью 1:1 с «Ренном». ПСЖ две прошедшие домашние игры в Лиге 1 завершил с тоталом меньше, и считаем, что голевая феерия не состоится.
Прогноз – тотал меньше 3,5 мячей с коэффициентом 1.75
Ставка на точную разницу в счете
Хозяева не имеют права на ошибку и сегодня проведут очередной уверенный матч. Учитывая большую разницу в классе, парижанам не составит труда выиграть в один или два гола. ПСЖ с таким результатом победил в четырех последних встречах из пяти в Лиге 1, на что и заиграем ставку.
Прогноз — победа ПСЖ с преимуществом в один или два мяча c коэффициентом 2.25
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Прогнозы экспертов
ПСЖ и «Лорьян» проведут матч в рамках 12 тура французского чемпионата. Парижане на днях потерпели первую неудачу за долгое время. Но я сомневаюсь в том, что клуб умудрится во втором матче кряду не победить.
ПСЖ встречался с достаточно крепким оппонентом из Италии в Лиге чемпионов – с «Ромой». Ранее римляне несколько матчей в еврокубке проиграли, пропуская в концовках от соперников. Но на этот раз ситуация была другой – парижане вели 2:1 к 70 минуте, но пропустили с пенальти в конце – 2:2 по итогу.
В целом, ПСЖ далеко не лучшим образом выступил, в обороне неуверенно смотрелся. Матвей Сафонов еще несколько сейвов сделал, так бы счет мог бы быть более крупным. Но стоит учесть, что действующий чемпион Франции имеет несколько игроков основы в лазарете – Хвича и Дуэ надолго выбыли, Дембеле не полные 90 минут может играть.
Так прервалась серия побед ПСЖ, которая длилась с начала сентября и насчитывала 12 матчей. В том числе за этот период в ЛЧ коллектив сумел одолеть топовых соперников – «Ман Сити» и «Барселону» (4:2 оба раза). На положение в таблице чемпионата Франции такая серия тоже повлияла – с 26 баллами клуб сейчас лидирует, уже имеет неплохой отрыв от большинства преследователей.
«Лорьян», в целом, своими выступлениями не удивляет, ни в плохом, ни в хорошем смысле. Команда идет в середине таблицы Лиги 1 сейчас, с 16 баллами занимает десятое место. Разрыв с соседями выше и ниже у «мерлузовых» минимальный, они могут даже близко к еврокубковой зоне подняться скоро, хотя и опуститься к зоне вылета есть шанс.
И в последнее время «Лорьян» чередовал разные результаты. Нескольких топовых оппонентов команда смогла обыграть – 1:0 с «Монако» и с «Парижем», последний коллектив сейчас вторым в Лиге 1 идет. Но в других встречах «мерлузовые» не справлялись с менее сильными конкурентами – 0:0 с «Анже», 0:2 от «Бреста», 1:1 с «Ренном».
ПСЖ является фаворитом матча. Да, клуб играл несколько дней назад, да и некоторые ключевые игроки сейчас недоступны из-за травм. Но я все же думаю, даже в смешанном составе команда Энрике сумеет обыграть такого противника.
Моя ставка на эту игру – фора (-2) на ПСЖ с коэффициентом 2.00
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Тренды
Ставка Точный счет 2:1
В 2 из 4 последних встреч в Лиге 1 парижане выигрывали с разницей в один гол
Ставка 1-й тайм: обе забьют
В двух минувших матчах парижан в чемпионате в первом тайме состоялся обмен мячами
Ставка 2-й тайм: тотал меньше 1,5 гола
В 4 из 5 прошедших игр «темно-оранжевых» во втором тайме было забито менее двух голов
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|ПСЖ
|99,95%
|1.00
|Ничья
|0,05%
|—
|Лорьян
|0%
|—
Динамика вероятностей3'–91'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
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|100%
|1.00
|12
|99,95%
|1.00
|X2
|0,05%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|15,88%
|6.30
|Меньше
|84,12%
|1.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|ПСЖ
|12,71%
|7.87
|Лорьян
|3,17%
|31.57
|Не будет
|84,12%
|1.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|3,39%
|29.49
|Нет
|96,61%
|1.04
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|ПСЖ -2.5
|12,52%
|7.99
|Лорьян +2.5
|87,48%
|1.14
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Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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28.11.2026 в 17:20