Реал Мадрид – Алавес: прогноз на матч чемпионата Испании
Анализ команд
Текущая форма
После поражения 20 сентября в дерби от «Атлетико» (1:2) команда Жозе Моуринью набрала солидный ход и выдала победную серию из десяти матчей с учетом всех турниров. В том числе, на этом успешном отрезке удалось в Эль-Класико на «Камп Ноу» обыграть «Барселону» (2:1). Тем не менее пока догнать каталонцев в турнирной таблице Примеры не получается, отставание накануне 14 тура составляет три очка. В предыдущем туре «Реал» на своем поле обыграл «Сельту» (2:1), хотя до 66-й минуты уступал 0:1. После той победы «сливочные» в Лиге Чемпионов более уверенно расправились с ПСВ (5:1), хотя тоже пропустили первыми и до 50-й минуты проигрывали 0:1. После пяти туров в ЛЧ мадридцы являются единоличным лидером, идут без потери очков и на два балла отрываются от ПСЖ.
Дисквалификации и травмы
В списке травмированных Родриго, Асенсио и Эндрик.
Интересные тренды для ставок
- В девяти матчах кряду игроки «Реала» фолили реже, чем соперники
- Три из пяти последних побед «сливочные» добыли с преимуществом не менее чем в три гола
Ориентировочный состав: Куртуа – Вальверде, Конате, Хейсен, Кукурелья – Тчуамени, Силва – Гюлер, Беллингем, Винисиус – Мбаппе.
Текущая форма
«Алавес» в минувшем туре прервал затянувшуюся серию без побед в Примере, переиграв на своем поле «Депортиво» (3:1). Благодаря этому удалось закрепиться в середине турнирной таблицы на девятом месте с 16 очками. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего три балла, ни о какой борьбе за выживание речи не идет. При этом традиционно баски наибольших успехов добиваются дома, где набрали 13 из 16 очков. На выезде в Ла Лиге подопечные Кике Санчеса Флореса провели шесть матчей, в которых не одержали ни одной победы. Прервать эту серию сегодня будет непросто, так как в девяти предыдущих очных встречах «Алавес» проигрывал мадридскому «Реалу».
Дисквалификации и травмы
Гарсес, Новоа и М. Родригес не сыграют сегодня из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- В трех из четырех последних матчей с участием «Алавеса» в первом тайме проходила ставка на тотал больше 1.5 гола
- В четырех из пяти последних матчей футболисты «Алавеса» фолили чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Сивера – А. Перес, Теналья, Коски, Кастро, Реббах – Гевара, Бланко, Ибаньес – Т. Мартинес, Бойе.
Прогноз и ставки
«Сливочные» продолжают преследовать «Барселону» и не имеют права на ошибку. С учетом всех турниров победная серия «Реала» достигла отметки в 10 матчей, на своем поле и вовсе еще не было ни одной потери очков. Подопечные Жозе Моуринью в последних матчах продемонстрировали умение прибавлять по ходу игры и добиваться положительного результата. Здорово себя в атаке проявляет Джуд Беллингем, забивавший в двух предыдущих встречах. Плюс ко всему, накануне с ПСВ была небольшая ротация: Беллингем, Хейсен и Конате вышли только после перерыва.
«Алавес» проводит по своим меркам однозначно успешный сезон, претендует на еврокубковые места. Однако проблемы с выездными матчами никуда не исчезли, в активе на чужих аренах нет ни одной победы. Не думаем, что сегодня баски готовы что-то противопоставить разыгравшимся «сливочным», которые сметают всех на своем пути.
Наш прогноз – победа «Реала» Мадрид с азиатской форой (-2.5) за коэффициент 1.98
Ставка на тотал
На своем поле в Примере с начала сезона «Реал» победил в шести матчах, оформив 19 голов в ворота соперников. В трех из пяти предыдущих домашних матчей в Ла Лиге с участием «сливочных» забивалось больше трех голов. Вряд ли сегодня стоит ждать голевой засухи, учитывая мощную атаку хозяев.
Вторая ставка – тотал больше 3.5 голов с коэффициентом 1.80
Ставка на офсайды
Футболисты «Реала» попадали в офсайды чаще, чем соперники, в 9 из 12 последних матчей. Опираясь на этот тренд, рекомендуем еще одну ставку на предстоящую встречу.
Прогноз – победа «Реала» Мадрид по офсайдам с форой (0) с коэффициентом 1.62
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Прогнозы экспертов
«Реал» Мадрид на своем поле примет «Алавес» в рамках 14 тура испанского чемпионата. График матчей у мадридцев плотный, только что прошел матч в Лиге чемпионов, и сейчас уже надо снова добывать очки в Примере. Но я не думаю, что «славные» сумеют воспользоваться такой ситуацией у соперника.
«Реал» сейчас набрал отличный ход, показывает одни из лучших результатов не только в Ла Лиге, но и в топ-5 европейских чемпионатов. Серия побед команды длится с конца сентября — тогда в дерби случилось обидное поражение от «Атлетико» (1:2). Впрочем, после этого команда Моуринью только выигрывала.
Само собой, самая важная виктория «Реала» случилась в конце октября — в Эль-Класико удалось уверенно обыграть «Барселону» со счетом 2:1. После этого «сливочные» сократили разрыв с лидирующими в Ла Лиге каталонцами, пусть и до сих пор они не сравнялись по очкам — у подопечных Моуринью все еще на три балла меньше. На неделе клуб с ПСВ встречался в рамках пятого тура ЛЧ, добыл уверенную победу со счетом 5:1, все голы забив во втором тайме. До этого еще «Рома» была обыграна (4:3).
«Алавес» тоже в последних матчах добывал виктории. Так, клуб сперва в Кубке Испании разгромил «Анайтасуна» — 6:1. После этого «славные» еще и «Депортивно», новичка Ла Лиги, обыграли, тоже немало забили — 3:1. Конечно, стоит отметить, что это далеко не самая сильная оппозиция.
Другой важный факт — до этих двух побед у «Алавеса» шла серия неудач, которая длилась с начала сентября, в большинстве матчей за это время «славные» уступали. Впрочем, еще трех побед на старте сезона хватает, чтобы коллектив все еще располагался достаточно высоко в турнирной таблице — девятое место с 16 баллами, даже от зоны еврокубков он не так сильно отстает — на три очка всего.
Я жду очередной победы «Реала». «Алавес» за последние месяцы почти не побеждал, если и добывал виктории, то делал это с явно более слабыми противниками. Мадридцы же ведут погоню за лидирующей в Примере «Барселоной» - терпеть неудачу команда Моуринью никак не может сейчас.
Моя ставка – победа «Реала» Мадрид с форой (-2.5) мяча с котировкой 1.92
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Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка 1-й тайм: тотал больше 1.5 гола
В трех из четырех последних матчей «Алавеса» такая ставка сыграла
Ставка Победа «Алавеса» по желтым карточкам
Ставка была успешной в трех из четырех предыдущих матчей «Алавеса»
Ставка Точный счет 4:1
Две из четырех последних побед на своем поле «Реал» одержал с таким счетом
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Реал Мадрид
|0,43%
|235.02
|Ничья
|8,83%
|11.33
|Алавес
|90,75%
|1.10
Динамика вероятностей3'–93'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|9,25%
|10.81
|12
|91,17%
|1.10
|X2
|99,57%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|11,79%
|8.48
|Меньше
|88,21%
|1.13
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Реал Мадрид
|7,73%
|12.94
|Алавес
|4,06%
|24.62
|Не будет
|88,21%
|1.13
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Реал Мадрид +0.5
|9,25%
|10.81
|Алавес -0.5
|90,75%
|1.10
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии
28.11.2026 в 20:10
28.11.2026 в 16:50
28.11.2026 в 14:20