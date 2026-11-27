«Реал» Мадрид на своем поле примет «Алавес» в рамках 14 тура испанского чемпионата. График матчей у мадридцев плотный, только что прошел матч в Лиге чемпионов, и сейчас уже надо снова добывать очки в Примере. Но я не думаю, что «славные» сумеют воспользоваться такой ситуацией у соперника.

«Реал» сейчас набрал отличный ход, показывает одни из лучших результатов не только в Ла Лиге, но и в топ-5 европейских чемпионатов. Серия побед команды длится с конца сентября — тогда в дерби случилось обидное поражение от «Атлетико» (1:2). Впрочем, после этого команда Моуринью только выигрывала.

Само собой, самая важная виктория «Реала» случилась в конце октября — в Эль-Класико удалось уверенно обыграть «Барселону» со счетом 2:1. После этого «сливочные» сократили разрыв с лидирующими в Ла Лиге каталонцами, пусть и до сих пор они не сравнялись по очкам — у подопечных Моуринью все еще на три балла меньше. На неделе клуб с ПСВ встречался в рамках пятого тура ЛЧ, добыл уверенную победу со счетом 5:1, все голы забив во втором тайме. До этого еще «Рома» была обыграна (4:3).

«Алавес» тоже в последних матчах добывал виктории. Так, клуб сперва в Кубке Испании разгромил «Анайтасуна» — 6:1. После этого «славные» еще и «Депортивно», новичка Ла Лиги, обыграли, тоже немало забили — 3:1. Конечно, стоит отметить, что это далеко не самая сильная оппозиция.

Другой важный факт — до этих двух побед у «Алавеса» шла серия неудач, которая длилась с начала сентября, в большинстве матчей за это время «славные» уступали. Впрочем, еще трех побед на старте сезона хватает, чтобы коллектив все еще располагался достаточно высоко в турнирной таблице — девятое место с 16 баллами, даже от зоны еврокубков он не так сильно отстает — на три очка всего.

Я жду очередной победы «Реала». «Алавес» за последние месяцы почти не побеждал, если и добывал виктории, то делал это с явно более слабыми противниками. Мадридцы же ведут погоню за лидирующей в Примере «Барселоной» - терпеть неудачу команда Моуринью никак не может сейчас.

Моя ставка – победа «Реала» Мадрид с форой (-2.5) мяча с котировкой 1.92