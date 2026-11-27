Текущая форма

Последнюю игру «Лилль» проводил в Лиге Чемпионов и смог выиграть у грозной мюнхенской «Баварии». Домашняя игра завершилась волевой победой. «Доги» пропустили уже на 15-й минуте встречи, первый мяч отыграли в начале второго тайма, а автогол помог добыть первую победу в ЛЧ, 2:1 по итогу. С четырьмя баллами в активе подопечные Давиде Анчелотти занимают 29 место в турнирной таблице основного этапа.

После 11 туров чемпионата Франции «Лилль» занимает третье место в турнирной таблице и имеет в активе 21 очко. Отставание от второго «Парижа» два балла, и вся борьба за распределение мест в Лиге 1 только начинается. В последнем туре «доги» встречались с «Лионом» и потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Дисквалификации и травмы

В лазарете находятся Ньянзу, Сантуш и Игамане.

Интересные тренды для ставок

«Лилль» в трех последних матчах во всех турнирах пропускал в первом тайме

«Доги» за последние пять матчей в первом тайме не заработали ни одной желтой карточки

Ориентировочный состав: Озер – Гоффи, Нгой, Александро, Вердонк – Мукау, Бенталеб, Андре – Мбаппе, Уэда, Харальдссон.