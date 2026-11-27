Ле Ман – Лилль: прогноз на матч чемпионата Франции
Анализ команд
Текущая форма
«Ле Ман» в минувшем туре Лиги 1 одержал сенсационную победу над «Марселем», которая стала только лишь второй в сезоне. Команда после первого тайма проигрывала «провансальцам» 0:2, смогла переломить ход встречи и забила во второй половине три мяча, да и еще пенальти не реализовала – 3:2 по итогу. Ранее «кроваво-золотые» добыли пятую ничью в чемпионате Франции, обменявшись мячами с «Монако» (1:1). Отметим, что подопечные Патрика Видейры в Ле Мане проиграли всего один раз. «Манцы» на данном этапе расположились на спасительном 15 месте в турнирной таблице с 11 баллами в активе. Отрыв от опасной зоны всего один поинт и терять очки с «догами» не рекомендуется.
Дисквалификации и травмы
Россиньоль, Сидибе и Бурабаа пропустят игру из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- «Ле Ман» со старта сезона пропускает в среднем два гола
- «Манцы» не могут выиграть у «Лилля» в четырех матчах подряд
Ориентировочный состав: Кочик – Бамба, Йоу, Вуайе – Буаде, Веркрюйсс, Бретель, Траоре, Калода – Гейе, Мафута.
Текущая форма
Последнюю игру «Лилль» проводил в Лиге Чемпионов и смог выиграть у грозной мюнхенской «Баварии». Домашняя игра завершилась волевой победой. «Доги» пропустили уже на 15-й минуте встречи, первый мяч отыграли в начале второго тайма, а автогол помог добыть первую победу в ЛЧ, 2:1 по итогу. С четырьмя баллами в активе подопечные Давиде Анчелотти занимают 29 место в турнирной таблице основного этапа.
После 11 туров чемпионата Франции «Лилль» занимает третье место в турнирной таблице и имеет в активе 21 очко. Отставание от второго «Парижа» два балла, и вся борьба за распределение мест в Лиге 1 только начинается. В последнем туре «доги» встречались с «Лионом» и потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.
Дисквалификации и травмы
В лазарете находятся Ньянзу, Сантуш и Игамане.
Интересные тренды для ставок
- «Лилль» в трех последних матчах во всех турнирах пропускал в первом тайме
- «Доги» за последние пять матчей в первом тайме не заработали ни одной желтой карточки
Ориентировочный состав: Озер – Гоффи, Нгой, Александро, Вердонк – Мукау, Бенталеб, Андре – Мбаппе, Уэда, Харальдссон.
Прогноз и ставки
Хозяева на своем стадионе со старта чемпионата Франции проиграли только «Тулузе», и гостям будет крайне сложно выдержать давление оппонента. Так что домашнее поле для «манцев» является огромным преимуществом. Также отметим, что в двух последних играх хозяева прекрасно выглядели, смогли переиграть «Марсель» и отобрали очки у «Монако». «Лилль», конечно же, более статусная команда, но усталость гостей после матча Лиги Чемпионов против «Баварии» может сказаться на результате. Считаем, что подопечные Патрика Видейры будут стремиться доказать состоятельность своей смелой игры и не проиграют «догам».
Прогноз – «Ле Ман» не проиграет с коэффициентом 1.77
Ставка на тотал
В сегодняшней игре ожидаем увидеть оборонительный футбол от манцев. «Ле Ман» со старта Лиги 1 неплохо действуют против более статусных соперников и терять очки не собирается. Обратим внимание, что в трех последних матчах «кроваво-золотых» голевая феерия не состоялась, да и последний поединок «Лилля» в чемпионате Франции был низовым. Полагаем, что соперники не смогут пробить основной тотал.
Прогноз – тотал меньше 2,5 мячей с коэффициентом 1.75
Ставка на угловые
«Ле Ман» на своем поле будет играть мощно, права на ошибку не имеет и предпочтет игру первым номером. Однако в четырех из пяти минувших поединков «кроваво-золотых» подряд подавалось менее девяти угловых ударов, чего ожидаем от соперников и в сегодняшнем противостоянии.
Прогноз — тотал угловых меньше 8,5 c коэффициентом 2.02
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Тренды
Ставка Точный счет 1:1
В 2 из 4 последних встреч «Ле Мана» зафиксирован такой счет
Ставка 1-й тайм: «Лилль» забьет
В трех минувших матчах хозяева в первом тайме пропускали
Ставка 2-й тайм: «Ле Ман» забьет
В 3 из 5 прошедших игр «кроваво-золотые» во втором тайме забивали
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ле-Ман
|25,75%
|3.88
|Ничья
|32,43%
|3.08
|Лилль
|41,82%
|2.39
Динамика вероятностей4'–31'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|58,18%
|1.72
|12
|67,57%
|1.48
|X2
|74,25%
|1.35
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|85,04%
|1.18
|Меньше
|14,96%
|6.68
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|56,29%
|1.78
|Меньше
|43,71%
|2.29
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|29,75%
|3.36
|Меньше
|70,25%
|1.42
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|12,72%
|7.86
|Меньше
|87,28%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|4,53%
|22.08
|Меньше
|95,47%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ле-Ман
|34,76%
|2.88
|Лилль
|50,28%
|1.99
|Не будет
|14,96%
|6.68
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|36,44%
|2.74
|Нет
|63,56%
|1.57
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ле-Ман -0.5
|25,75%
|3.88
|Лилль +0.5
|74,25%
|1.35
|Ле-Ман +0.5
|58,18%
|1.72
|Лилль -0.5
|41,82%
|2.39
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ле-Ман -1.5
|7,99%
|12.51
|Лилль +1.5
|92,01%
|1.09
|Ле-Ман +1.5
|82,15%
|1.22
|Лилль -1.5
|17,85%
|5.60
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ле-Ман +2.5
|94,24%
|1.06
|Лилль -2.5
|5,76%
|17.35
Трансляция матча
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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