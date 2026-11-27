Текущая форма

Команда находится в прекрасной форме и продолжает бороться за место в топ-6. Клуб с Лазурного берега расположился на седьмом месте в турнирной таблице и имеет в активе 17 очков. Отставание от шестого «Бреста» составляет один балла, да и соперники в лице «Ренна», «Монако» и «Лорьяна» наступают на пятки и не отстают. Отметим, что подопечные Оливье Пантаноли прибавили в нападении и забивают минимум по два гола в четырех играх подряд.

В минувшем туре «Ницца» не смогла одержать победу. В домашнем матче «красно-черные» в упорной борьбе проиграли лидеру чемпионата ПСЖ. «Орлята» открыли счет на восьмой минуте, но уже к перерыву проигрывали 1:2 и не смогли перевернуть ход игры, проиграв 2:3 по итогу. Ранее подопечные Пантаноли выиграли у «Анже» (2:0).

Дисквалификации и травмы

Команде не помогут травмированные Бомбито, Абдельмонен, Абергель и Менди.

Интересные тренды для ставок

Команда со старта чемпионата забивает в среднем 1.6 гола

Обмен мячами в матчах «орлята» состоялся в шести из семи последних игр

Ориентировочный состав: Диуф – Сейду, Ндайшимийе, Мандза – Клосс, Будауи, Витсель, Нкунку – Диоп, Амура – Ваи.