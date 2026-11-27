Ницца – Труа: прогноз на матч чемпионата Франции
Анализ команд
Текущая форма
Команда находится в прекрасной форме и продолжает бороться за место в топ-6. Клуб с Лазурного берега расположился на седьмом месте в турнирной таблице и имеет в активе 17 очков. Отставание от шестого «Бреста» составляет один балла, да и соперники в лице «Ренна», «Монако» и «Лорьяна» наступают на пятки и не отстают. Отметим, что подопечные Оливье Пантаноли прибавили в нападении и забивают минимум по два гола в четырех играх подряд.
В минувшем туре «Ницца» не смогла одержать победу. В домашнем матче «красно-черные» в упорной борьбе проиграли лидеру чемпионата ПСЖ. «Орлята» открыли счет на восьмой минуте, но уже к перерыву проигрывали 1:2 и не смогли перевернуть ход игры, проиграв 2:3 по итогу. Ранее подопечные Пантаноли выиграли у «Анже» (2:0).
Дисквалификации и травмы
Команде не помогут травмированные Бомбито, Абдельмонен, Абергель и Менди.
Интересные тренды для ставок
- Команда со старта чемпионата забивает в среднем 1.6 гола
- Обмен мячами в матчах «орлята» состоялся в шести из семи последних игр
Ориентировочный состав: Диуф – Сейду, Ндайшимийе, Мандза – Клосс, Будауи, Витсель, Нкунку – Диоп, Амура – Ваи.
Текущая форма
Подопечные Стефена Дюмона в чемпионате Франции продолжают упорную борьбу за сохранение прописки и благодаря победе в минувшем туре покинули опасную зону. «Труа» встречался с «Гавром» и нанес поражение аутсайдеру Лиги 1 со счетом 3:1. Гости открыли счет уже на третьей минуте, но «синие» этого не заметили и смогли забить три гола. Отметим нападающего Антони Милле, который оформил дубль. Ранее команда достойно выглядела в матче против ПСЖ, но уступила с минимальным счетом 0:1. На данном этапе промежуточное 13 место в турнирной таблице и 11 очков в активе. Отрыв от опасной зоны составляет один балл, и потеря очков может отбросить клуб в зону вылета.
Дисквалификации и травмы
Не сыграют Коне и Гоцци – травмы.
Интересные тренды для ставок
- Со старта чемпионата «Труа» забивает в среднем один гол
- В пяти последних играх команда в среднем зарабатывала две желтые карточки
Ориентировочный состав: Конате – Тити, Монфре, Диас, Бура – Милль, Карим, Диоп – Ифнауи, Ле Дуарон, Диавара.
Прогноз и ставки
По нашему мнению, в этом матче хозяева поля победу не отдадут и обязаны зарабатывать полноценные три балла. Отставание от зоны еврокубков всего один балл, и такой шанс упускать нельзя. На данный момент «Труа» пребывает не в лучшей форме и в трех последних очных матчах проигрывал «Ницце». Отметим, что «орлята» намереваются приблизиться к топ-6 и одержали три победы в пяти минувших турах. Считаем, что домашнее поле и поддержка болельщиков станут ключевыми факторами и приведут к победе подопечных Пантаноли, на которую мы и заиграем ставку.
Прогноз – победа «Ниццы» с коэффициентом 1.70
Ставка на тотал
В последнее время хозяева играют открыто и большинство матчей получаются голевыми. Шесть последних игр «Ниццы» из семи завершились с тоталом больше, и только лишь в матче с «Анже» не удалось пробить высокий тотал. Полагаем, что голевая феерия состоится, как и в минувшем очном противостоянии в Ницце.
Прогноз - тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 1.72
Ставка на разницу в счете
Хозяева не имеют права сегодня проигрывать и, по нашему мнению, сыграют на результат. Учитывая, что «орлята» выступают на своем поле и намерены бороться за место в еврокубках, выиграть в один гол им не составит труда. Так было в трех минувших очных противостояниях, на что и заиграем ставку.
Прогноз — победа «Ниццы» с преимуществом в один мяч c коэффициентом 3.70
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Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Точный счет 2:1
В 4 из 7 прошедших игр хозяев зафиксирован такой счет
Ставка 1-й тайм: «Ницца» забьет
В 4 из 5 минувших матчей «орлята» в первом тайме забивали
Ставка 2-й тайм: победа «Ниццы»
В 3 из 5 последних встреч хозяева во втором тайме выиграли
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ницца
|99,99%
|1.00
|Ничья
|0,01%
|—
|Труа
|0%
|—
Динамика вероятностей10'–88'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|100%
|1.00
|12
|99,99%
|1.00
|X2
|0,01%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|23,24%
|4.30
|Меньше
|76,76%
|1.30
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|2,94%
|34.02
|Меньше
|97,06%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ницца
|14,79%
|6.76
|Труа
|8,45%
|11.83
|Не будет
|76,76%
|1.30
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ницца -2.5
|92,19%
|1.08
|Труа +2.5
|7,81%
|12.80
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Текстовая трансляция
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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