«Торино» против «Лацио» в 13 туре Серии А. В предыдущие сезоны это была бы игра двух конкурентов, которые борются за места в середине таблицы. Но сейчас ситуация совершенно другая, римляне намного лучше сезон проводят и должны выигрывать.

Дело в том, что «Лацио» выступает не только лучше «Торино» в Серии А, а лучше вообще всех конкурентов в чемпионате. На данный момент команда лидирует в турнире с 32 очками, за 12 туров ни разу не проиграла — десять викторий и две ничьи. Впрочем, пока у подопечных Гаттузо все еще нет большого отрыва от преследователей — два балла разрыва с «Ромой» и три — с «Интером».

Одна из ничьих у «Лацио» случилась в начале ноября в предпоследнем туре Серии А — 1:1 с «Наполи». В большинстве остальных матчей за последние месяцы клуб выигрывал. Конечно, помогает коллективу из Рима отсутствие еврокубков, еще и из Кубка Италии на самом старте сезона команда Гаттузо вылетела, сейчас она является главным претендентом на Скудетто.

«Торино» вот как раз привычный сезон проводит, идет в середине таблицы. С 14 очками клуб занимает 13 место, ниже в ближайшее время не опустится — отрыв от ближайших преследователей насчитывает четыре балла. Впрочем, и к зоне еврокубков туринцы скоро не поднимутся, уже сильно отстают от топ-6.

И последние результаты «Торино» соответствовали его положению в таблице Серии А. Клуб идет на серии неудач из четырех игр, только один раз за этот период вничью сыграл с равным оппонентом — 1:1 с «Лечче». В трех других матчах противники имели уровень выше, пусть и не все из них сильно далеко в таблице располагаются — 1:3 от «Комо», 0:2 от «Фрозиноне» и 0:1 от «Наполи».

Сейчас, по сути, туринцам предстоит сыграть с сильнейшим клубом Серии А на данный момент. Даже конкурентам «Лацио» тяжело с ним играть, что говорить о команде, располагающейся в середине таблицы и идущей на серии неудач.

Моя ставка — победа «Лацио» с котировкой 2.10