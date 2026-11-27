Торино – Лацио: прогноз на матч Серии А
Анализ команд
Текущая форма
«Торино» в этом сезоне зарекомендовал себя в роли крепкого середняка Серии А, борьбу за выживание не ведет, но и на еврокубки, похоже, претендовать не будет. К старту 13 тура туринцы подходят на 13 месте с 14 очками в активе. На данный момент команда Иньяцио Абате проводит слабый отрезок сезона, не имеет ни одной победы в активе в четырех предыдущих встречах, проиграв трижды. В последнем туре «Торино» на выезде уступил с минимальным счетом 0:1 «Наполи». Основные проблемы связаны со слабой игрой в атаке: только 15 забитых голов в 12 матчах, два последних поражения были с «сухим» счетом.
Дисквалификации и травмы
Травмированы и пропустят игру Исраэль и Исмайли. Под вопросом выход на поле Бельгали и Родригеса.
Интересные тренды для ставок
- В трех матчах кряду с участием «Торино» больше двух голов не забивалось
- В шести из семи предыдущих матчей «Торино» фиксировалось больше двух офсайдов
Ориентировочный состав: Перри – Комуццо, Коко, Кемерт – Паттерсон, Гинейтис, Мандрагора, Влашич, Каччамани – Симеоне, Адамс.
Текущая форма
«Лацио» во многом неожиданно по итогам 12 туров является лидером Серии А и явно не планирует сбавлять обороты. Римляне победили в 10 из 12 сыгранных матчей, еще не имеют в пассиве ни одного поражения и явно такие результаты уже случайными назвать нельзя. Дженнаро Гаттузо отлично справляется со своими обязанностями. Под его руководством команда активно атакует из глубины, фактически ключевую роль в нападении играют полузащитники, тот же Давиде Фраттези успел отметиться пятью забитыми голами. В 10 туре «Лацио» на выезде разошелся миром с «Наполи» (1:1), после чего уверенно дома разобрался с «Лечче» (3:0). Накануне старта 13 тура «орлы» имеют преимущество перед «Ромой» в два очка.
Дисквалификации и травмы
В лазарете у «Лацио» находятся Тавареш, Марушич и Шутало.
Интересные тренды для ставок
- В трех из четырех последних матчей «Лацио» побеждал в первом тайме
- В шести из восьми последних матчей игроки «Лацио» попадали в офсайды реже, чем соперники
Ориентировочный состав: Мандас – Флориани, Лейте, Провстгор, Педраса – Деле-Баширу, Белахьян, Фраттези – Исаксен, Нослин, Дзакканьи.
Прогноз и ставки
«Торино» явно сейчас далек от пика формы, чтобы что-то противопоставить «Лацио» даже на своем поле. Туринцы не побеждают в четырех турах кряду в Серии А, потерпели на этом отрезке три поражения, испытывают большие проблемы с созданием и реализацией моментов в атаке. Римляне идут без поражений с начала сезона, ни о каком спаде речи не идет, с соперниками, уступающими в классе, уверенно разбираются, в чем можно было убедиться в прошлом туре по игре против «Лечче». Думаем, хозяева не справятся с атакой «орлов», которые при Гаттузо активно используют подключения полузащитников, на счету которых большая половина забитых голов.
Наш прогноз – победа «Лацио» за коэффициент 2.20
Ставка на тотал
Нельзя сказать, что «Лацио» отличается сверхнадежной игрой в обороне, в четырех из пяти последних матчей были пропущенные мячи. На свой гол при поддержке болельщиком «Торино» наиграть способен. При этом римляне ни разу с начала сезона в Серии А не покидали поле без забитых мячей. Считаем, что сегодня высока вероятность обмена взятиями ворот.
Вторая ставка – обе забьют с коэффициентом 1.70
Ставка на желтые карточки
Соперники не относятся к грубым командам. В 8 из 11 последних матчей с участием «Торино» больше трех желтых карточек арбитры не показывали, а у «Лацио» в четырех из шести предыдущих игр. Соответственно, рекомендуем еще одну ставку на матч.
Прогноз – тотал желтых карточек меньше 3.5 с коэффициентом 1.60
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Прогнозы экспертов
«Торино» против «Лацио» в 13 туре Серии А. В предыдущие сезоны это была бы игра двух конкурентов, которые борются за места в середине таблицы. Но сейчас ситуация совершенно другая, римляне намного лучше сезон проводят и должны выигрывать.
Дело в том, что «Лацио» выступает не только лучше «Торино» в Серии А, а лучше вообще всех конкурентов в чемпионате. На данный момент команда лидирует в турнире с 32 очками, за 12 туров ни разу не проиграла — десять викторий и две ничьи. Впрочем, пока у подопечных Гаттузо все еще нет большого отрыва от преследователей — два балла разрыва с «Ромой» и три — с «Интером».
Одна из ничьих у «Лацио» случилась в начале ноября в предпоследнем туре Серии А — 1:1 с «Наполи». В большинстве остальных матчей за последние месяцы клуб выигрывал. Конечно, помогает коллективу из Рима отсутствие еврокубков, еще и из Кубка Италии на самом старте сезона команда Гаттузо вылетела, сейчас она является главным претендентом на Скудетто.
«Торино» вот как раз привычный сезон проводит, идет в середине таблицы. С 14 очками клуб занимает 13 место, ниже в ближайшее время не опустится — отрыв от ближайших преследователей насчитывает четыре балла. Впрочем, и к зоне еврокубков туринцы скоро не поднимутся, уже сильно отстают от топ-6.
И последние результаты «Торино» соответствовали его положению в таблице Серии А. Клуб идет на серии неудач из четырех игр, только один раз за этот период вничью сыграл с равным оппонентом — 1:1 с «Лечче». В трех других матчах противники имели уровень выше, пусть и не все из них сильно далеко в таблице располагаются — 1:3 от «Комо», 0:2 от «Фрозиноне» и 0:1 от «Наполи».
Сейчас, по сути, туринцам предстоит сыграть с сильнейшим клубом Серии А на данный момент. Даже конкурентам «Лацио» тяжело с ним играть, что говорить о команде, располагающейся в середине таблицы и идущей на серии неудач.
Моя ставка — победа «Лацио» с котировкой 2.10
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Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Голы в обоих таймах – да
В трех из пяти последних очных встреч голы были забиты в каждом из таймов
Ставка Победа «Лацио» по угловым
В пяти из шести предыдущих матчей «Торино» выполнял меньше подач от углового флажка, чем соперники
Ставка Точный счет 1:2
Две из четырех последних побед «Лацио» одержал с таким счетом
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Торино
|3,35%
|29.88
|Ничья
|17,56%
|5.70
|Лацио
|79,1%
|1.26
Динамика вероятностей2'–71'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|20,9%
|4.78
|12
|82,44%
|1.21
|X2
|96,65%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|58,67%
|1.70
|Меньше
|41,33%
|2.42
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|20,83%
|4.80
|Меньше
|79,17%
|1.26
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|5,24%
|19.10
|Меньше
|94,76%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Торино
|23,24%
|4.30
|Лацио
|35,44%
|2.82
|Не будет
|41,33%
|2.42
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Торино -0.5
|3,35%
|29.88
|Лацио +0.5
|96,65%
|1.03
|Торино +0.5
|20,9%
|4.78
|Лацио -0.5
|79,1%
|1.26
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Торино +1.5
|68,93%
|1.45
|Лацио -1.5
|31,07%
|3.22
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Торино +2.5
|93,14%
|1.07
|Лацио -2.5
|6,86%
|14.57
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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28.11.2026 в 17:20
28.11.2026 в 15:40
28.11.2026 в 14:35
28.11.2026 в 12:45