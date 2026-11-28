«Хорнетс» переживают затяжную черную полосу - команда проиграла уже шесть матчей подряд и застряла в нижней части Восточной конференции. У подопечных Чарльза Ли один из самых низких показателей по результативности в лиге, хотя нельзя сказать, что коллектив не старается и не стремится изменить ситуацию к лучшему.

В предыдущей домашней встрече против «Чикаго» хозяева снова нервничали в концовке, поэтому досадно уступили с разницей в два очка (105:107). Брэндон Миллер был одним из лучших на паркете и набрал 35 очков, но на исход противостояния это не повлияло. Ситуацию также усложняют травмы Денниса Шредера и Кона Нуппеля, правда «шершни» должны были уже адаптироваться к этому. «Шарлотт» имел два полноценных дня на отдых и стремится взять реванш у «Нетс» за недавнее выездное поражение в Нью-Йорке.