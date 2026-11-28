Шарлотт – Бруклин: прогноз (кф. 1.72) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Хорнетс» переживают затяжную черную полосу - команда проиграла уже шесть матчей подряд и застряла в нижней части Восточной конференции. У подопечных Чарльза Ли один из самых низких показателей по результативности в лиге, хотя нельзя сказать, что коллектив не старается и не стремится изменить ситуацию к лучшему.
В предыдущей домашней встрече против «Чикаго» хозяева снова нервничали в концовке, поэтому досадно уступили с разницей в два очка (105:107). Брэндон Миллер был одним из лучших на паркете и набрал 35 очков, но на исход противостояния это не повлияло. Ситуацию также усложняют травмы Денниса Шредера и Кона Нуппеля, правда «шершни» должны были уже адаптироваться к этому. «Шарлотт» имел два полноценных дня на отдых и стремится взять реванш у «Нетс» за недавнее выездное поражение в Нью-Йорке.
У «Бруклина» дела идут не намного лучше, поскольку команда Жорди Фернандеса занимает предпоследнюю строчку Востока. Накануне в Канаде «Нетс» без особых шансов уступили «Торонто» (100:124), при этом снова провалили оборону и допустили большое количество потерь. Складывается такое впечатление, что клуб действует по одной и той же тактике и является удобным соперником для большинства коллективов лиги.
В последней встрече по 21 очку набрали Джулиус Рэндл и Майкл Браун-младший, а Майкл Портер-младший добавил к общему активу 17 баллов, однако команда откровенно выглядела истощенной. К тому же лазарет гостей пополнил бигмен Мориц Вагнер, поэтому проблем явно не меньше, а на очереди выездной поединок против «Шарлотт».
Прогноз и ставки
«Шарлотт» имел два дня на подготовку и явно мотивирован на победу после шести досадных поражений подряд, и на родной арене точно пойдет вперед. Напротив, «Бруклин» прилетел сразу после выездного разгрома в Торонто без Морица Вагнера и Нолана Траоре и просто не имеет ресурсов, чтобы поддерживать высокую скорость целый поединок. Мы считаем, что домашние трибуны и мотивация взять реванш помогут «шершням» наконец прервать серию неудач.
Наш прогноз - победа «Шарлотт» с учетом форы (-4.5) очка за 1.72
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Ставка ИТ «Шарлотт» меньше 107.5 очков
Только в двух из пяти последних матчей клуб набирал более 107 очков за игру
Ставка ИТ «Бруклина» меньше 107.5 очков
Только в двух из пяти последних матчей клуб набирал более 107 очков за игру
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