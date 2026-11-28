В Бостоне канадцы показали, что для победы им необязательно постоянно владеть инициативой. «Кленовые листья» нанесли всего 18 бросков в створ, однако достаточно хорошо распорядились своими возможностями. Подобная эффективность может пригодиться и в Питтсбурге, где хозяева далеко не всегда успевают перестраиваться после потери шайбы. При этом у гостей постепенно становится больше вариантов в нападении благодаря возвращению травмированных хоккеистов.

Шесть голов в ворота «Баффало» пока сложно считать полноценным выходом «пингвинов» из кризиса. Слишком долго американскому клубу не удавалось наладить игру в обороне, да и предыдущая победа во многом стала возможной благодаря высокой реализации бросков. Кроме того, канадцы завершили свою встречу значительно раньше и получили больше времени на восстановление. В достаточно равном противостоянии попробуем сыграть на итоговом успехе «Торонто».

Наш прогноз - победа «Торонто» в матче за 1.93