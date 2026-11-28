Питтсбург — Торонто: прогноз (кф. 1.93) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (59.6%), справедливый кф 1.68
Тотал больше 2.5 — Питтсбург Пингвинз: 90.0% из 10; Тотал больше 2.5 — Торонто Мэйпл Лифс: 90.0% из 10; Тотал >2.5 в очных — 100.0% из 10. По модели — 97.8%
Анализ команд
Наконец-то «пингвины» одержали первую победу за две с лишним недели, разобравшись с «Баффало» (6:3). Особенно удачным получился второй период, в котором отличились Рутгер Макгроарти, Блейк Лизотт и Вилле Койвунен. Евгений Малкин завершил встречу с двумя результативными действиями, а Сергей Мурашов совершил 20 сейвов.
Несмотря на столь удачное выступление, положение коллектива из Пенсильвании остается тяжелым. До поездки в Баффало команда потерпела пять поражений подряд. В среднем по ходу регулярного чемпионата «Питтсбург» пропускает около 3.6 шайбы за встречу, что является одним из худших показателей в лиге.
Морган Райлли дождался своих первых заброшенных шайб в нынешнем сезоне. Защитник оформил дубль в гостевом противостоянии с «Бостоном» (3:1), причем второй гол стал для него сотым за карьеру в НХЛ. Также отличился Колтон Сиссонс, вернувшийся в состав после повреждения.
Ноябрь начался для «кленовых листьев» с девяти поражений подряд, поэтому две победы кряду стали хорошим поводом для оптимизма. Правда, не обошлось без неприятностей в Бостоне, где получил повреждение Крис Танев. Зато порадовал своей игрой Энтони Столарц, справившийся с 28 бросками соперника.
Прогноз и ставки
В Бостоне канадцы показали, что для победы им необязательно постоянно владеть инициативой. «Кленовые листья» нанесли всего 18 бросков в створ, однако достаточно хорошо распорядились своими возможностями. Подобная эффективность может пригодиться и в Питтсбурге, где хозяева далеко не всегда успевают перестраиваться после потери шайбы. При этом у гостей постепенно становится больше вариантов в нападении благодаря возвращению травмированных хоккеистов.
Шесть голов в ворота «Баффало» пока сложно считать полноценным выходом «пингвинов» из кризиса. Слишком долго американскому клубу не удавалось наладить игру в обороне, да и предыдущая победа во многом стала возможной благодаря высокой реализации бросков. Кроме того, канадцы завершили свою встречу значительно раньше и получили больше времени на восстановление. В достаточно равном противостоянии попробуем сыграть на итоговом успехе «Торонто».
Наш прогноз - победа «Торонто» в матче за 1.93
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