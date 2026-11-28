Вегас — Монреаль: прогноз (кф. 1.80) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (50.9%), справедливый кф 1.96
Тотал больше 2.5 — Вегас Голден Найтс: 100.0% из 10; Тотал больше 2.5 — Монреаль Канадиенс: 100.0% из 10; Тотал >2.5 в очных — 100.0% из 10. По модели — 93.5%
Анализ команд
На протяжении 19 выездных встреч с «Сан-Хосе» хоккеисты «Голден Найтс» неизменно набирали очки, однако на этот раз остались ни с чем (1:4). Единственную шайбу в составе гостей забросил Джек Айкел, для которого этот гол стал 12-м в регулярном чемпионате. Картер Харт отразил 29 бросков.
Гораздо продуктивнее получилось выступить в Эдмонтоне, где «рыцари» справились с «нефтяниками» (5:3). Неплохо у коллектива обстоят дела с реализацией большинства, эффективность которого составляет 27.5%. В предстоящей встрече этот показатель может сыграть немаловажную роль, поскольку канадцы достаточно часто нарушают правила.
Всего одну шайбу удалось забросить подопечным Мартена Сан-Луи за два предыдущих поединка. После домашнего поражения от «Лос-Анджелеса» (1:2) канадский клуб отправился в Денвер, где совершенно ничего не смог противопоставить «Колорадо» (0:6). Джейкоб Фаулер пропустил шесть шайб после 38 бросков.
Особенно заметно сказывается на результативности команды отсутствие Ивана Демидова. При этом еще совсем недавно «Канадиенс» удалось остановить одного из лидеров Восточной конференции, справившись с «Каролиной» в овертайме (2:1). Правда, с тех пор коллектив потерпел три поражения подряд.
Прогноз и ставки
Дополнительным преимуществом «рыцарей» может стать игра в неравных составах. Канадцы достаточно часто оставляют партнеров в меньшинстве, а у хозяев есть Айкел и другие опытные исполнители, способные эффективно разыгрывать лишнего. После неудачи в Сан-Хосе у американского клуба наверняка появится желание сыграть агрессивнее возле чужих ворот. При этом «Монреалю» пока сложно компенсировать пропущенные шайбы за счет собственного нападения.
Некоторое беспокойство вызывает плотный график «Вегаса», поскольку канадцы получили больше времени на восстановление. Однако дополнительный отдых сам по себе едва ли решит проблемы с реализацией моментов, возникшие у подопечных Сан-Луи. Хозяевам необязательно устраивать открытый обмен атаками, чтобы добиться положительного результата. Достаточно воспользоваться преимуществом в большинстве и аккуратнее распорядиться своими возможностями. Отдадим предпочтение «рыцарям» с учетом возможного овертайма.
Наш прогноз - победа «Вегаса» в матче за 1.80
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Ставка ИТ «Монреаля» меньше 2.5 шайб
В трех из четырех последних матчей «Монреаль» забрасывал не больше двух шайб
Ставка Тотал меньше 6.5 шайб
В шести из семи последних матчей «Монреаля» забрасывалось не больше шести шайб
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