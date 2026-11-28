На протяжении 19 выездных встреч с «Сан-Хосе» хоккеисты «Голден Найтс» неизменно набирали очки, однако на этот раз остались ни с чем (1:4). Единственную шайбу в составе гостей забросил Джек Айкел, для которого этот гол стал 12-м в регулярном чемпионате. Картер Харт отразил 29 бросков.

Гораздо продуктивнее получилось выступить в Эдмонтоне, где «рыцари» справились с «нефтяниками» (5:3). Неплохо у коллектива обстоят дела с реализацией большинства, эффективность которого составляет 27.5%. В предстоящей встрече этот показатель может сыграть немаловажную роль, поскольку канадцы достаточно часто нарушают правила.