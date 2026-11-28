Филадельфия — Айлендерс: прогноз (кф. 2.45) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Впервые с марта 2020 года «летчики» реализовали три попытки большинства за одну встречу. В противостоянии с «Ванкувером» при численном преимуществе отличились Тайсон Ферстер, Портер Мартоне и Трэвис Конекны. В итоге хозяева победили со счетом 5:2, хотя в начале третьего периода канадцы сократили отставание до одной шайбы.
Примечательно, что столь результативное выступление удалось выдать без Матвея Мичкова и Оуэна Типпетта. Россиянин пропустил встречу из-за нарушения командных правил, а канадец получил повреждение. Впрочем, и без них у «Филадельфии» нашлось кому забивать. Коллектив одержал четвертую победу за пять поединков.
Серьезной потерей для ньюйоркцев стало повреждение Райана Пулока, который выбыл на одну-две недели. Также не может помочь своим партнерам Кайл Палмьери. Кадровые проблемы несколько ограничивают возможности Питера Дебура, особенно в преддверии двух матчей за два дня.
В домашнем поединке с «Виннипегом» (1:3) ньюйоркцы пропустили три шайбы еще до второго перерыва. Только Логану Стэнли удалось огорчить соперника, а Семен Варламов совершил 34 сейва. Ранее «островитяне» уступили «Торонто» (2:4), но смогли вырвать победу у «Сент-Луиса» (3:2 Б).
Прогноз и ставки
Дополнительные часы отдыха могут оказаться весьма полезными для «летчиков», поскольку свою предыдущую встречу они завершили раньше соперника и никуда не выезжали. При этом хозяева сейчас достаточно уверенно чувствуют себя в нападении. Даже отсутствие двух форвардов не помешало им создать множество неприятностей защитникам «Ванкувера». Если у команды вновь получится эффективно использовать численное преимущество, ньюйоркцам будет тяжело сдерживать ее натиск.
Гостям же предстоит решить довольно непростую задачу. После встречи с «Виннипегом», в которой пришлось много времени провести на своей половине площадки, необходимо быстро восстановиться и прибавить в атаке. При нынешних кадровых потерях сделать это будет непросто. «Филадельфия» в последнее время гораздо лучше распоряжается своими возможностями возле чужих ворот, поэтому в данном противостоянии рискнем отдать предпочтение хозяевам.
Наш прогноз - победа «Филадельфии» за 2.45
Статистика прогнозов на хоккейСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Обе команды забросят минимум по две шайбы
В пяти последних матчах «Филадельфии» обе команды забрасывали минимум по две шайбы
Ставка ИТ «Филадельфии» больше 2.5 шайб
В семи из девяти последних домашних матчей «Филадельфия» забрасывала минимум три шайбы
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Стартовые составы появятся ближе к началу матча.
Главные тренеры
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии
29.11.2026 в 00:55
28.11.2026 в 23:05
28.11.2026 в 21:50