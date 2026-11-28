Впервые с марта 2020 года «летчики» реализовали три попытки большинства за одну встречу. В противостоянии с «Ванкувером» при численном преимуществе отличились Тайсон Ферстер, Портер Мартоне и Трэвис Конекны. В итоге хозяева победили со счетом 5:2, хотя в начале третьего периода канадцы сократили отставание до одной шайбы.

Примечательно, что столь результативное выступление удалось выдать без Матвея Мичкова и Оуэна Типпетта. Россиянин пропустил встречу из-за нарушения командных правил, а канадец получил повреждение. Впрочем, и без них у «Филадельфии» нашлось кому забивать. Коллектив одержал четвертую победу за пять поединков.