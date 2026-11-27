Текущая форма

К новому туру Экстракласы «Гурник» подходит с вопросом к обороне. В последней игре команда пропустила два мяча и не ответила ни одним, поэтому надежность защитной линии сейчас вызывает сомнения.

Поражение от «Заглембе Любин» со счетом 0:2 вышло болезненным, но команда Михала Гаспарика и прежде держала удар и показывала характер. В шести последних матчах у нее две победы, в том числе разгром «Полонии» (6:0) и непростая победа над «Вечистой» (2:1), плюс три ничьи, одна из них с «Легией» (0:0). Теперь коллективу Гаспарика важно быстро навести порядок в обороне, чтобы не повторить ошибок в игре с «Заглембе».

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