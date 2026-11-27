Матч окончен! Итоговый счёт — Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк.
Второй тайм завершён. Счёт — Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк.
95'Фолит Хосема (Гурник Забже).
95'Фабиан Хиспаньский (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
93'Фолит Малте Хёйхольт (Гурник Забже).
93'Глеб Кучко (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
92'Фолит Семик Ксаверий (Гурник Забже).
92'Адам Радваньский (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
92'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
90'Хосема (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
90'Фолит Афонсу Силва (Висла Плоцк).
90'Удар заблокирован. Афонсу Силва (Висла Плоцк) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
89'Фолит Ондржей Змрзлы (Гурник Забже).
89'Патрик Кун (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
89'Неточный удар. Семик Ксаверий (Гурник Забже) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Хосема навесом в штрафную.
87'Угловой подаст Висла Плоцк. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Малте Хёйхольт).
86'Замена у команды Гурник Забже: на поле выходит Ярослав Кубицкий, игру покидает Каспер Урбаньский.
86'Жёлтая карточка: предупреждение получает Семик Ксаверий (Гурник Забже) за грубый фол.
86'Дион Галлапени (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
86'Фолит Семик Ксаверий (Гурник Забже).
84'Фолит Янис Антист (Гурник Забже).
84'Афонсу Силва (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
82'Жёлтая карточка: предупреждение получает Янис Антист (Гурник Забже).
82'Адам Радваньский (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
82'Фолит Малте Хёйхольт (Гурник Забже).
82'Угловой подаст Гурник Забже. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Адам Радваньский).
80'Гол! Горник Забже 3, Висла Плоцк 2. Сэмюэл Акер (Висла Плоцк) пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади в нижний левый угол. Ассист — Адам Радвански. Гол подтверждён после просмотра VAR.
80'Неточный удар. Павел Бохневич (Гурник Забже) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Питер Гонсалес навесом с углового.
79'Угловой подаст Гурник Забже. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рафаł Лещиньский).
79'Замена у команды Висла Плоцк: на поле выходит Глеб Кучко, игру покидает Сидней Тавареш.
78'Замена у команды Гурник Забже: на поле выходит Семик Ксаверий, игру покидает Пауло Бернардо.
77'Замена у команды Гурник Забже: на поле выходит Янис Антист, игру покидает Максим Хлань.
77'Замена у команды Гурник Забже: на поле выходит Сондре Лисет, игру покидает Эрик Прекоп.
77'Неточный удар. Фабиан Хиспаньский (Висла Плоцк) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот.
74'Фолит Пауло Бернардо (Гурник Забже).
74'Афонсу Силва (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
71'Угловой подаст Гурник Забже. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рафаł Лещиньский).
71'Удар отражён. Питер Гонсалес (Гурник Забже) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Рафаł Лещиньский (Висла Плоцк) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Рафаł Янчик.
70'Фолит Эрик Прекоп (Гурник Забже).
70'Марчин Флис (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
69'Ондржей Змрзлы (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
69'Фолит Патрик Кун (Висла Плоцк).
68'Хосема (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
68'Фолит Дени Юрич (Висла Плоцк).
67'Замена у команды Висла Плоцк: на поле выходит Дион Галлапени, игру покидает Олаф Кобацки.
67'Гол с пенальти! Гурник Забже 3:1 Висла Плоцк. Каспер Урбаньский (Гурник Забже) реализует 11-метровый — пробил правой ногой в нижний правый угол ворот.
65'Жёлтая карточка: предупреждение получает Рафаł Лещиньский (Висла Плоцк) за грубый фол.
64'Пенальти в пользу команды Гурник Забже! Эрик Прекоп зарабатывает 11-метровый — на нём нарушают правила в штрафной площади.
64'Пенальти! Рафаł Лещиньский (Висла Плоцк) нарушает правила в своей штрафной площади.
64'Удар заблокирован. Самуэль Акере (Висла Плоцк) пробил левой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Адам Радваньский.
64'Удар отражён. Каспер Урбаньский (Гурник Забже) пробил головой из центра штрафной — вратарь Рафаł Лещиньский (Висла Плоцк) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Хосема навесом в штрафную.
63'Фолит Ондржей Змрзлы (Гурник Забже).
63'Олаф Кобацки (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
61'Гол! Гурник Забже 2:1 Висла Плоцк. Дени Юрич (Висла Плоцк) пробил левой ногой из центра штрафной после розыгрыша стандарта и отправляет мяч по центру ворот.
61'Удар отражён. Афонсу Силва (Висла Плоцк) пробил левой ногой из центра штрафной — вратарь Филипп Шульце (Гурник Забже) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Патрик Кун.
61'Неточный удар. Патрик Кун (Висла Плоцк) пробил левой ногой из-за пределов штрафной после розыгрыша стандарта — мяч проходит правее створа ворот.
61'Фолит Эрик Прекоп (Гурник Забже).
61'Афонсу Силва (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
59'Офсайд у команды Висла Плоцк: Дени Юрич оказался в положении «вне игры».
58'Эрик Прекоп (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
58'Фолит Марчин Каминьский (Висла Плоцк).
57'Фолит Ондржей Змрзлы (Гурник Забже).
57'Сидней Тавареш (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
54'Угловой подаст Висла Плоцк. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Филипп Шульце).
54'Удар отражён. Марчин Флис (Висла Плоцк) пробил головой из центра штрафной — вратарь Филипп Шульце (Гурник Забже) парирует мяч в верхнем правом углу ворот. Передачу выполнил Фабиан Хиспаньский навесом в штрафную.
54'Угловой подаст Висла Плоцк. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Хосема).
53'Дени Юрич (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
53'Фолит Павел Бохневич (Гурник Забже).
51'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
50'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Афонсу Силва (Висла Плоцк).
50'Удар заблокирован. Каспер Урбаньский (Гурник Забже) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Питер Гонсалес.
49'Каспер Урбаньский (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Фолит Адам Радваньский (Висла Плоцк).
47'Угловой подаст Висла Плоцк. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Питер Гонсалес).
47'Удар заблокирован. Сидней Тавареш (Висла Плоцк) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
46'Начался второй тайм. Счёт — Гурник Забже 2:0 Висла Плоцк.
46'Замена в «Висле» (Плоцк). На поле выходит Марцин Флис, игру покидает Маркус Хаглинд-Сангре.
46'Замена у команды Висла Плоцк: на поле выходит Дени Юрич, игру покидает Жан Рогель.
46'Замена у команды Висла Плоцк: на поле выходит Фабиан Хиспаньский, игру покидает Юрица Пршир.
Первый тайм завершён. Счёт — Гурник Забже 2:0 Висла Плоцк.
48'Офсайд у команды Гурник Забже: Питер Гонсалес оказался в положении «вне игры».
47'Хосема (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Фолит Адам Радваньский (Висла Плоцк).
46'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
45'Угловой подаст Висла Плоцк. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Павел Бохневич).
44'Удар заблокирован. Питер Гонсалес (Гурник Забже) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
43'Жёлтая карточка: предупреждение получает Адам Радваньский (Висла Плоцк) за грубый фол.
43'Максим Хлань (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
43'Фолит Адам Радваньский (Висла Плоцк).
42'Фолит Малте Хёйхольт (Гурник Забже).
42'Юрица Пршир (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
38'Игра рукой — правила нарушает Адам Радваньский (Висла Плоцк).
36'Фолит Павел Бохневич (Гурник Забже).
36'Самуэль Акере (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
34'Самуэль Акере (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
34'Фолит Павел Бохневич (Гурник Забже).
33'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
32'Пауза в матче (Горник Забье).
31'Угловой подаст Висла Плоцк. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Ондржей Змрзлы).
31'Удар заблокирован. Патрик Кун (Висла Плоцк) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
28'Фолит Марчин Каминьский (Висла Плоцк).
28'Эрик Прекоп (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
27'Угловой подаст Висла Плоцк. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Питер Гонсалес).
25'Фолит Адам Радваньский (Висла Плоцк).
25'Хосема (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
23'Неточный удар. Каспер Урбаньский (Гурник Забже) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Пауло Бернардо после розыгрыша углового.
23'Угловой подаст Гурник Забже. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Юрица Пршир).
21'Неточный удар. Пауло Бернардо (Гурник Забже) пробил головой из центра штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Рафаł Янчик навесом в штрафную.
21'Угловой подаст Гурник Забже. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рафаł Лещиньский).
21'Удар отражён. Питер Гонсалес (Гурник Забже) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Рафаł Лещиньский (Висла Плоцк) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Эрик Прекоп скидкой головой.
17'Гол! Гурник Забже 2:0 Висла Плоцк. Максим Хлань (Гурник Забже) пробил правой ногой с левого края штрафной и отправляет мяч в нижний правый угол ворот. Голевая передача — Каспер Урбаньский.
16'Неточный удар. Сидней Тавареш (Висла Плоцк) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Олаф Кобацки.
15'Удар отражён. Ондржей Змрзлы (Гурник Забже) пробил правой ногой с правого угла вратарской — вратарь Рафаł Лещиньский (Висла Плоцк) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Каспер Урбаньский навесом в штрафную.
14'Жёлтая карточка: предупреждение получает Олаф Кобацки (Висла Плоцк) за грубый фол.
14'Фолит Олаф Кобацки (Висла Плоцк).
14'Малте Хёйхольт (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
14'Неточный удар. Эрик Прекоп (Гурник Забже) пробил головой из центра штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Питер Гонсалес навесом в штрафную.
11'Адам Радваньский (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
11'Фолит Каспер Урбаньский (Гурник Забже).
11'Неточный удар. Юрица Пршир (Висла Плоцк) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит рядом с левой «девяткой». Передачу выполнил Самуэль Акере после розыгрыша стандарта.
10'Решение VAR: гол не засчитан. Счёт прежний — Гурник Забже 1:0 Висла Плоцк.
08'Гол отменён после проверки VAR: Максим Хлань (Гурник Забже) отправил мяч в сетку, но взятие ворот не засчитано.
07'Фолит Хосема (Гурник Забже).
07'Юрица Пршир (Висла Плоцк) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
06'Неточный удар. Эрик Прекоп (Гурник Забже) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Ондржей Змрзлы навесом в штрафную.
05'Каспер Урбаньский (Гурник Забже) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
05'Фолит Адам Радваньский (Висла Плоцк).
02'Гол! Гурник Забже 1:0 Висла Плоцк. Рафаł Янчик (Гурник Забже) пробил головой из центра штрафной и отправляет мяч в верхний правый угол ворот. Голевая передача — Каспер Урбаньский навесом с углового.
02'Угловой подаст Гурник Забже. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Патрик Кун).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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