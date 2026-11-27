Нефтехимик — Нижний Новгород: прогноз на матч ФНЛ
В рамках ФНЛ 28 ноября 2026 года «Нефтехимик» сыграет с «Нижним Новгородом». Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
«Нефтехимик» переживает в ФНЛ тяжелый отрезок. Команда Роберта Евдокимова пока не нашла верный ключ к воротам соперников, а в шести последних встречах у клуба всего одна победа и три поражения при пяти забитых мячах против восьми пропущенных. Результаты просели, и теперь коллективу нужно искать пути к стабильности.
Свежий импульс команда получила всего два дня назад, обыграв «Ротор» со счетом 2:1. Голы Ивана Пяткина и Артема Котика на 56-й и 90-й минутах помогли хозяевам перевернуть ход встречи и набрать важные очки. Правда, на фоне недавних неудач с «Торпедо» (0:1) и СКА-Хабаровск (0:2) этот успех больше похож на попытку прервать серию, чем на признак устоявшейся формы. Капитан Марат Ситдиков обязан воодушевить партнеров на более стабильную игру.
Интересные факты для ставок
- «Нефтехимику» не удалось открыть счет в 2 из 6 матчей.
- Турнирное положение: По итогам сезона 2025/26 клуб занял 11-е место в Первой лиге России.
- В лазарете: Сергей Артемьев.
- Ориентировочный состав: Артем Исмагилов, Платон Платонов, Александр Кахидзе, Никита Печенкин, Михаил Сухорученко, Данила Сухомлинов, Иван Пяткин, Адель Тешкин.
Текущая форма
«Нижний Новгород» подходит к матчу с амбициями лидера ФНЛ: команда находится на пике формы, одержав пять побед в шести последних играх. Такой результативный отрезок (15 забитых мячей при всего трех пропущенных) позволяет клубу контролировать ход встреч и диктовать условия соперникам.
Команда Вадима Гаранина шла на серии из уверенных матчей. «Торпедо» разгромлено со счетом 3:0, костромской «Спартак» — 4:0. Правда, недавнее поражение от «Текстильщика» (1:2) оборвало эту идеальную серию, хотя общий ход игры не сломался. Капитан Никита Медведев по-прежнему остается ключевой фигурой в расстановке сил и помогает команде держать структуру даже после неудачных эпизодов.
Дисквалификации и травмы
Никита Медведев носит капитанскую повязку.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Нижний Новгород» не пропускал в 4 матчах из 6.
- Сезон 2025/26 клуб закончил на 15-м месте в Премьер-лиге и вылетел в дивизион ниже.
- Ориентировочный состав: Глеб Пополитов, Андрей Ивлев, Владислав Сарвелей, Вячеслав Грулев, Ян Гудков, Иван Бобер, Николай Калинский, Никита Медведев.
Прогноз и ставки
«Нижний Новгород» поймал хороший ход. В последних шести встречах команда забила 15 мячей, причем «Торпедо» и «Спартаку» досталось по-крупному. Хозяева поля, напротив, сникли. Пять из шести последних игр они не выиграли, а в среднем за матч пропускают больше мяча. Класс и текущая динамика на стороне гостей, поэтому ждем, что они продолжат диктовать игру и добьются успеха на выезде.
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Ставка Победа «Нижний Новгород»
На отрезке из 6 встреч у «Нижний Новгород» 5 побед и 1 поражение.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Нефтехимик» и в 16 из 20 игр «Нижний Новгород».
Ставка Индивидуальный тотал «Нижний Новгород» больше 1.5
Отметку 1.5 «Нижний Новгород» пробивал в 15 из 20 последних встреч.
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