Текущая форма

«Нефтехимик» переживает в ФНЛ тяжелый отрезок. Команда Роберта Евдокимова пока не нашла верный ключ к воротам соперников, а в шести последних встречах у клуба всего одна победа и три поражения при пяти забитых мячах против восьми пропущенных. Результаты просели, и теперь коллективу нужно искать пути к стабильности.

Свежий импульс команда получила всего два дня назад, обыграв «Ротор» со счетом 2:1. Голы Ивана Пяткина и Артема Котика на 56-й и 90-й минутах помогли хозяевам перевернуть ход встречи и набрать важные очки. Правда, на фоне недавних неудач с «Торпедо» (0:1) и СКА-Хабаровск (0:2) этот успех больше похож на попытку прервать серию, чем на признак устоявшейся формы. Капитан Марат Ситдиков обязан воодушевить партнеров на более стабильную игру.

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