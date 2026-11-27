Матч СуперЛиги Румынии на стадионе Илие Оана закончился поражением «Петролула Плоешти» от «Арджеша» со счетом 0:1. Единственный гол на 41-й минуте забил Габриэль Шарпентье, а ближе к концу встречи Тейлор Лувамбо получил прямую красную карточку.
Петролул Плоешти — Арджеш: прогноз на матч СуперЛига (Румыния)
«Петролул Плоешти» 28 ноября 2026 года встретится с «Арджеш» в матче СуперЛиги (Румыния). Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и на какие ставки сделать выбор? Подробности и варианты для прогноза ищите в нашем материале.
Анализ команд
Текущая форма
«Петролул Плоешти» на подъеме. 12-е место в СуперЛиге (Румыния) уже не выглядит приговором: команда оттолкнулась от него и заиграла увереннее. Клуб из Плоешти выдал редкую для себя стабильность. В последних шести турах он не проиграл ни одного матча, причем в обороне стал заметно крепче.
Команда Рикардо Соузы набрала хороший ход. В двух последних встречах она взяла верх с одинаковым счетом 1:0 над «УТА Арад» и «Динамо Бухарест», а на этом отрезке забила 13 голов и пропустила всего три. Отдельно выделяется разгром «АФК Прогресул 1944 Спартак» со счетом 6:0. Оборона у коллектива надежная, атака результативная, и игру он ведет уверенно.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Петролул Плоешти» пропускает в среднем 0,5 гола за игру.
- Ориентировочный состав: Лукаш Зима, Тибериу Кэпуша, Марио Ионита, Сергиу Ханка, Родриго Мартинс, Дэн Н'Лундулу, Андрес Думитреску, Лучо Вега.
Текущая форма
«Арджеш» входит в декабрьскую программу недавним чемпионом Лиги 2, однако на уровне СуперЛиги (Румыния) команде Богдана Андоне приходится тяжело. В обороне надежной игры у нее пока нет, поэтому в числе главных аутсайдеров турнира коллектив идет с коэффициентом +15000 на победу в первенстве.
Шесть последних матчей клуб из Питешти провел неровно: три поражения при пяти забитых и пяти пропущенных мячах. Такое равновесие голов только резче обнажает скачки в результатах. Крайней игрой стала ничья 0:0 со «Стяуа» 22 ноября, и свои ворота гости тогда сохранили в неприкосновенности, однако системным этот успех не назовешь. До того команда уступила «Рапиду» (0:1) и «Корвиналу» (0:2), зато взяла верх над «Динамо» (2:1) и «Короной» (3:0). В игре с бухарестским клубом решающий гол на 41-й минуте забил Габриэль Шарпентье, а передачу ему отдал Рикардо Матош.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Арджеш» не пропускал в 2 матчах из 6.
- Выступает в румынской СуперЛиге, а сезон 2024/2025 провел в Лиге 2 и завершил его на первом месте.
- Ориентировочный состав: Леард Садриу, Доринел Оанчеа, Флорин Борша, Янис Пирву, Сильвиу Балауре, Рикардо Матош, Робер Сьерра, Игорь Никич.
Прогноз и ставки
«Петролул Плоешти» подходит к этой встрече с непривычной для себя устойчивостью. Команда не проигрывает уже шесть матчей подряд, а два из них завершила сухими победами со счетом 1:0. Гости из Питешти, недавние чемпионы Лиги 2, в обороне выглядят уязвимо и пропускают в большинстве игр, при этом сами редко забивают больше одного мяча. Если взять последние десять матчей обеих команд, тотал больше 2.5 голов проходит лишь в 30–40% случаев, так что дуэль обещает быть осторожной. Ожидается вязкая игра, где хозяева будут контролировать мяч, а гости постараются не пропустить, поэтому склоняемся к низовому исходу.
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Тренды
Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 12 из 20 последних встреч «Петролул Плоешти» и в 14 из 20 игр «Арджеш».
Ставка «Петролул Плоешти» не проиграет
«Петролул Плоешти» уступил лишь 0 раз в последних 6 матчах.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Петролул Плоешти
|0,28%
|360.55
|Ничья
|5,92%
|16.88
|Арджеш
|93,8%
|1.07
Динамика вероятностей2'–92'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|6,2%
|16.13
|12
|94,08%
|1.06
|X2
|99,72%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|10,57%
|9.46
|Меньше
|89,43%
|1.12
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Петролул Плоешти
|6,19%
|16.14
|Арджеш
|4,38%
|22.84
|Не будет
|89,43%
|1.12
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|6,1%
|16.39
|Нет
|93,9%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Петролул Плоешти +0.5
|6,2%
|16.13
|Арджеш -0.5
|93,8%
|1.07
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Петролул Плоешти +1.5
|95,52%
|1.05
|Арджеш -1.5
|4,48%
|22.34
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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