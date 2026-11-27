Текущая форма

«Петролул Плоешти» на подъеме. 12-е место в СуперЛиге (Румыния) уже не выглядит приговором: команда оттолкнулась от него и заиграла увереннее. Клуб из Плоешти выдал редкую для себя стабильность. В последних шести турах он не проиграл ни одного матча, причем в обороне стал заметно крепче.

Команда Рикардо Соузы набрала хороший ход. В двух последних встречах она взяла верх с одинаковым счетом 1:0 над «УТА Арад» и «Динамо Бухарест», а на этом отрезке забила 13 голов и пропустила всего три. Отдельно выделяется разгром «АФК Прогресул 1944 Спартак» со счетом 6:0. Оборона у коллектива надежная, атака результативная, и игру он ведет уверенно.

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