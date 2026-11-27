Матч окончен! Итоговый счёт — Ракув Ченстохова 1:2 Пяст Гливице.
Второй тайм завершён. Счёт — Ракув Ченстохова 1:2 Пяст Гливице.
95'Жёлтая карточка: предупреждение получает Хорхе Феликс (Пяст Гливице) за грубый фол.
95'Фран Тудор (Ракув Ченстохова) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
95'Фолит Хорхе Феликс (Пяст Гливице).
94'Положение «вне игры» у «Пяста» (Гливице). Сэмюэль Нтамэк зафиксирован в офсайде.
93'Неточный удар. Оскар Репка (Ракув Ченстохова) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Фран Тудор навесом с углового.
93'Угловой подаст Ракув Ченстохова. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Якуб Левицкий).
91'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
90'Офсайд у команды Пяст Гливице: Уго Вальехо оказался в положении «вне игры».
89'Фолит Якуб Левицкий (Пяст Гливице).
89'Мохамед Ламине Диаби (Ракув Ченстохова) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
88'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
88'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Фран Тудор (Ракув Ченстохова).
87'Жёлтая карточка: предупреждение получает Уго Вальехо (Пяст Гливице) за грубый фол.
87'Фран Тудор (Ракув Ченстохова) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
87'Фолит Уго Вальехо (Пяст Гливице).
86'Замена в «Ракуве». На поле выходит Оливер Квятковский, игру покидает Владислав Кочергин.
86'Замена у команды Пяст Гливице: на поле выходит Хорхе Феликс, игру покидает Леандро Санка.
85'Удар заблокирован. Патрик Макух (Ракув Ченстохова) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Адин Молнар.
83'Фран Тудор (Ракув Ченстохова) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
83'Фолит Хуанде Ривас (Пяст Гливице).
82'Жёлтая карточка: предупреждение получает Фран Тудор (Ракув Ченстохова) за грубый фол.
82'Фолит Фран Тудор (Ракув Ченстохова).
82'Уго Вальехо (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
81'Адин Молнар (Ракув Ченстохова) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
81'Фолит Эма Твумаси (Пяст Гливице).
80'Удар отражён. Мохамед Ламине Диаби (Ракув Ченстохова) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Домен Грил (Пяст Гливице) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Богдан Расковичан.
78'Угловой подаст Ракув Ченстохова. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Домен Грил).
78'Удар отражён. Мохамед Ламине Диаби (Ракув Ченстохова) пробил левой ногой из центра штрафной — вратарь Домен Грил (Пяст Гливице) парирует мяч в нижнем левом углу ворот.
77'Замена у команды Ракув Ченстохова: на поле выходит Якуб Ендрыка, игру покидает Томаш Пенько.
77'Замена у команды Ракув Ченстохова: на поле выходит Исак Брусберг, игру покидает Махир Эмрели.
77'Замена у команды Ракув Ченстохова: на поле выходит Адин Молнар, игру покидает Эрик Отиено.
76'Фолит Фран Тудор (Ракув Ченстохова).
76'Леандро Санка (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
74'Замена в составе «Пяста» (Гливице). На поле выходит Сэмюэль Нтамак, игру покидает Андреас Кастанонис.
74'Замена у команды Пяст Гливице: на поле выходит Щепан Муха, игру покидает Иван Лима.
69'Фолит Владислав Кочергин (Ракув).
69'Иван Лима (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Неточный удар. Мохамед Ламине Диаби (Ракув Ченстохова) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Махир Эмрели.
66'Замена у команды Пяст Гливице: на поле выходит Якуб Лабойко, игру покидает Оскар Лесняк.
62'Фолит Эрик Отиено (Ракув Ченстохова).
62'Иван Лима (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Гол! Ракув Ченстохова 1:2 Пяст Гливице. Махир Эмрели (Ракув Ченстохова) пробил правой ногой из центра штрафной и отправляет мяч по центру ворот. Голевая передача — Мохамед Ламине Диаби.
56'Удар отражён. Патрик Макух (Ракув Ченстохова) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Домен Грил (Пяст Гливице) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Оскар Репка.
55'Иван Лима (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
55'Фолит Эрик Отиено (Ракув Ченстохова).
50'Удар мимо. Оскар Репка (Ракув) пробил головой из центра штрафной площади, мяч летит высоко и вправо. Пас от Владислава Кочергина после розыгрыша стандартного положения.
49'Мохамед Ламине Диаби (Ракув Ченстохова) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
49'Фолит Якуб Левицкий (Пяст Гливице).
47'Фолит Стратос Сварнас (Ракув Ченстохова).
47'Иван Лима (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Удар отражён. Мохамед Ламине Диаби (Ракув Ченстохова) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Домен Грил (Пяст Гливице) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Эрик Отиено навесом в штрафную.
46'Начался второй тайм. Счёт — Ракув Ченстохова 0:2 Пяст Гливице.
46'Замена у команды Пяст Гливице: на поле выходит Якуб Червиньский, игру покидает Франциско Сьерральта.
46'Замена в составе «Ракува». На поле выходит Ламин Диаб-Фадига, игру покидает Жан Карлос.
Первый тайм завершён. Счёт — Ракув Ченстохова 0:2 Пяст Гливице.
46'Офсайд у команды Пяст Гливице: Леандро Санка оказался в положении «вне игры».
46'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
45'Угловой подаст Ракув Ченстохова. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Хуанде Ривас).
45'Удар заблокирован. Томаш Пенько (Ракув Ченстохова) пробил левой ногой с острого угла слева — защитники накрывают мяч.
45'Удар мимо. Жан Карлос (Ракув) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в левый угол.
44'Жан Карлос (Ракув) получает жёлтую карточку.
40'Угловой подаст Ракув Ченстохова. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Хуанде Ривас).
40'Удар заблокирован. Махир Эмрели (Ракув Ченстохова) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Томаш Пенько навесом в штрафную.
38'Гол! Ракув Ченстохова 0:2 Пяст Гливице. Кентин Буаар (Пяст Гливице) пробил правой ногой из центра штрафной и отправляет мяч в нижний левый угол ворот. Голевая передача — Андреас Кацантонес в быстрой контратаке.
36'Удар отражён. Иван Лима (Пяст Гливице) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Тарик Карич (Ракув Ченстохова) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Оскар Лесняк.
33'Фолит Томаш Пенько (Ракув Ченстохова).
33'Уго Вальехо (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
30'Эрик Отиено (Ракув Ченстохова) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
30'Фолит Иван Лима (Пяст Гливице).
29'Удар отражён. Иван Лима (Пяст Гливице) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Тарик Карич (Ракув Ченстохова) парирует мяч по центру ворот.
26'Жёлтая карточка: предупреждение получает Кентин Буаар (Пяст Гливице).
25'Патрик Макух (Ракув Ченстохова) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
25'Фолит Хуанде Ривас (Пяст Гливице).
22'Гол! Ракув 0, Пяст 1. Леандро Санка (Пяст) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в верхний левый угол. Ассистент — Уго Валлехо после быстрой контратаки. Гол подтверждён после просмотра VAR.
21'Угловой подаст Ракув Ченстохова. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кентин Буаар).
21'Удар заблокирован. Владислав Кочергин (Ракув) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, но мяч остановлен.
20'Патрик Макух (Ракув Ченстохова) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
20'Фолит Хуанде Ривас (Пяст Гливице).
19'Фолит Стратос Сварнас (Ракув Ченстохова).
19'Иван Лима (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
16'Фолит Эрик Отиено (Ракув Ченстохова).
16'Иван Лима (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
14'Угловой подаст Пяст Гливице. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тарик Карич).
14'Удар отражён. Леандро Санка (Пяст Гливице) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Тарик Карич (Ракув Ченстохова) парирует мяч по центру ворот.
11'Фолит Богдан Расковичан (Ракув Ченстохова).
11'Андреас Кацантонес (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
10'Жёлтая карточка: предупреждение получает Франциско Сьерральта (Пяст Гливице) за грубый фол.
10'Махир Эмрели (Ракув Ченстохова) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
10'Фолит Франциско Сьерральта (Пяст Гливице).
05'Фолит Оскар Репка (Ракув Ченстохова).
05'Кентин Буаар (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
04'Штанга! Томаш Пенько (Ракув Ченстохова) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч попадает в левую штангу! Передачу выполнил Махир Эмрели.
03'Фолит Жан Карлос (Раков Ченстохова).
03'Якуб Левицкий (Пяст Гливице) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
02'Неточный удар. Кентин Буаар (Пяст Гливице) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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