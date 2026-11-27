Текущая форма

«Ракув» подходит к ближайшему матчу не в самом спокойном состоянии. На дистанции из шести игр Экстракласы клуб выиграл трижды и лишь раз уступил, забил 12 мячей, однако пропустил 7. Оборона дает сбои, причем эта результативная пробоина стала главной проблемой на таком отрезке.

Нестабильность ярко проявилась в матче с «Легией» (4:2). Хозяева забили четыре, но два пропустили. В последней встрече с «Видзевом» (3:1) команда Давида Шварги победила, однако оборона снова не выдержала натиска соперника. Теперь главный вопрос в том, сумеет ли коллектив Шварги залатать дыры в защите и не повторить прежних ошибок.

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