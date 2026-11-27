Матч окончен. Рейнджерс 2:1 Фалкирк.

Второй тайм окончен. Рейнджерс 2:1 Фалкирк.

101' Удар мимо. Райан Надери (Рейнджерс) пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади, мяч улетел высоко и вправо от ворот.

99' Гол! Рейнджерс 2:1 Фалкирк. Райан Надери (Рейнджерс) реализует пенальти ударом правой ногой в нижний левый угол.

97' Решение VAR: назначен пенальти в пользу команды Глазго Рейнджерс!

95' Пенальти! Коннор Аллан (Фалкирк) нарушает правила в своей штрафной площади.

95' Пенальти в пользу команды Глазго Рейнджерс! Эммануэль Фернандес зарабатывает 11-метровый — на нём нарушают правила в штрафной площади.

94' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Коннор Аллан).

93' Неточный удар. Джейди Гассама (Глазго Рейнджерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Джеймс Пенрайс.

93' Удар заблокирован. Бадредин Буанани (Глазго Рейнджерс) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джейди Гассама.

92' Фолит Денис Мельникс (Фалкирк).

92' Райан Надери (Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.

91' Резервный арбитр компенсировал 6 минут.

90' Неточный удар. Эммануэль Фернандес (Глазго Рейнджерс) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Джеймс Пенрайс навесом с углового.

89' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Денис Мельникс).

89' Удар заблокирован. Бадредин Буанани (Глазго Рейнджерс) пробил левой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.

88' Рука в штрафной у С.Дж. Фодрея (Фалкирк).

86' Удар мимо. Райан Надери (Рейнджерс) пробил головой из центра штрафной площади, мяч улетел в левый угол. Пас от Кевина Келси.

85' Замена у команды Глазго Рейнджерс: на поле выходит Боян Миовски, игру покидает Дуджон Стерлинг.

85' Гол! Рейнджерс 1, Фалкирк 1. Кевин Келси (Рейнджерс) пробил головой из центра штрафной площади в нижний левый угол. Передал Бадредин Буани навесом.

85' Фолит Финли Барбрук (Фалкирк).

85' Николас Раскин (Глазго Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

83' Замена, Фалкирк. На поле выходит Коннор Аллан, игру покидает Лиам Хендерсон.

83' Удар отражён. Олувэту Маканья (Рейнджерс) пробил головой с очень близкой дистанции, вратарь Скотт Бейн (Фалкирк) парирует мяч в центре ворот. Передал Джеймс Пенрис навесом.

82' Угловой подаст Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от Ч. Дж. Фодрея.

82' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Скотт Бейн).

82' Удар отражён. Николя Раскин (Рейнджерс) пробил правой ногой с правой стороны шестиметровой площади, вратарь Скотт Бейн (Фалкирк) отражает удар в нижний правый угол. Передал Кевин Келси пасом на ход.

80' Неточный удар. Николас Раскин (Глазго Рейнджерс) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Дэн Нил.

80' Фолит Льюис Нилсон (Фолкирк).

80' Райан Надери (Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.

79' Бен Паркинсон (Фолкирк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

79' Фолит Дэн Нил (Глазго Рейнджерс).

78' Неточный удар. Бадредин Буанани (Глазго Рейнджерс) пробил левой ногой с дальней дистанции и острого угла справа прямым ударом со штрафного — мяч летит выше ворот.

78' Ч. Дж. Фодрей (Фалкирк) получает жёлтую карточку за грубый фол.

78' Фолит Ч. Дж. Фодрей (Фалкирк).

78' Джейди Гассама (Глазго Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

77' Неточный удар. Кевин Келси (Глазго Рейнджерс) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Дуджон Стерлинг навесом в штрафную.

75' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Скотт Бейн).

75' Удар отражён. Джеиди Гассам (Рейнджерс) пробил правой ногой из-за штрафной, Скотт Бейн (Фалкирк) отражает удар в нижний правый угол. Пас от Дана Нила.

74' Джек Макмиллан (Фалкирк) получает жёлтую карточку за грубый фол.

74' Фолит Джек Макмиллан (Фалкирк).

74' Джейди Гассама (Глазго Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

73' С.Дж. Фодрей (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

73' Фолит Дуджон Стерлинг (Глазго Рейнджерс).

73' Замена в Рейнджерс. На поле выходит Кевин Келси, игру покидает Ким Мин Су.

72' Удар отражён. Ким Мин Су (Рейнджерс) пробил правой ногой из центра штрафной площади, вратарь Скотт Бейн (Фалкирк) парирует мяч в центре ворот. Пас от Джеиди Гассам.

71' Удар заблокирован. Николас Раскин (Глазго Рейнджерс) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Бадредин Буанани навесом в штрафную.

71' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Льюис Нилсон).

71' Удар заблокирован. Ким Мин Су (Рейнджерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади.

69' Удар отражён. Ч. Дж. Фодрей (Фалкирк) пробил левой ногой из центра штрафной площади, вратарь Ивор Пандур (Рейнджерс) парирует мяч в центре ворот. Передал Этан Росс навесом.

69' Замена в Фалкирке. На поле выходит С.Дж. Фодрей, игру покидает Оуэн Имс.

69' Замена в Фалкирке. На поле выходит Бен Паркинсон, игру покидает Джейкоб Мюррелл.

66' Замена в составе Фалкирка. На поле выходит Килан Адамс, игру покидает Скотт Тансер.

66' Фолит Николас Раскин (Глазго Рейнджерс).

66' Джо Гарднер (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

66' Замена у команды Глазго Рейнджерс: на поле выходит Джеймс Пенрайс, игру покидает Тур Ромменс.

66' Замена у команды Глазго Рейнджерс: на поле выходит Бадредин Буанани, игру покидает Финдли Кёртис.

65' Замена у команды Глазго Рейнджерс: на поле выходит Дэн Нил, игру покидает Точи Чуквуани.

65' Денис Мельникс (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

65' Фолит Ким Мин-Су (Рейнджерс).

64' Удар отражён. Точи Чуквуани (Рейнджерс) пробил головой с острого угла, вратарь Скотт Бейн (Фалкирк) парирует мяч в центре ворот. Пас от Ким Мин Су.

63' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джек МакМиллан).

62' Рука в штрафной у Оуина Иймса (Фалкирк).

62' Фолит Денис Мельникс (Фалкирк).

62' Райан Надери (Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

60' Неточный удар. Николас Раскин (Глазго Рейнджерс) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч летит выше ворот.

60' Удар отражён. Райан Надери (Рейнджерс) пробил правой ногой с острого угла, Скотт Бейн (Фалкирк) отбивает мяч в центр ворот.

60' Удар заблокирован. Финлей Кёртис (Рейнджерс) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Ким Мин Су.

60' Мяч летит мимо. Денис Мельникс (Фалкирк) пробил головой из центра штрафной, но попал в правый от ворот. Передал Скотт Тансер после подачи со стандарта.

59' Якоб Мюррелл (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

59' Фолит Олветху Макханья (Глазго Рейнджерс).

59' Решение VAR: гол не засчитан. Рейнджерс 0-1 Фалкирк.

57' Гол отменён после проверки VAR: Финдли Кёртис (Глазго Рейнджерс) отправил мяч в сетку, но взятие ворот не засчитано.

56' Удар мимо. Финлей Кёртис (Рейнджерс) пробил головой с правого края шестиметровой отметки, мяч улетел выше ворот. Пас от Ким Мин Су после углового.

56' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Льюис Нилсон).

55' Удар заблокирован. Ким Мин Су (Рейнджерс) пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Николя Раскина.

54' Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.

53' Пауза в матче из-за травмы Оуина Иймса (Фалкирк).

52' Оуин Иймс (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

52' Фолит Дуджон Стерлинг (Глазго Рейнджерс).

52' Мимо ворот. Николя Раскин (Рейнджерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел выше перекладины. Пас от Ким Мин Су.

51' Удар заблокирован. Джейди Гассама (Глазго Рейнджерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Точи Чуквуани.

51' Удар заблокирован. Финдли Кёртис (Глазго Рейнджерс) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.

50' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Финли Барбрук).

50' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Скотт Танзер).

50' Удар заблокирован. Финлей Кёртис (Рейнджерс) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Ким Мин Су.

49' Финли Барбрук (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

49' Фолит Ким Мин-Су (Рейнджерс).

48' Жёлтая карточка Джо Гарднеру (Фалкирк) за грубый фол.

48' Фолит Джо Гарднер (Фалкирк).

48' Дуджон Стерлинг (Глазго Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

47' Офсайд у команды Глазго Рейнджерс: Дуджон Стерлинг оказался в положении «вне игры».

46' Начался второй тайм. Рейнджерс 0, Фалкирк 1.

46' Замена в составе Фалкирка. На поле выходит Джо Гарднер, игру покидает Крэйг Сиббальд.

Первый тайм окончен. Рейнджерс 0, Фалкирк 1.

47' Удар заблокирован. Николас Раскин (Глазго Рейнджерс) пробил левой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.

47' Удар заблокирован. Джейди Гассама (Глазго Рейнджерс) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.

46' Положение «вне игры» у Рейнджерс. Ким Мин-Су зафиксирован в офсайде.

46' Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.

45' Угловой подаст Фалкирк. Мяч ушёл за лицевую от Тура Ромменса.

43' Фолит Лиам Хендерсон (Фалкирк).

43' Райан Надери (Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

41' Джейди Гассама (Глазго Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.

41' Фолит Джек Макмиллан (Фалкирк).

41' Фолит Оуэн Имс (Фалкирк).

41' Финдли Кёртис (Глазго Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

39' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Оуэн Имс).

37' Жёлтая карточка: предупреждение получает Тур Ромменс (Глазго Рейнджерс) за грубый фол.

37' Гол! Рейнджерс 0, Фалкирк 1. Джейкоб Мюррелл (Фалкирк) реализует пенальти ударом правой ногой в нижний левый угол.

36' Решение VAR: пенальти в пользу Фалкирка.

36' Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.

35' Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Ивор Пандур (Глазго Рейнджерс).

34' Пенальти! Фалкирк. Джейкоб Мюррелл зарабатывает пенальти, нарушая правила в своей штрафной площади.

34' Пенальти! Тур Ромменс (Глазго Рейнджерс) нарушает правила в своей штрафной площади.

32' Финли Барбрук («Фалкирк») получает жёлтую карточку за грубый фол.

32' Фолит Финли Барбрук («Фалкирк»).

32' Николас Раскин (Глазго Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

30' Удар отражён. Джеиди Гассам («Рейнджерс») пробил правой ногой с левого фланга штрафной. Скотт Бейн («Фалкирк») парирует мяч в верхний центр ворот.

30' Удар заблокирован. Николя Раскин («Рейнджерс») пробил головой из центра штрафной. Передал Ким Мин-Су навесом.

29' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Скотт Бейн).

28' Денис Мельникс (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

28' Фолит Николас Раскин (Глазго Рейнджерс).

27' Этан Росс (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

27' Фолит Тур Ромменс (Глазго Рейнджерс).

27' Удар мимо. Ким Мин Су (Рейнджерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо. Пас от Джеиди Гассамы.

24' Угловой подаст Глазго Рейнджерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Льюис Нилсон).

24' Удар заблокирован. Финлей Кёртис (Рейнджерс) пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Ким Мин Су.

23' Офсайд у команды Глазго Рейнджерс: Финдли Кёртис оказался в положении «вне игры».

22' Удар отражён. Тюр Ромменс (Рейнджерс) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, Скотт Бейн (Фалкирк) парирует мяч в центре ворот.

21' Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.

20' Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Николас Раскин (Глазго Рейнджерс).

20' Денис Мельникс (Фалкирк) получает жёлтую карточку за грубый фол.

19' Фолит Денис Мельникс (Фалкирк).

19' Николас Раскин (Глазго Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

19' Этан Росс (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

19' Фолит Николас Раскин (Глазго Рейнджерс).

18' Неточный удар. Джейди Гассама (Глазго Рейнджерс) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Финдли Кёртис.

13' Дуджон Стерлинг (Глазго Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

13' Фолит Джейкоб Мюррелл (Фалкирк).

09' Удар мимо. Райан Надери (Рейнджерс) пробил головой из центра штрафной, но мяч улетел чуть выше ворот. Передал Тюр Ромменс, выполнив навес.

08' Скотт Тансер (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

08' Фолит Райан Надери (Рейнджерс).

08' Удар отражён. Финдлей Кёртис (Рейнджерс) пробил головой из центра штрафной площади, Шотт Бейн (Фалкирк) парирует мяч в верхний центр ворот.

06' Фолит Ким Мин-Су (Рейнджерс).

06' Крейг Сиббальд (Фалкирк) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

01' Джейди Гассама (Глазго Рейнджерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

01' Фолит Джек Макмиллан (Фалкирк).