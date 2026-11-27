Текущая форма

К решающей стадии MLS Мейджор Лиги «Шарлотт» подходит с понятной тревогой за оборону. Пропускает команда и там, где владеет заметным преимуществом. За последние шесть встреч в ее воротах побывало 11 мячей, причем среди неудачных результатов выделяются матчи с «Портленд Тимберс» (2:3) и «Коламбус Крю» (1:3). В напряженных сериях плей-офф такая надежность защиты вызывает вопросы.

Из трудных ситуаций хозяева все-таки выбираются. В первом матче с «Чикаго» счет 2:1 родился из индивидуальных действий. На 48-й минуте Лиэль Абада открыл счет после передачи Генри Кесслера, а Пеп Бьель закрепил успех с пенальти. Под руководством тренера Дина Смита команда опирается на поддержку домашних трибун и опыт ветеранов вроде Брандта Бронико и Кристиана Каллины, чтобы пережить тактические кризисы.

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