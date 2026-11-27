Матч окончен. Шарлотт 2, Чикаго Файр 1.
Второй тайм окончен. Шарлотт 2, Чикаго Файр 1.
96'Жёлтая карточка: предупреждение получает Идан Токломати (Шарлотт) за чрезмерное празднование гола.
96'Замена в составе Чикаго Файр. На поле выходит Джек Эллиотт, игру покидает Мбекезели Мбокази.
95'Гол! Шарлотт 2, Чикаго Файр 1. Идан Токломати (Шарлотт) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч влетел в правый нижний угол. Передал Пеп Бьель после быстрой атаки.
94'Фолит Давид Шнегг (Шарлотт).
94'Роберт Левандовски («Чикаго Файр») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Угловой подаст Шарлотт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Крис Брейди).
93'Удар отражён. Пеп Бель («Шарлотт») пробил левой ногой из-за штрафной, но Крис Брэд («Чикаго Файр») парирует мяч в верхний левый угол. Передал Эшли Уэствуд.
91'Резервный арбитр компенсировал 6 минут.
90'Замена в составе Чикаго Файр. На поле выходит Хуан Гомес, игру покидает Джонатан Бамба.
90'Замена в составе Чикаго Файр. На поле выходит Анзор Меквабишвили, игру покидает Дже Д'Авила.
89'Удар отражён. Джонатан Бамба (Чикаго Файр) пробил левой ногой с левого фланга штрафной, но Кристьян Кахлина (Шарлотт) парирует мяч в нижний левый угол. Передал Роберт Левандовски.
87'Фолит Андреас Ханче-Ольсен (Чикаго Файр).
87'Тайгер Смоллс (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
86'Угловой подаст Чикаго Файр. Мяч ушёл за лицевую от Эшли Уэствуда.
85'Жёлтая карточка: предупреждение получает Давид Шнегг (Шарлотт) за грубый фол.
85'Фолит Давид Шнегг (Шарлотт).
85'Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
84'Фолит Пеп Бьель (Шарлотт).
84'Мбекезели Мбокази (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
84'Удар мимо. Робин Лод (Чикаго Файр) пробил головой с острого угла, мяч улетел вправо. Передал Марен Хайле-Селасси после углового.
83'Угловой подаст Чикаго Файр. Мяч ушёл за лицевую от Моррисона Агеманга.
81'Жёлтая карточка Марену Хайле-Селасси (Чикаго Файр) за грубый фол.
81'Идан Токломати (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
81'Фолит Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр).
79'Мимо! Джонатан Дин («Чикаго Файр») пробил левой ногой из центра штрафной, мяч улетел вправо. Передал Роберт Левандовски, сыгравший головой.
78'Угловой подаст Чикаго Файр. Мяч ушёл за лицевую от Моррисона Агеманга.
77'Фолит Родольфо Алоко (Шарлотт).
77'Эндрю Гутман (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
76'Вынужденная замена у команды Шарлотт: на поле выходит Тайгер Смоллс, из-за травмы игру покидает Аллан Сент-Максимин.
75'Вынужденная замена у команды Шарлотт: на поле выходит Родольфо Алоко, из-за травмы игру покидает Лиэль Абада.
75'Удар мимо. Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч улетел высоко и вправо.
74'Неточный удар. Лиэль Абада (Шарлотт) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Идан Токломати.
73'Моррисон Агйеманг (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
73'Фолит Робин Лод (Чикаго Файр).
70'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
69'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Аллан Сент-Максимин (Шарлотт).
67'Фолит Джибрил Диани (Шарлотт).
67'Робин Лод (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
66'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
65'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Лиэль Абада (Шарлотт).
65'Удар заблокирован. Мбекезели Мбокази (Чикаго Файр) пробил левой ногой из центра штрафной площади.
65'Удар заблокирован. Андреас Ханше-Ольсен (Чикаго Файр) пробил головой из центра штрафной площади, мяч отбит. Пас от Марен Хайле-Селасси.
64'Угловой подаст Чикаго Файр. Мяч ушёл за лицевую от Моррисона Агеманга.
63'Удар отражён. Аллан Сен-Максимин (Шарлотт) пробил левой ногой с правого фланга штрафной, но Крис Брэдди (Чикаго Файр) парирует мяч в нижний правый угол. Передал Пеп Бьель.
62'Замена в составе Чикаго Файр. На поле выходит Робин Лод, игру покидает Филип Цинкернагель.
62'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
61'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Идан Токломати (Шарлотт).
60'Угловой подаст Чикаго Файр. Мяч ушёл за лицевую от Дэвида Шнега.
59'Джибрил Диани (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Фолит Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр).
57'Фолит Моррисон Агйеманг (Шарлотт).
57'Роберт Левандовски (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
57'Замена у команды Шарлотт: на поле выходит Давид Шнегг, игру покидает Гарри Тоффоло.
56'Неточный удар. Лиэль Абада (Шарлотт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Эшли Уэствуд.
55'Удар отражён! Аллан Сент-Максимин (Шарлотт) пробил правой ногой с левой стороны штрафной, Крис Брэдди (Чикаго Файр) парирует мяч в нижнем левом углу. Пас от Пепе Бьеля.
55'Офсайд у команды Шарлотт: Пеп Бьель оказался в положении «вне игры».
54'Гол! Шарлотт 1, Чикаго Файр 1. Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр) пробил правой ногой с острого угла, мяч влетает в центр ворот. Пас от Джонатана Бамбы.
54'Мимо! Джонатан Бамба (Чикаго Файр) пробил головой с левой стороны шестиметровой отметки, мяч пролетел впритирку со штангой, но улетел вправо. Пас от Филипа Цинкернагеля.
53'Мимо! Джонатан Бамба (Чикаго Файр) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади. Мяч пролетел в сантиметрах от верхнего правого угла. Передал Джонатан Дин.
52'Фолит Натан Бирн (Шарлотт).
52'Донатан Бамба (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
51'Неточный удар. Моррисон Агйеманг (Шарлотт) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Пеп Бьель после розыгрыша стандарта.
51'Пеп Бьель (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
51'Фолит Антон Салетрос (Чикаго Файр).
50'Положение «вне игры» у Чикаго Файр. Марен Хайле-Селасси зафиксирован в офсайде.
49'Идан Токломати (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Фолит Мбекезели Мбокази (Чикаго Файр).
49'Мяч летит мимо. Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр) пробил головой из центра штрафной, но промахнулся в левый угол. Передал Филипп Цинкернагель.
48'Фолит Пеп Бьель (Шарлотт).
48'Филипп Цинкернагель (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
47'Неточный удар. Пеп Бьель (Шарлотт) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Идан Токломати.
46'Начинается второй тайм. Шарлотт ФК 1, Чикаго Файр 0.
Первый тайм окончен. Шарлотт 1:0 Чикаго Файр.
47'Фолит Моррисон Агйеманг (Шарлотт).
47'Джонатан Бамба (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
45'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
45'Угловой подаст Шарлотт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джонатан Дин).
45'Удар отражён. Идан Токломати (Шарлотт) пробил левой ногой из центра штрафной, Крис Брэдди (Чикаго Файр) парирует мяч в центре ворот. Пас от Аллана Сент-Максимина.
43'Жёлтая карточка: предупреждение получает Эндрю Приветт (Шарлотт) за грубый фол.
42'Фолит Эндрю Приветт (Шарлотт).
42'Филипп Цинкернагель (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
39'Фолит Гарри Тоффоло (Шарлотт).
39'Филипп Цинкернагель (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Фолит Идан Токломати (Шарлотт).
39'Мбекезели Мбокази (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
36'Удар отражён. Лиэль Абада (Шарлотт ФК) пробил правой ногой из центра штрафной, но Крис Брэдди (Чикаго Файр) парирует мяч в центре ворот.
35'Моррисон Агйеманг (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
35'Фолит Роберт Левандовски (Чикаго Файр).
34'Замена у команды Шарлотт: на поле выходит Эндрю Приветт, игру покидает Генри Кесслер.
33'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
33'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Генри Кесслер (Шарлотт).
32'Фолит Идан Токломати (Шарлотт).
32'Дже Д'Авила (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
31'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
30'Пауза в матче из-за травмы Эндрю Гутмана (Чикаго Файр).
29'Генри Кесслер (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
29'Фолит Роберт Левандовски (Чикаго Файр).
23'Угловой подаст Шарлотт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джонатан Дин).
21'Фолит Гарри Тоффоло (Шарлотт).
21'Филипп Цинкернагель (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
20'Джонатан Дин (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
20'Фолит Джибрил Диани (Шарлотт).
18'Натан Бирн (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
18'Фолит Джонатан Бамба (Чикаго Файр).
17'Удар отражён. Эндрю Гутман (Чикаго Файр) пробил головой с левого фланга вратарской, но Кристьян Кахлина (Шарлотт ФК) парирует мяч в верхний левый угол. Пас от Джонатана Бамбы.
17'Мяч летит мимо. Джонатан Бамба (Чикаго Файр) пробил головой с правого края шестиметровой отметки, но промахнулся в левую сторону. Передачу после углового сделал Филипп Цинкернагель.
17'Угловой подаст Чикаго Файр. Мяч ушёл за лицевую от Джибриля Диани.
16'Удар отражён. Филипп Цинкернагель (Чикаго Файр) пробил правой ногой из центра штрафной, но Кристьян Кахлина (Шарлотт ФК) отражает удар в центр ворот. Передачу сделал Джонатан Бамба.
16'Мяч летит мимо. Марен Хайле-Селасси (Чикаго Файр) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, но послал мяч высоко и вправо от ворот. Пас от Эндрю Гутмана.
14'Неточный удар. Эшли Уэствуд (Шарлотт) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Лиэль Абада.
10'Фолит Гарри Тоффоло (Шарлотт).
10'Филип Цинкернагель (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
08'Гол! Шарлотт 1, Чикаго Файр 0. Аллан Сен-Максимин (Шарлотт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, направив мяч в нижний правый угол. Пас от Лиля Абады.
08'Фолит Моррисон Агйеманг (Шарлотт).
08'Филип Цинкернагель (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
07'Фолит Джонатан Дин (Чикаго Файр).
07'Аллан Сент-Максимин (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
06'Моррисон Агйеманг (Шарлотт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
06'Фолит Роберт Левандовски (Чикаго Файр).
04'Фолит Гарри Тоффоло (Шарлотт).
04'Роберт Левандовски (Чикаго Файр) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
04'Угловой подаст Шарлотт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эндрю Гутман).
04'Удар заблокирован. Аллан Сент-Максимин (Шарлотт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Пеп Бьель.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
Комментарии