Текущая форма

1w Team уверенно вошла в ритм BLAST Слэм. Из команды с вопросительным знаком она превратилась в реального претендента на высокие места, и российский коллектив набрал именно ту форму, которая нужна для штурма плей-офф. Четыре победы при двух поражениях и перевес по картам 9:5 показывают, что состав нашел свою игру и перестал бояться ответственности.

Прибавка 1w Team видна по разгрому GamerLegion днем ранее. Матч закончился со счетом 2:0, у соперника не было ни одного шанса, и сам состав выглядит готовым к плотному графику. Ранее команда болезненно уступила Team Liquid (0:2) и Team Yandex (1:2), зато быстро перезагрузилась и взяла две сухие победы подряд над Aurora и LGD Gaming. Умение восстанавливаться после неудач и доминировать в ключевых противостояниях делает 1w Team одной из самых опасных команд на этом этапе турнира.

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