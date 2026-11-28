BLAST Слэм свел сегодня 1w Team и PARIVISION. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу 1w Team, причем победа вышла уверенной и сопернику не оставила шансов на сопротивление.
1w Team — PARIVISION: прогноз на матч BLAST Слэм
28 ноября 2026 года «1w Team» и «PARIVISION» проведут матч турнира BLAST Слэм. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом своей площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
1w Team уверенно вошла в ритм BLAST Слэм. Из команды с вопросительным знаком она превратилась в реального претендента на высокие места, и российский коллектив набрал именно ту форму, которая нужна для штурма плей-офф. Четыре победы при двух поражениях и перевес по картам 9:5 показывают, что состав нашел свою игру и перестал бояться ответственности.
Прибавка 1w Team видна по разгрому GamerLegion днем ранее. Матч закончился со счетом 2:0, у соперника не было ни одного шанса, и сам состав выглядит готовым к плотному графику. Ранее команда болезненно уступила Team Liquid (0:2) и Team Yandex (1:2), зато быстро перезагрузилась и взяла две сухие победы подряд над Aurora и LGD Gaming. Умение восстанавливаться после неудач и доминировать в ключевых противостояниях делает 1w Team одной из самых опасных команд на этом этапе турнира.
Интересные факты для ставок
- На текущем отрезке команда выиграла 4 матча из 6.
- На отрезке из шести последних матчей перевес по картам 9:5.
- Ориентировочный состав: 33, Whitemon, Ari, Pure, bzm.
Текущая форма
На BLAST Слэм PARIVISION числится среди главных фаворитов и прибавляет от матча к матчу. Российский состав выиграл пять из шести последних встреч, а по картам у команды баланс 12:5.
Плотную неделю из четырех встреч PARIVISION закрыла победой над Aurora со счетом 2:1 и по ходу этого отрезка не растеряла качество игры. До того команда спокойно прошла GamerLegion (2:0) и справилась с Team Liquid (2:1). Единственное поражение на отрезке ей нанесла как раз Team Liquid, счет той встречи 1:2. Такой ход результатов говорит о хорошей готовности и умении доводить сложные серии до победы.
Интересные факты для ставок
- На дистанции шести последних матчей серия тянется в среднем на 2.8 карты.
- На этой дистанции у команды 5 побед и всего 1 поражение.
- Ориентировочный состав: Satanic, No[o]ne, Noticed, 9Class, Dukalis.
Прогноз и ставки
PARIVISION подходит к этому матчу на хорошем ходу. Пять побед в шести последних встречах и баланс карт 12:5 говорят сами за себя, а недавняя победа над Aurora со счетом 2:1 показала, что команда умеет доводить до конца и тяжелые серии. У 1w Team тоже есть чем ответить, ведь GamerLegion был разгромлен уверенно. Правда, стабильности этому коллективу пока не хватает. Зато по составу сильнее как раз PARIVISION, где собраны Satanic и No[o]ne, а такие игроки способны задавать темп всей игре. Ждем, что класс PARIVISION все-таки скажется, и склоняемся к победе этой команды.
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Ставка Победа «PARIVISION»
«PARIVISION» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал карт больше 2.5
Суммарная средняя результативность соперников на недавнем отрезке составляет 3.5 за встречу.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1w Team
|28,53%
|3.51
|PARIVISION
|71,47%
|1.40
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|45,65%
|2.19
|Меньше
|54,35%
|1.84
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1w Team
|35,26%
|2.84
|PARIVISION
|64,74%
|1.54
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