Экспресс на чемпионат Испании от 28.11.2026
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы Winline.
«Эльче» вполне ожидаемо находится в зоне вылета, имеет в активе всего 11 очков и занимает 19-е место. На своем поле команда выступает откровенно слабо, набрала всего одно очко со старта сезона. «Атлетико» занимает третье место, практически не позволяет себе осечек в матчах с уступающими в классе соперниками. На выезде подопечные Диего Симеоне не испытывают на протяжении сезона никаких проблем, в Примере победили в шести из семи последних игр. Рассчитываем в прогнозе, что «матрасники» сегодня на классе добьются победы.
«Реал» развил победную серию до 10 матчей с учетом всех турниров. На своем поле «сливочные» с начала сезона не потеряли ни одного очка и привычно демонстрируют результативную игру, забив 19 голов в Примере. Накануне подопечные Жозе Моуринью в Лиге Чемпионов дома разгромили ПСВ со счетом 5:1. «Алавес» проводит успешный сезон, после 13 туров занимают девятое место. При этом на выезде баски совершенно не впечатляют, набрали только три очка. Ожидаем, что предстоящий матч пройдет полностью под диктовку «Реала» и будет забито больше трех голов.