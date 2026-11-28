«Реал» развил победную серию до 10 матчей с учетом всех турниров. На своем поле «сливочные» с начала сезона не потеряли ни одного очка и привычно демонстрируют результативную игру, забив 19 голов в Примере. Накануне подопечные Жозе Моуринью в Лиге Чемпионов дома разгромили ПСВ со счетом 5:1. «Алавес» проводит успешный сезон, после 13 туров занимают девятое место. При этом на выезде баски совершенно не впечатляют, набрали только три очка. Ожидаем, что предстоящий матч пройдет полностью под диктовку «Реала» и будет забито больше трех голов.