Анже – Ланс: прогноз на матч чемпионата Франции
Анализ команд
Текущая форма
«Анже» находится в большом кризисе и ведет непростое сражение за сохранение прописки в элите. На данном этапе предпоследнее место в турнирной таблице и всего девять забитых мячей. «Черно-белые» отстают на три очка от «Ле Мана» со спасительной строчки. Потеря очков в корень осложнит ситуацию, и решать турнирные задачи будет непросто. Оборона трещит по швам, 23 пропущенных гола являются одним из худших показателей в сезоне.
Подопечные Стефана Гилли в минувшем туре встречались с «Парижем» и потерпели разгромное поражение. Матч завершился со счетом 0:4, где «Анже» пропустил четыре безответных гола во втором тайме, и этот проигрыш стал третьим кряду. Ранее команда проиграла «Ницце» (0:2), и отметим, что не может забить в четырех матчах подряд.
Дисквалификации и травмы
Игру пропустят травмированные Джибирен и Зинга.
Интересные тренды для ставок
- В четырех последних матчах «Анже» не забил ни одного гола
- В пяти минувших встречах «черно-белые» пропустили 13 голов
Ориентировочный состав: Лопеш – Карленс, У. Камара, Лефор, Калюлю – Белькебла, ван ден Боомен – Сбаи, Белькдим, Аллевина – Симбаколи.
Текущая форма
«Ланс» в минувшем матче Лиги Чемпионов снова проиграл и включиться в борьбу за место в 1/16 финала будет, скорее всего, нереально. «Кроваво-золотые» потерпели поражение в Германии от «Лейпцига» со счетом 1:3. Уже к 10-й минуте французы горели 0:2, в начале второго тайма один гол отыграли, но в компенсированное время пропустили третий мяч. По итогу всего три очка в активе и низкое 34 место в турнирной таблице основного этапа.
В чемпионате «Ланс» находится в небольшом кризисе и не может победить в трех последних турах (два поражения и одна ничья). В минувшем поединке «кроваво-золотые» обменялись мячами с «Тулузой» (1:1). Подопечные Дидье Дигара расположились на 11 месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. Однако отставание от топ-6 всего четыре балла и победа позволит приблизиться к зоне еврокубков.
Дисквалификации и травмы
Игру пропустят Эдуар и Навроцки – травмы.
Интересные тренды для ставок
- В чемпионате «Ланс» в среднем пропускает 1,5 гола
- «Кроваво-золотые» в семи последних играх выигрывали у «Анже»
Ориентировочный состав: Риссер – Байду, Тодибо, Чавес – Абдул-Хамид, Титрауи, Хайдара, Юдоль – Мезлуб, Сотока – Товен.
Прогноз и ставки
«Кроваво-золотые» не могут победить во всех турнирах в пяти играх кряду и сегодня обязаны реабилитироваться, да и соперник подходящий. Класс игроков «Ланса» может сыграть ключевую роль в итоговом счете, несмотря на проблемы в обороне. В личных встречах преимущество на стороне хозяев поля – семь побед кряду, да и в минувшем сезоне клуб дважды переигрывал «Анже» с общим счетом 7:2. К тому же подопечные Дигара в минувшем матче Лиги 1 с «Тулузой» показали неплохую готовность к встрече с аутсайдером чемпионата Франции. Советуем рассмотреть вариант ставки на их победу.
Прогноз – победа «Ланса» с коэффициентом 1.70
Ставка на тотал
В последних пяти играх «Анже» забивается в среднем три гола, да и в пяти из восьми последних матчей «Ланса» во всех турнирах менее трех мячей арбитры не фиксировали. Также отметим, что в пяти минувших противостояниях соперников на поле «черно-белых» забивается в среднем 2.8 мяча, и сегодня в Анже, скорее всего, мы увидим большое количество голов.
Прогноз – тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 2.15
Ставка на угловые
Оппоненты, по нашему мнению, играть в закрытый футбол не будут и наверняка много времени проведут в нападении. В пяти прошедших матчах «кроваво-золотых» во всех турнирах подавалось более девяти угловых ударов, и считаем, что и сегодня корнеров будет много.
Прогноз – тотал угловых больше 9,5 с коэффициентом 1.70
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Тренды
Ставка Точный счет 1:2
В четырех последних встречах гости выиграли с разницей в один гол на поле соперника
Ставка 1-й тайм: «Ланс» забьет
В 2 из 4 минувших матчей «кроваво-золотые» в первом тайме забивали
Ставка 2-й тайм: «Анже» не забьет
В четырех прошедших играх «черно-белые» во втором тайме не забивали
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Анже
|0%
|—
|Ничья
|0,04%
|—
|Ланс
|99,96%
|1.00
Динамика вероятностей5'–83'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|0,04%
|—
|12
|99,96%
|1.00
|X2
|100%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Анже
|12,65%
|7.91
|Ланс
|26,76%
|3.74
|Не будет
|60,59%
|1.65
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Анже +2.5
|10,85%
|9.22
|Ланс -2.5
|89,15%
|1.12
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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