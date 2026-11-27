Текущая форма

«Анже» находится в большом кризисе и ведет непростое сражение за сохранение прописки в элите. На данном этапе предпоследнее место в турнирной таблице и всего девять забитых мячей. «Черно-белые» отстают на три очка от «Ле Мана» со спасительной строчки. Потеря очков в корень осложнит ситуацию, и решать турнирные задачи будет непросто. Оборона трещит по швам, 23 пропущенных гола являются одним из худших показателей в сезоне.

Подопечные Стефана Гилли в минувшем туре встречались с «Парижем» и потерпели разгромное поражение. Матч завершился со счетом 0:4, где «Анже» пропустил четыре безответных гола во втором тайме, и этот проигрыш стал третьим кряду. Ранее команда проиграла «Ницце» (0:2), и отметим, что не может забить в четырех матчах подряд.

Дисквалификации и травмы

Игру пропустят травмированные Джибирен и Зинга.

Интересные тренды для ставок

В четырех последних матчах «Анже» не забил ни одного гола

В пяти минувших встречах «черно-белые» пропустили 13 голов

Ориентировочный состав: Лопеш – Карленс, У. Камара, Лефор, Калюлю – Белькебла, ван ден Боомен – Сбаи, Белькдим, Аллевина – Симбаколи.