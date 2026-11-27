Матч окончен. Динамо Дрезден 2, Санкт-Паули 1.

Второй тайм окончен, Динамо Дрезден 2, Санкт-Паули 1.

96' Гол! Динамо Дрезден 2, Санкт-Паули 1. Кан Инаноглу (Динамо Дрезден) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч влетает в нижний левый угол. Пас от Кристофа Дафернера.

96' Удар заблокирован. Якоб Леммер (Динамо Дрезден) пробил правой ногой с правого края штрафной площади, но мяч отбит. Пас от Кана Инаноглу.

96' Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.

95' Офсайд, Санкт-Паули. Мартин Карс зафиксирован в положении «вне игры».

94' Гол! Динамо Дрезден 1, Санкт-Паули 1. Томас Келлер (Динамо Дрезден) реализует пенальти ударом правой ногой в нижний правый угол.

93' Пенальти! Сам Кляйн (Санкт-Паули) нарушает правила в своей штрафной площади.

93' Пенальти! Якоб Леммер (Динамо Дрезден) нарушает правила в своей штрафной площади.

91' Удар мимо. Фридрих Мюллер (Динамо Дрезден) пробил правой ногой из-за штрафной площади, но мяч уходит вправо. Пас от Кристофа Дафернера.

89' Угловой подаст Динамо Дрезден. Мяч ушёл за лицевую от Маркуса Матисена.

87' Замена в Динамо Дрезден. На поле выходит Каан Инаоглу, игру покидает Патрис Кович.

87' Замена в Санкт-Паули. На поле выходит Сам Кляйн, игру покидает Джоэл Чима Фудзита.

87' Замена в Динамо Дрезден. На поле выходит Якоб Леммер, игру покидает Никлас Хауптман.

87' Замена в Динамо Дрезден. На поле выходит Кристоф Дафернер, игру покидает Бен Бобциен.

85' Фолит Александр Росипаль (Динамо Дрезден).

85' Аркадиуш Пирка (Санкт-Паули) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

83' Удар заблокирован. Мартин Карс (Санкт-Паули) пробил правой ногой из центра штрафной площади, но мяч отбит. Пас от Эрика Смита.

82' Фолит Роберт Вагнер (Динамо Дрезден).

82' Таити Хара (Санкт-Паули) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

81' Замена в команде Санкт-Паули. На поле выходит Коннор Меткалф, игру покидает Бранимир Хргота.

80' Фолит Фридрих Мюллер (Динамо Дрезден).

80' Аркадиуш Пирка (Санкт-Паули) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

79' Гол! Динамо Дрезден 0, Санкт-Паули 1. Эрик Ахлстрем (Санкт-Паули) пробил левой ногой с левого края штрафной площади в нижний правый угол. Пас от Мартейна Карса.

78' Фолит Патрис Кович (Динамо Дрезден).

78' Томоя Андо (Санкт-Паули) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

78' Замена в «Динамо Дрезден». На поле выходит Томас Келлер, игру покидает Ахмет Мухамедбегович.

76' Удар отражён. Йонас Штернер (Динамо Дрезден) пробил правой ногой из-за штрафной площади, но Бен Волл (Санкт-Паули) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Бена Бобциена.

76' Винсент Вермей («Динамо Дрезден») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

76' Фолит Маркус Матисен («Санкт-Паули»).

75' Замена в «Санкт-Паули». На поле выходит Мартин Каарс, игру покидает Юссуфа Нианг.

75' Замена в «Санкт-Паули». На поле выходит Таити Хара, игру покидает Абдули Сесей.

73' Роберт Вагнер («Динамо Дрезден») получает жёлтую карточку за грубый фол.

73' Фолит Роберт Вагнер («Динамо Дрезден»).

73' Эрик Смит («Санкт-Паули») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

71' Игра рукой у Тоёя Андо («Санкт-Паули»).

70' Замена в «Динамо Дрезден». На поле выходит Александр Росипаль, игру покидает Симон Штрауди.

67' Угловой подаст «Санкт-Паули». Мяч ушёл за лицевую от Никласа Хауптмана.

67' Фолит Никлас Хауптман («Динамо Дрезден»).

67' Аркадиуш Пирка («Санкт-Паули») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

63' Фолит Ахмет Мухамедбегович («Динамо Дрезден»).

63' Абдули Сесей («Санкт-Паули») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

62' Аркадиуш Пирка («Санкт-Паули») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

62' Фолит Симон Штрауди («Динамо Дрезден»).

61' Эрик Альстранд (Санкт-Паули) получает жёлтую карточку за грубый фол.

61' Йонас Штернер (Динамо Дрезден) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

61' Фолит Эрик Альстранд (Санкт-Паули).

60' Решение VAR: Гола нет, Динамо Дрезден 0-0 Санкт-Паули.

58' ГОЛ ОТМЕНЁН ПОСЛЕ VAR: Винсент Вермей (Динамо Дрезден) забивает, но гол отменён после просмотра VAR.

58' Офсайд, Динамо Дрезден. Симон Штрауди пойман в офсайде.

58' Удар отражён. Винсент Вермей (Динамо Дрезден) пробил правой ногой из центра штрафной — Бен Фолль (Санкт-Паули) парирует мяч в центре ворот. Ассист Симон Штрауди с подачи.

57' Угловой подаёт Динамо Дрезден. Мяч ушёл за лицевую от Томойи Андо.

55' Удар неточен. Бен Бобциен (Динамо Дрезден) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч прошёл рядом, но ушёл правее. Ассист Симон Штрауди.

54' Удар неточен. Юсуфа Ньянг (Санкт-Паули) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч ушёл высоко и широко вправо. Ассист Аркадиуш Пырка после быстрого отрыва.

53' Джоэл Чима Фудзита (Санкт-Паули) получает жёлтую карточку за грубый фол.

53' Фолит Джоэл Чима Фудзита (Санкт-Паули).

53' Роберт Вагнер («Динамо Дрезден») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

50' Удар отражён. Маркус Матисен («Санкт-Паули») пробил правой ногой из центра штрафной, вратарь Леннарт Гриль («Динамо Дрезден») отражает удар в нижний левый угол. Пас от Бранимира Хрготы (настолько).

49' Угловой подаст «Санкт-Паули». Мяч ушёл за лицевую от Никласа Хауптмана.

49' Удар заблокирован. Давид Немет («Санкт-Паули») пробил правой ногой из-за штрафной, мяч отбит. Пас от Абдули Сесая.

46' Фолит Маркус Матисен («Санкт-Паули»).

46' Симон Штрауди («Динамо Дрезден») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

46' Угловой подаст «Санкт-Паули». Мяч ушёл за лицевую от Йонаса Штерна.

46' Начинается второй тайм. «Динамо Дрезден» 0:0 «Санкт-Паули».

Первый тайм окончен. «Динамо Дрезден» 0:0 «Санкт-Паули».

45' Резервный арбитр показал, что компенсированного времени не добавлено.

44' Симон Штрауди («Динамо Дрезден») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

44' Фолит Аркадиуш Пирка («Санкт-Паули»).

42' Удар мимо. Патрис Кович («Динамо Дрезден») пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч улетел выше ворот после быстрой атаки.

41' Угловой подаст «Санкт-Паули». Мяч ушёл за лицевую от Роберта Вагнера.

41' Томоя Андо («Санкт-Паули») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

41' Фолит Патрис Кович («Динамо Дрезден»).

39' Эрик Смит («Санкт-Паули») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

39' Фолит Тобиас Рашль («Динамо Дрезден»).

38' Офсайд у «Санкт-Паули». Абдули Сесей зафиксирован в положении «вне игры».

38' Удар отражён. Юсупа Нианг («Санкт-Паули») пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади, вратарь Леннарт Гриль («Динамо Дрезден») отбивает мяч в верхний правый угол. Передал Эрик Смит.

36' Фолит Аркадиуш Пирка («Санкт-Паули»).

36' Симон Штрауди («Динамо Дрезден») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

35' Никлас Хауптман («Динамо Дрезден») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

35' Фолит Джоэл Чима Фудзита («Санкт-Паули»).

33' Удар мимо. Юссуфа Нианг («Санкт-Паули») пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч улетел высоко и вправо. Передал Маркус Матисен.

31' Жёлтая карточка Фридриху Мюллеру («Динамо Дрезден») за грубый фол.

31' Угловой подаст «Санкт-Паули». Мяч ушёл за лицевую от Леннарта Гриля.

31' Удар отражён. Аркадиуш Пирка («Санкт-Паули») пробил левой ногой с центра штрафной площади, вратарь Леннарт Гриль («Динамо Дрезден») парирует мяч в центре ворот. Передал Бранимир Хргота.

28' Удар мимо. Томоя Андо («Санкт-Паули») пробил головой с острого угла, но послал мяч выше и вправо от ворот. Пас от Бранимира Хргота после подачи с углового.

27' Угловой подаст «Санкт-Паули». Мяч ушёл за лицевую от Фридриха Мюллера.

25' Удар заблокирован. Аркадиуш Пирка («Санкт-Паули») пробил правой ногой с острого угла, но мяч остановлен. Пас от Томоя Андо.

24' Мимо ворот. Абдули Сесай («Санкт-Паули») пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади. Мяч пролетел в опасной близости, но улетел в верхний правый угол. Пас от Бранимира Хрготы.

23' Мимо ворот. Тобиас Рашль («Динамо Дрезден») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади после подачи с углового. Мяч улетел выше ворот.

23' Угловой подаст «Динамо Дрезден». Мяч ушёл за лицевую от Давида Немета.

22' В перекладину! Роберт Вагнер («Динамо Дрезден») пробил головой из центра штрафной. Пас от Йонаса Штернера.

19' Удар отражён. Роберт Вагнер («Динамо Дрезден») пробил правой ногой из центра штрафной площади, Бен Воль («Санкт-Паули») отбивает мяч в центр ворот. Пас от Йонаса Штернера.

16' Положение «вне игры» у «Санкт-Паули». Абдули Сесей зафиксирован в офсайде.

14' Угловой подаст Санкт-Паули. Мяч ушёл за лицевую от Винсента Вермейя.

14' Удар отражён. Томоя Андо (Санкт-Паули) пробил головой из центра штрафной, Леннарт Гриль (Динамо Дрезден) отбивает мяч в нижний левый угол. Пас от Эрика Смита.

13' Угловой подаст Санкт-Паули. Мяч ушёл за лицевую от Фридриха Мюллера.

13' Юссуфа Нианг (Санкт-Паули) пробил головой из центра штрафной, мяч отскакивает от перекладины. Пас от Эрика Ахлстрема.

11' Угловой подаст Санкт-Паули. Мяч ушёл за лицевую от Фридриха Мюллера.

09' Юссуфа Нианг («Сент-Паули») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

09' Фолит Симон Штрауди («Динамо Дрезден»).

05' Угловой подаст «Динамо Дрезден». Мяч ушёл за лицевую от Эрика Ахлстрёма.

05' Угловой подаст «Динамо Дрезден». Мяч ушёл за лицевую от Эрика Ахлстрёма.

04' Угловой подаст «Динамо Дрезден». Мяч ушёл за лицевую от Бена Воля.

04' Мимо ворот. Патрис Кович («Динамо Дрезден») пробил левой ногой из-за пределов штрафной, мяч пролетел чуть выше перекладины. Пас от Винсента Вермейя.

04' Удар заблокирован. Никлас Хауптман («Динамо Дрезден») пробил головой слева от вратарской, но мяч заблокирован. Передал Бен Бобзен.

03' Удар заблокирован. Бранимир Хргота («Санкт-Паули») пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади.

03' Фолит Роберт Вагнер (Динамо Дрезден).

03' Эрик Смит (Санкт-Паули) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.