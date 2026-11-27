Текущая форма

«Дженоа» на старте сезона выглядел откровенно слабо, за пять туров набрал только одно очко. Однако Даниэле Де Росси стабилизировал игру своих подопечных, команда заметно прибавила. После 12 туров генуэзцы имеют в активе 16 очков и занимают десятое место в середине таблицы. В четырех из пяти предыдущих туров удалось победить, в том числе, на своем поле обыграли «Ювентус» (2:0). В минувшем туре «Дженоа» со счетом 2:0 на выезде победил «Сассуоло». При этом в гостях команда Де Росси больших успехов не имеет: три поражения в пяти сыгранных матчах.

Дисквалификации и травмы

В лазарете у «Дженоа» только Коломбо.

Интересные тренды для ставок

В четырех матчах кряду с участием «Дженоа» в первом тайме забивалось больше одного гола

В восьми из десяти предыдущих матчах «Дженоа» фиксировалось больше трех офсайдов

Ориентировочный состав: Бейло – Маркандалли, Эстигор, Васкес – Эхизибуэ, Траоре, Аморим, Эллертссон – Мессиас, Эль-Шаарави – Осмайич.