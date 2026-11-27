Интер – Дженоа: прогноз на матч Серии А
Анализ команд
Текущая форма
По итогам прошлого тура «Интер» упустил вторую строчку в таблице Серии А. Причиной стала сверхрезультативная игра с «Аталантой» (4:4). «Нерадзурри» до 80-й минуты вели 4:2 в счете, но провали концовку и потеряли два очка. Характерно, что следом в матче Лиги Чемпионов подопечные Кристиана Киву уверенно отыграли в защите и победили с «сухим» счетом 2:0. С такими перепадами «Интер» проводит весь сезон, периодически позволяет себе откровенные провалы в обороне. При этом на своем поле в Серии А «нерадзурри» за шесть сыгранных матчей не потеряли ни одного очка, оформили шесть побед, четыре из них с преимуществом более чем в один гол.
Дисквалификации и травмы
В списке травмированных Бонни, Чалханоглу, Бастони.
Интересные тренды для ставок
- «Интер» с начала сезона в Серии А выиграл на своем поле все шесть сыгранных матчей
- В шести из семи последних матчей футболисты «Интера» фолили чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Х. Мартинес – Биссек, Аканджи, Аугусто – Спенс, Барелла, Сучич, Джонс, Димарко – Л. Мартинес, Тюрам.
Текущая форма
«Дженоа» на старте сезона выглядел откровенно слабо, за пять туров набрал только одно очко. Однако Даниэле Де Росси стабилизировал игру своих подопечных, команда заметно прибавила. После 12 туров генуэзцы имеют в активе 16 очков и занимают десятое место в середине таблицы. В четырех из пяти предыдущих туров удалось победить, в том числе, на своем поле обыграли «Ювентус» (2:0). В минувшем туре «Дженоа» со счетом 2:0 на выезде победил «Сассуоло». При этом в гостях команда Де Росси больших успехов не имеет: три поражения в пяти сыгранных матчах.
Дисквалификации и травмы
В лазарете у «Дженоа» только Коломбо.
Интересные тренды для ставок
- В четырех матчах кряду с участием «Дженоа» в первом тайме забивалось больше одного гола
- В восьми из десяти предыдущих матчах «Дженоа» фиксировалось больше трех офсайдов
Ориентировочный состав: Бейло – Маркандалли, Эстигор, Васкес – Эхизибуэ, Траоре, Аморим, Эллертссон – Мессиас, Эль-Шаарави – Осмайич.
Прогноз и ставки
«Дженоа» по ходу сезона добился ощутимого прогресса в результатах, победил в четырех из пяти последних туров в Серии А. Однако не думаем, что сегодня удастся что-то противопоставить сопернику в Милане. «Интер» имеет ощутимое преимущество в классе, дома выиграл все шесть сыгранных матчей, причем в четырех случаях победил с преимуществом более чем в один мяч. У «нерадзурри» нет проблем с тем, чтобы в позиционных атаках вскрывать насыщенную оборону соперника, дома за шесть матчей в Серии А забили 19 голов. В трех предыдущих очных встречах «Интер» обыгрывал «Дженоа», ждем и сегодня уверенной победы.
Наш прогноз – победа «Интера» с азиатской форой (-1.5) за коэффициент 1.85
Ставка на тотал
После провала на выезде с «Аталантой» с четырьмя пропущенными голами «Интер» в полной мере реабилитировался, отыграл на ноль против «Штутгарта» в Лиге Чемпионов. Дома пять из шести последних побед «нерадзурри» одержали с «сухим» счетом, чего ждем от них и сегодня.
Вторая ставка – «Дженоа» не забьет с коэффициентом 2.07
Ставка на угловые
«Интер» делает ставку на игру первым номером, мало что позволяет соперникам у своих ворот. Неслучайно в 9 из 10 предыдущих матчей команда Кристиана Киву подавала больше угловых, чем соперники. Не думаем, что «Дженоа» по корнерам сумеет чем-то удивить.
Прогноз – победа «Интера» по угловым с форой (-3.5) с коэффициентом 1.62
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Тренды
Ставка 1-й тайм: тотал больше 1.5 гола
В четырех последних матчах «Дженоа» такая ставка сыграла
Ставка «Интер» не проиграет по желтым карточкам
Игроки «Дженоа» получали меньше желтых карточек, чем соперники, в четырех последних матчах
Ставка Точный счет 2:0
Две последние победы «Интер» добыл с таким счетом
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Интер
|100%
|1.00
|Ничья
|0%
|—
|Дженоа
|0%
|—
Динамика вероятностей6'–89'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|100%
|1.00
|12
|100%
|1.00
|X2
|0%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|28,61%
|3.50
|Меньше
|71,39%
|1.40
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|4,55%
|21.97
|Меньше
|95,45%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Интер
|22,11%
|4.52
|Дженоа
|6,5%
|15.38
|Не будет
|71,39%
|1.40
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|7,37%
|13.56
|Нет
|92,63%
|1.08
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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28.11.2026 в 21:25
28.11.2026 в 19:40
28.11.2026 в 18:40
28.11.2026 в 17:00
28.11.2026 в 15:55