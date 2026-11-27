Ипсвич – Астон Вилла: прогноз на матч английской Премьер-Лиги
Анализ команд
Текущая форма
По ходу сезона «Ипсвич» прилично сбавил обороты, в пяти последних турах не одержал ни одной победы, набрал всего два очка на этом отрезке. Из-за последних неудач «трактористы» приблизились к зоне вылета, от которой отрываются всего на два очка. В минувшем туре подопечные Гари О’Нила на выезде потерпели поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:2. «Ипсвич» владел мячом только 38% игрового времени, нанес всего три удара в створ ворот, поражение было полностью заслуженным. На своем поле «трактористы» выступают неплохо по сезону, проиграли всего дважды, причем уступали только соперникам из верхней части таблицы, «Ливерпулю» (0:2) и «Борнмуту» (1:2).
Дисквалификации и травмы
Под вопросом выход на поле Дэвиса.
Интересные тренды для ставок
- В четырех из пяти последних матчей «Ипсвича» фиксировался обмен забитыми голами
- Игроки «Ипсвича» попадали в офсайды чаще, чем соперники, в пяти из шести последних матчей
Ориентировочный состав: Уолтон – Ферлонг, Диоп, О’Ши, Гривз – Паласиос, Лукич – Уаттара, Энсисо, Маэда – Эмерсонн.
Текущая форма
«Астон Вилла», как и предстоящий соперник, явно пребывает на спаде. С учетом всех турниров бирмингемцы не побеждали в шести матчах кряду. В Премьер-Лиге подопечные Унаи Эмери занимают скромное 12-е месте, уже на семь очков отстают от топ-4. В прошлом туре на своем поле не удалось вскрыть оборону «Сандерленда» (0:0). На неделе у «Астон Виллы» был непростой выезде в Стамбул к «Галатасараю» в Лиге Чемпионов с поражением 0:1. В атаке у «львов» в этом сезоне многое зависит от Джексона, на счету которого 6 из общих 14 голов команды в АПЛ. Если у него не идет игра, то нет и положительного итогового результата.
Дисквалификации и травмы
Онана и Руджери не сыграют из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- В трех турах кряду в АПЛ «Астон Вилла» играла вничью
- В пяти из шести последних матчей игроки «Астон Виллы» фолили реже, чем соперники
Ориентировочный состав: Судзуки – Ван-Биссака, Харвуд-Беллис, Торрес, Матсен – Камара, Горецка – Алиссон, Макгинн, Манзамби – Джексон.
Прогноз и ставки
«Ипсвич» в пяти последних турах в АПЛ не одержал ни одной победы, но при этом на своем поле с начала сезона «трактористы» проиграли только «Ливерпулю» и «Борнмуту», имели неделю на подготовку к предстоящей игре. «Астон Вилла» выступает в плотном графике и явно не справляется с такими серьезными нагрузками. Серия без побед с учетом всех турниров у бирмингемцев достигла отметки в шесть матчей. Накануне у подопечных Унаи Эмери был непростой выезд к «Галатасараю» в Лиге Чемпионов с поражением. Не думаем, что на фоне усталости и не самой уверенной игры «львы» сегодня готовы набрать три очка.
Наш прогноз – «Ипсвич» не проиграет за коэффициент 1.80
Ставка на тотал
В четырех предыдущих очных поединках «Ипсвич» и «Астон Вилла» обменивались забитыми голами. На данный момент надежной игрой в обороне соперники не отличаются и высока вероятность, что тренд на основе статистики личных встреч сегодня не подведет при выборе ставок.
Вторая ставка – обе забьют с коэффициентом 1.52
Ставка на желтые карточки
По желтым карточкам отмечаем перспективный тренд у гостей. Игроки «Астон Виллы» получали не меньше предупреждений, чем соперники, в трех из четырех последних матчей. Соответственно, рекомендуем еще одну ставку на игру.
Прогноз – «Астон Вилла» не проиграет по желтым карточкам с коэффициентом 1.67
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Прогнозы экспертов
«Ипсвич Таун» в субботу вечером встретится с «Астон Виллой» на «Портман Роуд» в матче Премьер-лиги.
Команда Гари О'Нила возвращается домой после субботнего поражения со счетом 0:2 от «Тоттенхэм Хотспур». Эта неудача продлила безвыигрышную серию «трактористов» во всех соревнованиях до пяти матчей. Команда одержала всего три победы в первых 11 матчах Премьер-лиги. Несмотря на в целом не самую лучшую форму, «Портман Роуд» по-прежнему остается фартовым стадионом для «Ипсвича», который набрал семь из своих 11 очков дома.
«Астон Вилла» отправляется на «Портман Роуд» после поражения со счетом 1:0 во вторник вечером от «Галатасарая» в Лиге чемпионов. Результат матча в Турции продлил безвыигрышную серию «вилланов» во всех соревнованиях до шести поединков. В Премьер-лиге «Астон Вилла» завершила вничью последние матчи против «Фулхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленда».
Обеим командам отчаянно не хватает стабильности. «Ипсвич» регулярно забивает на «Портман Роуд» и имеет неплохие шансы пробить дырявую оборону «Виллы». Однако подопечные Унаи Эмери обладают превосходством в завершающей стадии атаки, а находящийся в отличной форме Николас Джексон должен помочь гостям одержать победу и прервать свою пятиматчевую безвыигрышную серию.
Моя ставка – победа Астон Виллы и обе команды забьют – Да за 3.50 в БК Бетсити
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Тренды
Ставка Голы в обоих таймах – да
В трех последних матчах «Ипсвича» голы были забиты в каждом из таймов
Ставка Победа «Астон Виллы» по угловым
В пяти из шести предыдущих матчей «Ипсвич» уступал своим соперникам по угловым
Ставка Точный счет 1:1
В трех из четырех последних личных встреч соперники расходились миром
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ипсвич
|16,22%
|6.17
|Ничья
|58,47%
|1.71
|Астон Вилла
|25,31%
|3.95
Динамика вероятностей13'–81'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|74,69%
|1.34
|12
|41,53%
|2.41
|X2
|83,78%
|1.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|50,13%
|1.99
|Меньше
|49,87%
|2.01
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|15,01%
|6.66
|Меньше
|84,99%
|1.18
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|2,76%
|36.26
|Меньше
|97,24%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ипсвич
|20,56%
|4.86
|Астон Вилла
|29,57%
|3.38
|Не будет
|49,87%
|2.01
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ипсвич -0.5
|16,22%
|6.17
|Астон Вилла +0.5
|83,78%
|1.19
|Ипсвич +0.5
|74,69%
|1.34
|Астон Вилла -0.5
|25,31%
|3.95
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ипсвич +1.5
|95,46%
|1.05
|Астон Вилла -1.5
|4,54%
|22.03
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии
28.11.2026 в 18:55
28.11.2026 в 17:40
28.11.2026 в 14:55
28.11.2026 в 13:10