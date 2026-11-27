«Ипсвич» в пяти последних турах в АПЛ не одержал ни одной победы, но при этом на своем поле с начала сезона «трактористы» проиграли только «Ливерпулю» и «Борнмуту», имели неделю на подготовку к предстоящей игре. «Астон Вилла» выступает в плотном графике и явно не справляется с такими серьезными нагрузками. Серия без побед с учетом всех турниров у бирмингемцев достигла отметки в шесть матчей. Накануне у подопечных Унаи Эмери был непростой выезд к «Галатасараю» в Лиге Чемпионов с поражением. Не думаем, что на фоне усталости и не самой уверенной игры «львы» сегодня готовы набрать три очка.

Наш прогноз – «Ипсвич» не проиграет за коэффициент 1.80