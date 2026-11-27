Текущая форма

«Штутгарт» не справляется с плотным графиком игр, причем не лучшим образом проявляет себя как в Бундеслиге, так и в Лиге Чемпионов. После 10 туров в чемпионате «швабы» занимают только восьмое место с 13 очками, а отставание от топ-4 уже достигло отметки в восемь баллов. В минувшем туре на выезде не удалось ни разу вскрыть оборону «Шальке» (0:0), несмотря на ощутимое игровое преимущество и 15 ударов по воротам. В Лиге Чемпионов в последнем туре «Штутгарт» на выезде проиграл «Интеру» со счетом 0:2 и занимает скромное 17-е место после пяти туров. Явно после перерыва на матчи сборных у команды Себастьяна Хенесса наметились проблемы в атаке, в двух поединках кряду не удалось поразить ворота соперников.

Дисквалификации и травмы

Под вопросом выход на поле Диля и Загаду.

Интересные тренды для ставок

В четырех последних матчах «Штутгарт» забил всего один гол

В четырех из шести предыдущих матчей «Штутгарта» больше двух офсайдов не фиксировалось

Ориентировочный состав: Займен – Ельч, Хендрикс, Шабо, Миттельштадт – Прёмель, Штиллер – Левелинг, Ундав, Фюрих – Демирович.