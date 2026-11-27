Матч окончен. Штутгарт 2, Айнтрахт Франкфурт 2.
Второй тайм окончен. Штутгарт 2, Айнтрахт Франкфурт 2.
93'Удар мимо. Аюбе Амаимуни-Эшгуяб (Айнтрахт Франкфурт) пробил левой ногой с правого фланга штрафной, мяч летит высоко и мимо ворот в левую сторону. Пас от Нико Иличевича.
92'Джефф Шабот (Штутгарт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
92'Фолит Рафаэль Онядика (Айнтрахт Франкфурт).
92'Угловой подаст Айнтрахт Франкфурт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Билал Эль Ханнусс).
92'Удар заблокирован. Ансгар Кнауфф (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.
91'Желтая карточка Максимилиану Миттельштадту («Штутгарт») за грубый фол.
91'Фолит Максимилиан Миттельштадт («Штутгарт»).
91'Аюбе Амаимуни-Эшгуяб (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
89'Удар заблокирован. Фарес Шайби (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч заблокирован. Пас от Аюбе Амаимуни-Эшгуяба.
87'Желтая карточка Джеффу Шабо (Штутгарт) за грубый фол.
87'Фолит Джефф Шабо (Штутгарт).
87'Аюбе Амаимуни-Эшгуяб (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
87'Удар мимо. Джейми Льюелинг (Штутгарт) пробил левой ногой из-за штрафной, опасно, но мяч уходит в левый угол. Пас от Тиаго Томаса.
86'Фолит Тиаго Томас (Штутгарт).
86'Рафаэль Онядика (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
85'Замена в Штутгарте. На поле выходит Дженан Пейчинович, игру покидает Дениз Ундав.
84'Замена в Штутгарте. На поле выходит Тиаго Томас, игру покидает Эрмедин Демирович.
84'Угловой подаст Штутгарт. Мяч ушёл за лицевую от Ансгара Кнауфа.
84'Удар заблокирован. Эрмедин Демирович (Штутгарт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Гриша Прёмеля.
78'Замена у команды Айнтрахт Франкфурт: на поле выходит Нико Иличевич, игру покидает Рицу Доан.
78'Substitution, Eintracht Frankfurt. Ayoube Amaimouni-Echghouyab replaces Younes Ebnoutalib.
76'Удар отражён. Фарес Шайби (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади, вратарь Деннис Займен (Штутгарт) отбивает мяч в центр ворот. Пас от Лилиана Брассье.
75'Удар отражён. Эрмедин Демирович (Штутгарт) пробил правой ногой с острого угла, вратарь Ноа Атуболу (Айнтрахт Франкфурт) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Дениза Ундава.
75'Удар мимо. Дениз Ундав (Штутгарт) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, мяч летит вправо мимо ворот. После углового.
74'Угловой подаст Штутгарт. Мяч ушёл за лицевую от Ноа Атуболу.
74'Удар мимо. Билал Эль Ханнус (Штутгарт) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, мяч пролетает в опасной близости, но уходит в левый угол. Пас от Максимилиана Миттельштадта.
73'Замена у команды Айнтрахт Франкфурт: на поле выходит Ноэль Асеко, игру покидает Марио Гётце.
72'Удар прошёл мимо. Билаль Эль-Ханнус (Штутгарт) пробил головой с правого края шестиметровой зоны — выше ворот. Ассист Максимилиан Миттельштедт прострелом после углового.
72'Угловой подаст Штутгарт. Мяч ушёл за лицевую от Робина Коха.
72'Удар заблокирован. Джейми Левеллинг (Штутгарт) пробил левой ногой из центра вратарской — заблокировано. Ассист Дениз Ундав.
71'Удар мимо. Джейми Льюелинг (Штутгарт) пробил правой ногой с острого угла, мяч уходит в левый угол. Пас от Гриша Прёмеля после углового.
71'Удар мимо. Джефф Шабот (Штутгарт) пробил головой из центра штрафной площади, мяч летит мимо ворот в левую сторону. Передал Максимилиан Миттельштадт, выполнив навес после углового.
70'Угловой подаст Штутгарт. Мяч ушёл за лицевую от Ансгара Кнауфа.
70'Неточный удар. Рицу Доан (Айнтрахт Франкфурт) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Марио Гётце.
69'Удар отражён. Дениз Ундав (Штутгарт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, вратарь Ноа Атуболу (Айнтрахт Франкфурт) парирует мяч в центре ворот. Передал Эрмедин Демирович.
67'Замена, Штутгарт. На поле выходит Крис Фюрих, игру покидает Атакан Карасёр.
67'Замена, Штутгарт. На поле выходит Билал Эль Ханнус, игру покидает Рамон Хендриксс.
66'Фолит Максимилиан Миттельштадт (Штутгарт).
66'Ансгар Кнауфф (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
65'Удар отражён. Йонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой с правого фланга штрафной, вратарь Денис Зеймен (Штутгарт) отражает удар в нижний левый угол. Передал Фарес Шайби.
65'Фолит Джефф Шабот (Штутгарт).
65'Юнес Эбнуталиб (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
64'Жёлтая карточка: предупреждение получает Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт) за грубый фол.
64'Дениз Ундав (Штутгарт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
64'Фолит Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт).
62'Гол! Штутгарт 2, Айнтрахт Франкфурт 2. Юнес Эбнуталиб (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой из центра вратарской в нижний правый угол. Ассист Джонатан Буркардт.
61'Максимилиан Миттельштадт (Штутгарт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
61'Фолит Йонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт).
60'Фолит Джефф Шабот (Штутгарт).
60'Юнес Эбнуталиб (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
59'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
59'Пауза в матче из-за травмы Анджело Штиллера (Штутгарт).
58'Анжело Штиллер (Штутгарт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
58'Фолит Юнес Эбнуталиб (Айнтрахт Франкфурт).
57'Замена в «Штутгарте». На поле выходит Анджело Штиллер, игру покидает Николас Нартей.
56'Фолит Марио Гётце (Айнтрахт Франкфурт).
56'Гриша Прёмель (Штутгарт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
53'Гол! Штутгарт 2, Айнтрахт Франкфурт 1. Лука Жакез (Штутгарт) пробил головой с острого угла в верхний правый угол. Передал Дениз Ундав навесом после углового.
53'Угловой подаст Штутгарт. Мяч ушёл за лицевую от Лилиана Брассье.
51'Удар заблокирован. Ансгар Кнауфф (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.
51'Фолит Гриша Прёмель (Штутгарт).
51'Рицу Доан (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Атакан Карасёр (Штутгарт) получает жёлтую карточку за грубый фол.
49'Фолит Атакан Карасёр (Штутгарт).
49'Йонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
48'Удар заблокирован. Николас Нартей (Штутгарт) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч заблокирован.
48'Удар заблокирован. Дениз Ундав (Штутгарт) пробил головой из центра штрафной площади, мяч заблокирован. Передал Максимилиан Миттельштадт, выполнив навес.
47'Угловой подаст Штутгарт. Мяч ушёл за лицевую от Ансгара Кнауфа.
46'Второй тайм начался. Счёт: Штутгарт 1, Айнтрахт Франкфурт 1.
Первый тайм окончен. Штутгарт 1:1 Айнтрахт Франкфурт.
49'Удар заблокирован. Элиас Баум (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
47'Гол! Штутгарт 1, Айнтрахт Франкфурт 1. Ансгар Кнауф (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади в верхний левый угол. Пас от Робина Коха после подачи углового.
47'Угловой подаст Айнтрахт Франкфурт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Деннис Саймен).
47'Неточный удар. Фарес Шаиби (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч проходит чуть выше перекладины.
46'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
45'Лука Жакез (Штутгарт) получает жёлтую карточку за грубый фол.
45'Фолит Лука Жакез (Штутгарт).
45'Рицу Доан (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
44'Удар отражён. Ритсу Доан (Айнтрахт Франкфурт) пробил левой ногой из центра штрафной площади, вратарь Денис Зеймен (Штутгарт) парирует мяч в центре ворот. Пас от Йонатана Буркардта.
42'Гол! Штутгарт 1, Айнтрахт Франкфурт 0. Гриша Промель (Штутгарт) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади в нижний правый угол. Пас от Эрмедина Демировича.
40'Неточный удар. Йонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Робин Кох скидкой головой после углового.
40'Угловой подаст Айнтрахт Франкфурт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Гриша Прёмель).
40'Удар заблокирован. Юнес Эбнуталиб (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Йонатан Буркардт.
37'Фолит Йонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт).
37'Джефф Шабот (Штутгарт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
36'Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
36'Фолит Гриша Промель (Штутгарт).
35'Угловой подаст Айнтрахт Франкфурт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джейми Левелинг).
34'Угловой подаст Айнтрахт Франкфурт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джефф Шабо).
34'Удар заблокирован. Фарес Шаиби (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Марио Гётце.
32'Удар заблокирован. Гриша Промель (Штутгарт) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч заблокирован. Пас от Рамона Хендрикса (навал).
32'Офсайд у команды Айнтрахт Франкфурт: Юнес Эбнуталиб оказался в положении «вне игры».
30'Удар отражён. Максимилиан Миттельштадт (Штутгарт) пробил левой ногой из-за штрафной, вратарь Ноа Атуболу (Айнтрахт Франкфурт) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Дениза Ундава.
30'Удар заблокирован. Джейми Льюелинг (Штутгарт) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч отбит. Пас от Эрмедина Демировича.
30'Удар заблокирован. Дениз Ундав (Штутгарт) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч отбит. Пас от Гриша Промеля.
29'Удар отражён. Джонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади, вратарь Денис Займен (Штутгарт) парирует мяч в нижний правый угол.
28'Фолит Эрмедин Демирович (Штутгарт).
28'Лилиан Брассье (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
26'Неточный удар. Фарес Шаиби (Айнтрахт Франкфурт) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Рафаэль Онядика проникающим пасом в контратаке.
25'Положение «вне игры» у «Штутгарта». Дениз Ундав зафиксирован в офсайде.
24'Гриша Промель (Штутгарт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
24'Фолит Рафаэль Онядика (Айнтрахт Франкфурт).
23'Угловой подаст Айнтрахт Франкфурт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джейми Левелинг).
21'Решение VAR: красная карточка Робину Коху (Айнтрахт Франкфурт) не выдана.
18'Удар заблокирован. Лилиан Брассье (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
18'Угловой подаст Айнтрахт Франкфурт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рамон Хендрикс).
18'Удар заблокирован. Юнес Эбнуталиб (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Марио Гётце.
16'Удар отражён. Джонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт) пробил правой ногой из центра штрафной, вратарь Денис Займен (Штутгарт) парирует мяч в центре ворот. Пас от Элиаса Баума.
16'Угловой подаст Айнтрахт Франкфурт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Лука Хакес).
12'Николас Нартей (Штутгарт) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
12'Фолит Марио Гётце (Айнтрахт Франкфурт).
08'Фолит Атакан Каразор (Штутгарт).
08'Рицу Доан (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
07'Марио Гётце (Айнтрахт Франкфурт) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
07'Фолит Гриша Промель (Штутгарт).
06'Удар заблокирован. Джейми Льюелинг (Штутгарт) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч отбит. Пас от Дениза Ундава.
06'Фолит Элиас Баум (Айнтрахт Франкфурт).
06'Джейми Льюелинг (Штутгарт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
Комментарии
28.11.2026 в 15:51