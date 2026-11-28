Экспресс на Бундеслигу от 28.11.2026
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы Пари.
«Майнц» потерпел четыре поражения кряду и всего на три очка отрывается от зоны вылета. Несмотря на такую провальную серию «карнавальники» во всех четырех проигранных встречах отличались забитыми голами, основные проблемы присутствуют в обороне. «Унион» с семью очками находится в зоне вылета, имеет в активе с начала сезона всего одну победу. В двух последних матчах берлинцы проиграли соперникам из верхней части таблицы, «Фрайбургу» (0:2) и «Лейпцигу» (1:5). В матче двух неудачников явно оба соперника будут предельно мотивированы добиться долгожданной победы, явно сыграют с акцентом на атаку. Высока вероятность обмена забитыми голами, как это было в семи предыдущих очных поединках
«Штутгарт» на протяжении сезона испытывает сложности с тем, чтобы стабильно выступать во всех турнирах, явно не хватает глубины состава, отсюда и нестабильность в результатах как в Бундеслиге, так и в Лиге Чемпионов. В Бундеслиге после двух побед кряду «швабы» не смогли обыграть «Шальке» (0:0) и занимают скромное восьмое место в таблице. «Айнтрахт» заметно прибавил в надежности в обороне, сразу же улучшились и результаты. В трех последних турах в чемпионате «орлы» не проигрывали и поднялись на седьмое место в таблице, опережая сегодняшнего соперника на два очка. У «Штутгарта» за плечами неудачный выезд в Лиге Чемпионов к «Интеру», не думаем, что на фоне усталости «швабы» сегодня сумеют обыграть «Айнтрахт» с преимуществом более чем в один мяч.