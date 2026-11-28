«Штутгарт» на протяжении сезона испытывает сложности с тем, чтобы стабильно выступать во всех турнирах, явно не хватает глубины состава, отсюда и нестабильность в результатах как в Бундеслиге, так и в Лиге Чемпионов. В Бундеслиге после двух побед кряду «швабы» не смогли обыграть «Шальке» (0:0) и занимают скромное восьмое место в таблице. «Айнтрахт» заметно прибавил в надежности в обороне, сразу же улучшились и результаты. В трех последних турах в чемпионате «орлы» не проигрывали и поднялись на седьмое место в таблице, опережая сегодняшнего соперника на два очка. У «Штутгарта» за плечами неудачный выезд в Лиге Чемпионов к «Интеру», не думаем, что на фоне усталости «швабы» сегодня сумеют обыграть «Айнтрахт» с преимуществом более чем в один мяч.