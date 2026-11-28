«Интер» в прошлом туре не смог обыграть «Аталанту» (4:4), хотя вел в счете с преимуществом в два гола. После той неудачи «нерадзурри» реабилитировались перед болельщиками, обыграв «Штутгарт» в Лиге Чемпионов (2:0), говорить о затяжном спаде не приходится. «Дженоа» после неудачного стартового отрезка заметно прибавил, в четырех из пяти последних матчей в Серии А одержал победы и поднялся на десятое место в таблице. Развить успехи генуэзцам сегодня будет тяжело, так как соперник играет дома, имеет ощутимое преимущество в классе и побеждал в трех предыдущих очных поединках. Ожидаем, что «Интер» не позволит себе вторую подряд осечку в Серии А.