Экспресс на Серию А от 28.11.2026
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы Пари.
«Торино» пребывает сейчас на приличном спаде, в четырех последних турах в Серии А не одержал ни одной победы, причем в трех случаях терпел поражения. В предыдущем матче туринцы на выезде с минимальным счетом 0:1 проиграли «Наполи». «Лацио» идет без поражений в Серии А, с 32 очками возглавляет турнирную таблицу, на два балла опережает «Рому». В прошлом туре «орлы» на классе уверенно разобрались с «Лечче» (3:0). С учетом последних результатов соперников рекомендуем ставку на победу лидера.
«Интер» в прошлом туре не смог обыграть «Аталанту» (4:4), хотя вел в счете с преимуществом в два гола. После той неудачи «нерадзурри» реабилитировались перед болельщиками, обыграв «Штутгарт» в Лиге Чемпионов (2:0), говорить о затяжном спаде не приходится. «Дженоа» после неудачного стартового отрезка заметно прибавил, в четырех из пяти последних матчей в Серии А одержал победы и поднялся на десятое место в таблице. Развить успехи генуэзцам сегодня будет тяжело, так как соперник играет дома, имеет ощутимое преимущество в классе и побеждал в трех предыдущих очных поединках. Ожидаем, что «Интер» не позволит себе вторую подряд осечку в Серии А.