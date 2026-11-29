Для «джазменов» этот сезон превратился в сплошную полосу препятствий - команда замыкает таблицу Западной конференции и проиграла уже десять домашних поединков подряд. Накануне подопечные Уилла Харди дали настоящий бой «Денверу», однако снова провалили концовку встречи и уступили (107:120).

Главным героем в составе хозяев стал Кейонте Джордж, ведь защитник набрал 25 очков, а настоящим глотком свежего воздуха под кольцом стал долгожданный дебют центрового Юсуфа Нуркича, который пропустил 19 матчей из-за травмы. Лазарет «Юты» все еще переполнен, поскольку Лаури Маркканен и Джарен Джексон-младший остаются вне игры. Несмотря на хронические провалы в обороне, молодежь «Юты» на родном паркете играет смело, быстро и точно не отдаст игру без борьбы «Финиксу».