Юта – Финикс: прогноз (кф. 1.85) и ставки на матч НБА
Анализ команд
Для «джазменов» этот сезон превратился в сплошную полосу препятствий - команда замыкает таблицу Западной конференции и проиграла уже десять домашних поединков подряд. Накануне подопечные Уилла Харди дали настоящий бой «Денверу», однако снова провалили концовку встречи и уступили (107:120).
Главным героем в составе хозяев стал Кейонте Джордж, ведь защитник набрал 25 очков, а настоящим глотком свежего воздуха под кольцом стал долгожданный дебют центрового Юсуфа Нуркича, который пропустил 19 матчей из-за травмы. Лазарет «Юты» все еще переполнен, поскольку Лаури Маркканен и Джарен Джексон-младший остаются вне игры. Несмотря на хронические провалы в обороне, молодежь «Юты» на родном паркете играет смело, быстро и точно не отдаст игру без борьбы «Финиксу».
«Санз» после яркого рывка снова начало лихорадить. Команда Джордана Отто проиграла два поединка подряд и держится на границе зоны плей-ин Западной конференции. В последней встрече аризонцы уступили дома «Далласу» в напряженной борьбе (109:113), где лишь Дэвин Букер набрал 31 очко, однако коллективу критически не хватило хладнокровия в концовке.
Основной центровой Марк Уильямс до сих пор восстанавливается, из-за чего молодому Хаману Малуачу приходится тянуть весь обьем черновой работы. Неделю назад «Финикс» уже приезжал в Солт-Лейк-Сити и на классе забрал победу у «Юты» (111:101), так что рецепт успеха против «джазменов» гостям хорошо известен.
Прогноз и ставки
Даже с возвращением Юсуфа Нуркича «Юта» регулярно рассыпается из-за нехватки опыта, чем пользуются соперники. Для «Финикса» это отличный шанс, тем более сейчас за атаку отвечают Дэвин Букер и Джейлен Грин. «Санз» на выезде против более слабых соперников обычно делают ставку на контроль и вряд ли тактика изменится. Мы считаем, что индивидуальное мастерство и организация игры позволят аризонцам снова забрать победу в Солт-Лейк-Сити.
Наш прогноз - победа «Финикса» с учетом форы (-4.5) очка за 1.85
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Ставка ИТ «Юты» меньше 110.5 очков
Только в одном из пяти последних матчей команда набирала более 110 очков за игру
Ставка ИТ «Финикса» больше 110.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 110 очков за игру
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