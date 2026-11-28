ЦСКА - «Зенит»

Сейчас соперники прямыми конкурентами в борьбе за высокие позиции не являются — между ними пять очков разницы. «Зенит» давно идет в топ-2 — сражается с «Динамо» за лидерство. Правда, сейчас у питерцев на одно очко меньше, чем у противника. Команда Семака могла бы и первой сейчас идти, но в последних турах она теряла очки – 2:2 с «Ростовом» и 1:3 с «Рубином».

ЦСКА хуже выступал в последнее время. В таблице он сейчас идет на пятой строчке с 26 баллами, с лидерами уже небольшой разрыв имеет. В последних турах армейцы не справлялись с «Ахматом» (1:2) и с «Краснодаром» (2:4), играли вничью с «Оренбургом» (0:0).

В этом матче явного фаворита на успех не выделяют. В БК Пари поставить на ЦСКА можно за 3.10, а на «Зенит» - за 2.25

«Ростов» - «Краснодар»

Еще месяц назад разрыв между оппонентами был больше. Сейчас же они стоят практически на соседних позициях. «Краснодар» идет выше — четвертое место с 27 баллами. У «Ростова» на пять очков меньше и шестое место. Клуб еще меньше отставание от ЦСКА имеет.

Ростовчане намного лучше соперника выступали в последнее время. Последнее поражение клуба датируется серединой октября — с тех пор только набирал очки клуб, серия без проигрышей насчитывает семь матчей, две ничьи и пять побед. «Краснодар» осенью намного хуже выступает. Но конкретно в последних встречах коллектив начал чаще набирать очки, проиграл только в одной из семи игр.

Здесь явного претендента на выигрыш в БК Фонбет тоже не видят — кэф 2.35 на «Краснодар» и 3.05 — на «Ростов».

«Крылья Советов» - «Динамо» Москва

Статус гостей сейчас выше — клуб является лидером чемпионата с 32 баллами. Правда, большого отрыва от преследователей у «Динамо» нет — одно очко от второго «Зенита» и два — от третьего «Спартака». Пару раз команда Шварца недавно очки потеряла — ничья с «Краснодаром» и проигрыш «Акрону». Но в остальных матчах за последние месяцы клуб только выигрывал.

«Крылья Советов» чередовали в последнее время разные результаты, за два месяца все-таки чаще уступали, только трижды победили, в РПЛ только с «Рубином» и с «Оренбургом» справились. В турнирной таблице самарцы уже идут ниже середины — девятое место с 18 баллами. И большого отрыва от преследователей у них нет.

В этом матче фаворит очевиден — ставка на выигрыш «Динамо» в БК Winline оценивается в 1.85

«Факел» - «Спартак»

Разница в статусе между соперниками очевидна при взгляде на турнирную таблицу — они идут в разных частях. «Спартак» все еще борется за лидерство. Сейчас с 30 баллами команда занимает третье место, но отстает от вышестоящих оппонентов на одно и два очка. В большинстве матчей команда Карседо выигрывает, однако в последних двух встречах она терпела неудачи — 1:1 с «Динамо» в РПЛ и 0:1 с «Оренбургом» в Кубке.

«Факел» чередовал победы и поражения в последнее время, дважды «Динамо» Москва уступил в разных турнирах, в других встречах обыгрывал «Акрон» (2:0), «Ахмат» (0:0 и 3:1 по пенальти). В таблице РПЛ коллектив все еще идет последним, уже имеет разрыв с ближайшими соседями.

Исход встречи предсказуем. Победа «Спартака» с форой (-1) в линии от БК Марафон получила котировку 1.70

Источник: ВсеПроСпорт