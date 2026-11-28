Боруссия Дортмунд – Байер: прогноз на матч Бундеслиги
Анализ команд
Текущая форма
«Боруссия» является самым стабильным клубом в Бундеслиге, после 10 туров не имеет в пассиве ни одного поражения. Дортмундцы не просто навязывают борьбу «Баварии», но и опережают мюнхенцев в турнирной таблице, причем после очередной осечки конкурента сегодня в случае победы имеют возможность создать себе комфортный отрыв в четыре очка. После боевой ничьи с «Баварией» (2:2) подопечные Нико Ковача добились побед над «Эльверсбергом» (2:1) и «Боруссией» Менхенгладбах. На неделе «шмели» увезли одно очко из Лондона в Лиге Чемпионов (1:1). В той встрече во многом повезло, так как «канониры» имели огромное преимущество, но все же удалось выстоять. С 10 набранными очками в ЛЧ «Боруссия» занимает 10 место и только дополнительным показателям отстает от топ-8.
Дисквалификации и травмы
Джан, Инасио, Константелиас и Лерма не сыграют в матче из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- В трех из четырех последних матчей «Боруссии» в первом тайме фиксировалась ничья с точным счетом 0:0
- В четырех из пяти предыдущих матчей дортмундцев был обмен забитыми голами
Ориентировочный состав: Кобель – Гаду, Антон, Шлоттербек, Свенссон – Карецас, Беллингем, Веерман, Нмеча, Байер – Силва.
Текущая форма
«Байер» не отличается стабильностью, но полного провала избегает и имеет вполне рабочие шансы на финиш в топ-4. На счету леверкузенцев 19 очков, промежуточное пятое место с отставание в два балла от четверки сильнейших. После двух поражений кряду «фармацевты» в двух последних турах одержали победы над «Кельном» (1:2) и «Падерборном» (4:0). Отметим, что подопечные Карлеса Мартинеса неуверенно выступают в гостях, имеют в активе две сложные победы с начала сезона в Бундеслиге над «Майнцем» и «Кельном». В Лиге Европы «Байер» над многими противниками имеет преимущество в классе, за пять туров набрал 12 очков и располагается на четвертом месте.
Дисквалификации и травмы
В лазарете находятся Террье и Айххорн.
Интересные тренды для ставок
- В трех последних матчах «Байер» побеждал в стартовой 45-минутке
- В 9 из 10 предыдущих матчей «Байера» больше двух офсайдов не фиксировалось
Ориентировочный состав: Флеккен – Куанса, Тапсоба, Медина, Гутьеррес – Гарсия, Фернандес – Телла, Маза, Морейра – Шик.
Прогноз и ставки
Между соперниками нет ощутимой разницы в классе, но все же хозяева имеют сегодня больше шансов набрать три очка. «Боруссия» стабильнее проводит сезон, не имеет ни одного поражения в пассиве, во многом за счет своей стабильности лидирует в таблице и в случае победы оторвется на солидные четыре очка от «Баварии». У «Байера» наибольшие проблемы возникают в выездных матчах, удалось выиграть всего дважды, причем победили с трудом далеко не самых сложных соперников, «Кельн» и «Майнц».
«Боруссия», даже когда игра не идет, добивается положительных результатов. Плюс ко всему, за последнее время «шмели» дважды прошли настоящее испытание на прочность, не проиграли ни «Баварии», ни «Арсеналу». Ожидаем, что сегодня подопечные Нико Ковача добьются победы и смогут закрепиться на первой строчке.
Наш прогноз – победа «Боруссии» за коэффициент 2.16
Ставка на тотал
Последние очные встречи не отличались высокой результативностью. Больше трех голов не забивалось в трех предыдущих личных поединках. «Боруссия» играет достаточно прагматично, делает ставку на результат, а «Байер» в гостях вряд ли будет идти на неоправданный риск. Ставим на тотал меньше.
Вторая ставка – тотал меньше 3.5 голов с коэффициентом 1.70
Ставка на угловые
На своем поле «Боруссия» явно сыграет первым номером, много времени проведет у чужих ворот и имеет все шансы победить по угловым. Тем более, в трех из четырех предыдущих матчей дортмундцы не уступали своим соперникам по корнерам.
Прогноз – победа «Боруссии» по угловым с коэффициентом 1.60
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Прогнозы экспертов
«Боруссия» Дортмунд и «Байер» проведут очный матч в 11 туре немецкой Бундеслиги. Обе команды в топ-5 сейчас, но хозяева поля сезон все-таки лучше проводят. Не думаю, что леверкузенцы сумеют очки набрать.
«Боруссия» на данный момент является единоличным лидером Бундеслиги. Ранее они вровень шли с «Баварией», даже очный матч недавно проводили, но тогда не выявили победителя — 2:2. Но вот после этого мюнхенцы еще очки теряли, а команда Нико Ковача только выигрывала, поэтому теперь и имеет небольшой отрыв от конкурента.
Ничья с «Баварией» не стала последней неудачей дортмундцев на данный момент. Пару дней назад клуб сыграл вничью с другим топовым оппонентом - «Арсеналом», в Лиге чемпионов (1:1). К слову, в этом турнире «Боруссия» единственную за несколько месяцев неудачу потерпела — неожиданно «Буде/Глимту» уступили (0:1). В остальных встречах коллектив добывал виктории.
«Байер» намного чаще проигрывал в последнее время. За месяц клуб уступал трижды, на Бундеслигу две неудачи пришлись — 0:3 от «Хоффенхайма» и 0:1 от «Штутгарта». Еще один раз «львы» уступили в еврокубке, но не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы — 0:1 от «Марселя». Но в остальных встречах с середины сентября «фармацевты» только выигрывали.
Из-за неплохой серии викторий в сентябре и октябре «Байер» поднялся в таблице. Сейчас он с 19 баллами стоит на пятом месте, пока не входит в топ-4. Впрочем, с оппонентами ближе у «львов» не такой большой разрыв — одна победа может позволить подняться сразу в зону выхода в Лигу чемпионов.
Обе команды на неделе в еврокубках участвовали, у «Байера» даже меньше времени на отдых было — он в четверг играл. «Боруссия» сейчас является лидером Бундеслиги, и этот статус команда вряд ли намерена терять.
Ставлю на победу «Боруссии» Дортмунд с коэффициентом 2.13
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Тренды
Ставка 1-й тайм: «Байер» не проиграет
В четырех последних матчах леверкузенцы не уступали в первом тайме
Ставка Победа «Байера» по желтым карточкам
В трех из четырех последних матчей игроки «Боруссии» получали меньше желтых карточек, чем соперники
Ставка Точный счет 2:1
Две из трех последних побед «Боруссия» одержала с таким счетом
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