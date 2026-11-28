«Боруссия» Дортмунд и «Байер» проведут очный матч в 11 туре немецкой Бундеслиги. Обе команды в топ-5 сейчас, но хозяева поля сезон все-таки лучше проводят. Не думаю, что леверкузенцы сумеют очки набрать.

«Боруссия» на данный момент является единоличным лидером Бундеслиги. Ранее они вровень шли с «Баварией», даже очный матч недавно проводили, но тогда не выявили победителя — 2:2. Но вот после этого мюнхенцы еще очки теряли, а команда Нико Ковача только выигрывала, поэтому теперь и имеет небольшой отрыв от конкурента.

Ничья с «Баварией» не стала последней неудачей дортмундцев на данный момент. Пару дней назад клуб сыграл вничью с другим топовым оппонентом - «Арсеналом», в Лиге чемпионов (1:1). К слову, в этом турнире «Боруссия» единственную за несколько месяцев неудачу потерпела — неожиданно «Буде/Глимту» уступили (0:1). В остальных встречах коллектив добывал виктории.

«Байер» намного чаще проигрывал в последнее время. За месяц клуб уступал трижды, на Бундеслигу две неудачи пришлись — 0:3 от «Хоффенхайма» и 0:1 от «Штутгарта». Еще один раз «львы» уступили в еврокубке, но не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы — 0:1 от «Марселя». Но в остальных встречах с середины сентября «фармацевты» только выигрывали.

Из-за неплохой серии викторий в сентябре и октябре «Байер» поднялся в таблице. Сейчас он с 19 баллами стоит на пятом месте, пока не входит в топ-4. Впрочем, с оппонентами ближе у «львов» не такой большой разрыв — одна победа может позволить подняться сразу в зону выхода в Лигу чемпионов.

Обе команды на неделе в еврокубках участвовали, у «Байера» даже меньше времени на отдых было — он в четверг играл. «Боруссия» сейчас является лидером Бундеслиги, и этот статус команда вряд ли намерена терять.

Ставлю на победу «Боруссии» Дортмунд с коэффициентом 2.13