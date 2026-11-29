Чикаго — Миннесота: прогноз (кф. 1.73) и ставки на матч НХЛ
Анализ команд
Всего десять бросков в створ понадобилось «ястребам» для победы над «Рейнджерс» (2:1). Эндрю Манджапане дважды отличился при игре в большинстве, а Оливер Мур поучаствовал в обеих голевых атаках. Огромную роль в достижении результата сыграл Спенсер Найт, совершивший 30 сейвов.
Для «Чикаго» эта победа стала четвертой подряд, хотя кадровая ситуация продолжает ухудшаться. Помимо Коннора Бедарда, в лазарете оказался Патрик Кейн, получивший повреждение в противостоянии с «Сиэтлом». Без двух столь опытных и техничных нападающих создавать моменты возле чужих ворот будет гораздо сложнее.
Крайне обидным получилось для «дикарей» противостояние с «Колорадо». Благодаря дублю Юэля Эрикссона Эка и голу Блейка Коулмана команда вела со счетом 3:0 менее чем за семь минут до окончания третьего периода. Однако удержать даже столь солидное преимущество не получилось, а в серии буллитов сильнее оказались гости (3:4 Б).
Несмотря на две домашние осечки подряд, подопечные Джона Хайнса продолжают лидировать на Западе с 42 набранными очками. Нападение клуба функционирует исправно, о чем свидетельствует 101 заброшенная шайба за 28 встреч. Особенно удачно складывались для «Уайлд» недавние выезды в Сан-Хосе (5:2), Калгари (4:1) и Бостон (6:2).
Прогноз и ставки
Довольно трудно представить, что «ястребам» удастся долго добиваться результата при таком небольшом количестве бросков. В противостоянии с «Рейнджерс» хозяев выручили большинство и великолепная игра Найта, однако против настолько продуктивного соперника этого может оказаться недостаточно. К тому же отсутствие Бедарда и Кейна существенно ограничивает возможности американского клуба при организации ответных атак. Если голкиперу не удастся вновь выдать практически безупречное выступление, у хозяев возникнут серьезные трудности.
Для «Миннесоты» сейчас гораздо важнее не повторять ошибок, допущенных в концовке встречи с «Колорадо». В остальном у гостей достаточно игровых ресурсов, чтобы контролировать ход поединка. Нападающие «дикарей» регулярно находят возможности для взятия ворот даже на чужих площадках. Полагаем, что именно разница в атакующем потенциале позволит коллективу Хайнса завершить неудачную серию.
Наш прогноз - победа «Миннесоты» за 1.73
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Тренды
Ставка Обе команды забросят минимум по две шайбы
В четырех из пяти последних матчей «Миннесоты» обе команды забрасывали минимум по две шайбы
Ставка ИТ «Чикаго» меньше трех шайб
В трех из пяти последних матчей «Чикаго» забрасывал не больше двух шайб
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Чикаго
|77,27%
|1.29
|Ничья
|20,72%
|4.83
|Миннесота
|2,01%
|49.83
Динамика вероятностей10'–57'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|97,99%
|1.02
|12
|79,28%
|1.26
|X2
|22,73%
|4.40
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|46,9%
|2.13
|Меньше
|53,1%
|1.88
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|11,89%
|8.41
|Меньше
|88,11%
|1.13
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Чикаго
|32,32%
|3.09
|Миннесота
|14,58%
|6.86
|Не будет
|53,1%
|1.88
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Чикаго -0.5
|77,27%
|1.29
|Миннесота +0.5
|22,73%
|4.40
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Чикаго -1.5
|26,29%
|3.80
|Миннесота +1.5
|73,71%
|1.36
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Чикаго -2.5
|4,76%
|20.99
|Миннесота +2.5
|95,24%
|1.05
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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