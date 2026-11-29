Всего десять бросков в створ понадобилось «ястребам» для победы над «Рейнджерс» (2:1). Эндрю Манджапане дважды отличился при игре в большинстве, а Оливер Мур поучаствовал в обеих голевых атаках. Огромную роль в достижении результата сыграл Спенсер Найт, совершивший 30 сейвов.

Для «Чикаго» эта победа стала четвертой подряд, хотя кадровая ситуация продолжает ухудшаться. Помимо Коннора Бедарда, в лазарете оказался Патрик Кейн, получивший повреждение в противостоянии с «Сиэтлом». Без двух столь опытных и техничных нападающих создавать моменты возле чужих ворот будет гораздо сложнее.