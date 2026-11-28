Депортиво – Барселона: прогноз на матч чемпионата Испании
Анализ команд
Текущая форма
«Депортиво» успешно справляется с главной задачей на сезон по сохранению прописки. На счету клуба из Ла Коруньи 15 очков после 13 туров и отрыв от зоны вылета на три балла. Стабильных результатов подопечные Антонио Идальго не демонстрируют, что связано с далеко не самым сильным составом по меркам Примеры, но и откровенных провалов избегают. Так, за пять последних туров удалось набрать пять очков, поражения на этом отрезке были только на выезде от «Атлетико» (0:1) и «Алавеса» (1:3). «Депортиво» является типичной домашней командой, на своем поле набрали 9 из 15 очков, потерпели всего одно поражение.
Дисквалификации и травмы
В списке травмированных только Эде.
Интересные тренды для ставок
- Игроки «Депортиво» фолили реже, чем соперники, в восьми из девяти предыдущих матчей
- В трех из пяти последних матчей с участием «Депортиво» в первом тайме фиксировалась ничья
Ориентировочный состав: Роман – Альтимира, Лоурейро, Хименес, Квальята – Сориано, Касадо, Аматуччи, Йеремай – Обамеянг, Нсонго.
Текущая форма
«Барселона» в октябре потерпела два поражения кряду от ПСЖ в Лиге Чемпионов (4:2) и от мадридского «Реала» (1:2). Однако те неудачи не привели к затяжному спаду, в пяти следующих встречах каталонцы только побеждали и удерживают за собой первое место в Ла Лиге после 13 туров, отрываясь на три очка от «сливочных». В минувшем туре удалось дома в непростом матче обыграть «Вильярреал» (3:2), хотя после первого тайма соперник вел 2:0 в счете. На неделе «Барселона» на выезде в Лиге Чемпионов на классе уверенно обыграла «Сабах» со счетом 4:1. В той встрече не играл Ямаль, которого явно поберегли для более важных матчей. В турнирной таблице ЛЧ команда Ханси Флика занимает четвертое место с 12 очками в активе.
Дисквалификации и травмы
Бардагджи, Эспарт, Берналь и Бальде травмированы, Фермин будет отбывать дисквалификацию.
Интересные тренды для ставок
- В четырех из пяти последних матчей «Барселона» забивала не менее трех голов
- В 10 из 13 предыдущих матчей с участием «Барселоны» фиксировалось больше четырех офсайдов
Ориентировочный состав: Ж. Гарсия – Э. Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу – Гави, Педри – Ямаль, Ольмо, Гордон – Рафинья.
Прогноз и ставки
«Депортиво» на своем поле потерпел всего одно поражение с начала сезона, но вряд ли даже поддержка местной публики поможет сегодня избежать разгромного поражения. Все же между соперниками огромная пропасть в классе, а самое главное, что у «Барселоны» нет никакого намека на спад. Каталонцы в любой момент способны за счет мощной атаки развернуть ход неудачной игры в свою пользу, как это сделали в предыдущем туре с «Вильярреалом». Шесть из восьми последних побед с учетом всех турниров «сине-гранатовые» добыли с преимуществом не менее чем в три мяча, на выезде в Примере оформили шесть побед, забив 24 гола. Ожидаем, что команда Ханси Флика уверенно выиграет с гандикапом не менее чем в три мяча.
Наш прогноз – победа «Барселоны» с азиатской форой (-2) за коэффициент 1.86
Ставка на тотал
В матчах с участием «Барселоны» логично рассматривать варианты ставок на тотал больше, учитывая мощный атакующий потенциал. При этом каталонцы далеко не безупречно играют в обороне, пропускали в трех предыдущих матчах. Рассчитываем в прогнозе, что минимум четыре гола на двоих соперники сегодня забьют.
Вторая ставка – тотал больше 3.5 голов с коэффициентом 1.65
Ставка на угловые
«Барселона» независимо от соперника делает ставку на тотальный контроль мяча, много времени проводит у чужих ворот. Неудивительно, что при таком подходе каталонцы в 11 из 12 последних матчей не уступали по угловым. Вряд ли «Депортиво» по этому показателю сможет сегодня что-то противопоставить «Барселоне».
Прогноз – победа «Барселоны» по угловым с форой (-2.5) с коэффициентом 1.75
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Прогнозы экспертов
«Депортиво» и «Барселона» встретятся 29 ноября в рамках 14 тура Ла Лиги. Сыграют новичок турнира, чередующий разные результаты, и главный фаворит на победу в чемпионате, идущий на серии побед. Исход, на мой взгляд, предсказуем.
«Барселона» все еще лидирует в чемпионате Испании, имеет в активе 36 очков. Правда, отрыв от второго «Реала» у каталонцев с недавних пор не такой большой – три балла. Их разрыв был больше, но мадридцы недавно одолели «сине-гранатовых» в Эль-Класико. «Депортиво» располагается еще не так низко, как мог бы, учитывая свой статус новичка лиги – 12 строчка с 15 баллами, у соседей выше и ниже столько же очков.
И поражений у «Депортиво» в последнее время было меньше, чем успешных матчей. Так, в шести играх клуб уступил два раза всего – 0:1 от «Атлетико» и 1:3 от «Алавеса». В остальных случаях команда набирала очки, в том числе «Осасуну» смогла обыграть – 2:1. Еще один раз «Депортиво» победил в Кубке Испании.
«Барселона» за весь этот сезон имеет в пассиве всего два поражения, пусть и от топовых оппонентов. Про одну неудачу я выше уже говорил – 1:2 от «Реала» в Примере. И прямо перед этой игрой команда Флика другому топу уступила в Лиге чемпионов – 2:4 от ПСЖ. До и после этого «Барса» только побеждала, недавно она смогла справиться с «Астон Виллой» в ЛЧ (3:0), а также с «Атлетико» и «Вильярреалом» в Ла Лиге (2:1 и 3:2).
Да, каталонцы на неделе снова сыграли в еврокубке – в выездном матче в Азербайджане разгромили «Сабах» (4:1). Но я не думаю, что сейчас это поможет «Депортиво» набрать очки. Даже второй состав «сине-гранатовых» обязан побеждать в этом матче.
Моя ставка – фора (-2) мяча на «Барселону» с коэффициентом 1.86
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Тренды
Ставка 1-й тайм: победа «Барселоны»
В трех из пяти последних матчей каталонцы побеждали в стартовой 45-минутке
Ставка Победа «Депортиво» по желтым карточкам
В шести из семи последних матчей игроки «Барселоны» получали меньше желтых карточек, чем соперники
Ставка Точный счет 1:4
Шесть из восьми последних побед «Барселона» добыла с преимуществом более чем в два мяча
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