«Депортиво» и «Барселона» встретятся 29 ноября в рамках 14 тура Ла Лиги. Сыграют новичок турнира, чередующий разные результаты, и главный фаворит на победу в чемпионате, идущий на серии побед. Исход, на мой взгляд, предсказуем.

«Барселона» все еще лидирует в чемпионате Испании, имеет в активе 36 очков. Правда, отрыв от второго «Реала» у каталонцев с недавних пор не такой большой – три балла. Их разрыв был больше, но мадридцы недавно одолели «сине-гранатовых» в Эль-Класико. «Депортиво» располагается еще не так низко, как мог бы, учитывая свой статус новичка лиги – 12 строчка с 15 баллами, у соседей выше и ниже столько же очков.

И поражений у «Депортиво» в последнее время было меньше, чем успешных матчей. Так, в шести играх клуб уступил два раза всего – 0:1 от «Атлетико» и 1:3 от «Алавеса». В остальных случаях команда набирала очки, в том числе «Осасуну» смогла обыграть – 2:1. Еще один раз «Депортиво» победил в Кубке Испании.

«Барселона» за весь этот сезон имеет в пассиве всего два поражения, пусть и от топовых оппонентов. Про одну неудачу я выше уже говорил – 1:2 от «Реала» в Примере. И прямо перед этой игрой команда Флика другому топу уступила в Лиге чемпионов – 2:4 от ПСЖ. До и после этого «Барса» только побеждала, недавно она смогла справиться с «Астон Виллой» в ЛЧ (3:0), а также с «Атлетико» и «Вильярреалом» в Ла Лиге (2:1 и 3:2).

Да, каталонцы на неделе снова сыграли в еврокубке – в выездном матче в Азербайджане разгромили «Сабах» (4:1). Но я не думаю, что сейчас это поможет «Депортиво» набрать очки. Даже второй состав «сине-гранатовых» обязан побеждать в этом матче.

Моя ставка – фора (-2) мяча на «Барселону» с коэффициентом 1.86