Ростов – Краснодар: прогноз на матч Премьер-Лиги
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Текущая форма
«Ростов» мощно прибавил после смены тренера. Под руководством Дмитрия Кириченко в Премьер-Лиге за шесть сыгранных туров удалось набрать 14 очков, пропустив только два гола, оба от «Зенита» на выезде (2:2). Ростовчане активно используют прессинг, мало что позволяют соперникам у своих ворот. В минувшем туре на своем поле удалось уверенно со счетом 3:0 переиграть «Крылья Советов». На неделе в заключительном матче группового этапа в Кубке России «Ростов» на выезде обыграл со счетом 2:0 «Локомотив» и с 15 очками занял первое место в квартете. Отметим, что в кубковой игре Дмитрий Кириченко использовал в полной мере ротацию состава, дал отдохнуть практически всем лидерам. Сегодня важно, что после дисквалификаций вернулись в строй Мелехин и Прохин, это ощутимое усиление защитных построений.
Дисквалификации и травмы
Игнатов и Жбанов не сыграют сегодня из-за травм, а выход на поле Ногейра под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- В четырех последних домашних матчах во всех турнирах «Ростов» добыл четыре победы с общим счетом 12:1
- Игроки «Ростова» фолили чаще, чем соперники, в 12 из 15 последних матчей
Ориентировочный состав: Петров – Мелехин, Чистяков, Сако, Лангович – Миронов, Прохин – Роналдо, Кучаев, Олусегун – Сулейманов.
Текущая форма
«Краснодар» преодолел затянувшийся спад, но в целом еще говорить о том, что вышел на пик формы, не приходится. Показательным стал матч прошлого тура против московского «Динамо», где «быки» весь второй тайм играли в большинстве, но забить так и не смогли (1:1). В турнирной таблице команда Мурада Мусаева после 15 туров занимает четвертое место, на три очка отстает от тройки сильнейших. В гостях в Премьер-Лиге в пяти последних матчах «Краснодар» не одержал ни одной победы. В Кубке в заключительном туре группового этапа на неделе удалось уверенно со счетом 3:0 переиграть на выезде «Ахмат» и финишировать на первом месте в квартете.
Дисквалификации и травмы
Кривцов, Боселли, Дуглас Аугусто и Хмарин не сыграют сегодня из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- В четырех из пяти последних матчей «Краснодара» был обмен забитыми голами
- В 14 из 15 предыдущих матчей «Краснодар» не проигрывал по офсайдам
Ориентировочный состав: Агкацев – Вахания, Родригес, Тормена, Оласа – Черников, Ленини – Кристиан, Уткин, Батчи – Кордоба.
Прогноз и ставки
«Ростов» при Кириченко на своем поле в Премьер-Лиге оформил три победы с общим счетом 6:0, ни о каком спаде речи не идет. Хозяева активно используют прессинг, мало что позволяют создавать соперникам у своих ворот. «Краснодар» прибавил после приличного спада, но стабильности не хватает, запаса прочности нет, особенно это касается выездных матчей. В гостях «быки» в пяти предыдущих матчах в РПЛ не одержали ни одной победы. На данный момент «Ростов» ни по игре, ни по результатам ни в чем не уступает принципиальному сопернику по дерби. Считаем, в линии букмекерских контор присутствует недооценка ростовчан, чем следует воспользоваться при выборе ставок.
Наш прогноз – победа «Ростова» с азиатской форой (0) за коэффициент 2.25
Ставка на тотал
В трех предыдущих матчах на своем поле в РПЛ «Ростов» не пропустил ни одного гола. «Краснодар» в гостях испытывает проблемы в атаке, не смог, играя весь тайм в большинстве, забить в ворота московского «Динамо». Не думаем, что сегодня «быки» смогут дважды вскрыть надежную оборону ростовчан.
Вторая ставка – индивидуальный тотал голов «Краснодара» меньше 1.5 с коэффициентом 1.60
Ставка на угловые
В матчах с участием «Ростова» нечасто можно увидеть обилие угловых. В трех из пяти предыдущих поединков ростовчан не выполнялось больше восьми подач от углового флажка. Отталкиваясь от этого тренда, рекомендуем еще одну ставку на игру.
Прогноз – тотал угловых меньше 8.5 с коэффициентом 1.90
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Прогнозы экспертов
В 16 туре чемпионата России пройдет «южное дерби» - «Ростов» на своем поле примет «Краснодар». В предыдущие сезоны фаворит в их матчах был очевиден, но вот сейчас я совсем не удивлюсь, если краснодарцы потеряют очки.
Дело в том, что «Ростов» сейчас просто отлично выступает, играет даже лучше некоторых топов в РПЛ. Серия без проигрышей у ростовчан уже насчитывает семь игр, только две из которых ничьими заканчивались – 2:2 с «Зенитом» и 0:0 с «Балтикой». В стальных же противостояниях «южане» добывали виктории.
Причем «Ростов» еще и уверенно выигрывает, не так много пропускает, сам по два-три гола часто забивает. Так, со счетом 3:0 были недавно обыграны «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала, до этого еще и разгром «Акрона» случился – 6:1. Конечно, такие выступления повлияли на позицию ростовчан в таблице РПЛ – с 22 очками они уже идут шестыми, от пятого ЦСКА уже отстают на четыре балла, хотя еще недавно разрыв был сильно больше.
«Краснодар» все еще выше в турнирной таблице чемпионата идет. Сейчас клуб с 27 баллами занимает четвертое место, ниже топ-5 в ближайшее время не опустится. Хотя вот несколько неудач могут уже сильно опустить «быков» в турнире, тот же шестой «Ростов» только на пять очков меньше имеет.
Еще недавно у команды Мусаева шла длинная серия неудач, из-за которой она выпала из борьбы за лидерство. Но в последнее время коллектив наконец перестал часто проигрывать – в пассиве всего одна неудача в шести турах, в остальных матчах клуб добывал виктории и играл вничью, в том числе с ЦСКА смог справиться в РПЛ (4:2).
Интересный и сложный матч для прогноза. «Краснодар» начинает набирать ход, уже намного чаще набирает очки. Но «Ростов» еще лучше выступает, уже давно не проигрывает. Жду этом дерби голов – тотал больше 2.5 мячей с котировкой 2,02. Такой вариант пари проходил в большинстве их последних игр.
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Тренды
Ставка 1-й тайм: тотал больше 1.5 гола
В трех из четырех последних очных поединков в стартовой 45-минутке забивалось больше одного гола
Ставка Победа «Ростова» по фолам
Ставка была успешной в 12 из 15 последних матчей «Ростова»
Ставка Точный счет 2:0
Три из четырех последних домашних побед «Ростов» добыл с «сухим» счетом
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