В 16 туре чемпионата России пройдет «южное дерби» - «Ростов» на своем поле примет «Краснодар». В предыдущие сезоны фаворит в их матчах был очевиден, но вот сейчас я совсем не удивлюсь, если краснодарцы потеряют очки.

Дело в том, что «Ростов» сейчас просто отлично выступает, играет даже лучше некоторых топов в РПЛ. Серия без проигрышей у ростовчан уже насчитывает семь игр, только две из которых ничьими заканчивались – 2:2 с «Зенитом» и 0:0 с «Балтикой». В стальных же противостояниях «южане» добывали виктории.

Причем «Ростов» еще и уверенно выигрывает, не так много пропускает, сам по два-три гола часто забивает. Так, со счетом 3:0 были недавно обыграны «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала, до этого еще и разгром «Акрона» случился – 6:1. Конечно, такие выступления повлияли на позицию ростовчан в таблице РПЛ – с 22 очками они уже идут шестыми, от пятого ЦСКА уже отстают на четыре балла, хотя еще недавно разрыв был сильно больше.

«Краснодар» все еще выше в турнирной таблице чемпионата идет. Сейчас клуб с 27 баллами занимает четвертое место, ниже топ-5 в ближайшее время не опустится. Хотя вот несколько неудач могут уже сильно опустить «быков» в турнире, тот же шестой «Ростов» только на пять очков меньше имеет.

Еще недавно у команды Мусаева шла длинная серия неудач, из-за которой она выпала из борьбы за лидерство. Но в последнее время коллектив наконец перестал часто проигрывать – в пассиве всего одна неудача в шести турах, в остальных матчах клуб добывал виктории и играл вничью, в том числе с ЦСКА смог справиться в РПЛ (4:2).

Интересный и сложный матч для прогноза. «Краснодар» начинает набирать ход, уже намного чаще набирает очки. Но «Ростов» еще лучше выступает, уже давно не проигрывает. Жду этом дерби голов – тотал больше 2.5 мячей с котировкой 2,02. Такой вариант пари проходил в большинстве их последних игр.