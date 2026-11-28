Тулуза – Ренн: прогноз на матч чемпионата Франции
Анализ команд
Текущая форма
«Тулуза» выправила положение в Лиге 1 и в шести последних турах заработала девять очков. «Фиолетовые» в минувшем туре играли против «Ланса» на его поле, забили сопернику гол в раздевалку, но в начале второго тайма пропустили ответный мяч – 1:1 по итогу. Ранее «малыши» без особых проблем выиграли со счетом 3:1 у «Страсбура», а до этого потерпели поражение от «Марселя» (0:2).
Подопечные Йенсе Бертеля Аску с 14 очками в активе расположились на 12 месте в турнирной таблице и оторвались от опасной зоны на четыре очка. Команда со старта первенства показывает атакующий футбол. Забивает «Тулуза» больше, чем пропускает (16:15).
Дисквалификации и травмы
Игру пропустит Мессали.
Интересные тренды для ставок
- «Малыши» в четырех последних очных играх на своем поле не проигрывали «Ренну»
- «Тулуза» в пяти минувших турах заработала шесть желтых карточек в первом тайме
Ориентировочный состав: Рест – Диалло, Кумбасса, Николайсен, Тапе – Йоргенсен, Сигур, Кассерес, Идальго – Расселл-Роу, Тенгстедт.
Текущая форма
Бретонцы на неделе выступали в Лиге Европы и не смогли справиться в Нидерландах с НЕКом. Встреча завершилась поражением 1:3. «Красно-черные» провалили концовку и при счете 1:1 к 80-й минуте пропустили еще два гола. «Ренн» после пяти туров имеет шесть очков в копилке и занимает промежуточное 22 место в основном этапе. После этой неудачи руководство рассталось с главным тренером Франком Эза.
На данном этапе Лиги 1 «Ренн» занимает восьмое место в турнирной таблице с 17 очками в активе и не может выиграть в трех турах. Команда в минувшем матче потеряла очки в противостоянии с «Лорьяном», но могла и проиграть. При счете 1:1 соперник не реализовал пенальти, и цифры на табло не изменились. Ранее «красно-черные» уступили на своем поле «Лиллю» (1:2).
Дисквалификации и травмы
Игру пропустит дисквалифицированный Томассон.
Интересные тренды для ставок
- «Ренн» в четырех последних играх в Тулузе пропустил семь голов
- В шести кряду выездных встречах во всех турнирах «красно-черные» не могут победить
Ориентировочный состав: Самба – Рейнольдс, Руо, Будлаль, Оливейра, Нагида – Шиманьский, Блас, Сиссе – Леполь, Диа.
Прогноз и ставки
«Тулуза» набирает обороты и сегодня намерена снова огорчить соперника на своем поле. «Ренн» в кризисе и не может победить в пяти матчах подряд во всех турнирах. В четырех минувших поединках в Тулузе «фиолетовые» не проигрывали «Ренну», одержали две победы, да и три очка сегодня нужны как воздух. Отметим, что «красно-черные» в выездных матчах выглядят не лучшим образом, а последний выигрыш был в начале сентября над аутсайдером «Анже». В такой ситуации гостям будет очень сложно справиться с давлением соперника, да и усталость после неудачи в Лиге Европы скажется на результате. Советуем рассмотреть вариант ставки на победу «малышей».
Прогноз – победа «Тулузы» с коэффициентом 2.35
Ставка на тотал
Хозяева имеют задачу одержать очередную победу в сезоне, и все предпосылки для этого имеются. «Тулуза» играет в атакующий футбол и очень часто завершает игры с тремя и более мячами – шесть из девяти последних игр «фиолетовых» были результативными. Также отметим, что в четырех выездных играх «Ренна» из пяти было забито более двух мячей, и считаем, что голевая феерия состоится.
Прогноз - тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 1.65
Ставка на угловые
«Тулуза» будет играть первым номером, об атаке забывать не станет и при этом навяжет борьбу «Ренну», так как нужно отрываться от преследователей. При этом в последних пяти играх «фиолетовых» из шести было подано не более девяти угловых ударов, чего ждем и сегодня.
Прогноз – тотал угловых меньше 9,5 с коэффициентом 1.90
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Тренды
Ставка Точный счет 2:1
В 1 из 3 последних очных встреч хозяева выиграли с таким счетом
Ставка 1-й тайм: победа «Тулузы»
В 2 из 4 минувших матчей «малыши» в первом тайме выиграли
Ставка 2-й тайм: «Ренн» не забьет
В четырех прошедших играх гости во втором тайме не забивали
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