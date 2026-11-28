Текущая форма

«Тулуза» выправила положение в Лиге 1 и в шести последних турах заработала девять очков. «Фиолетовые» в минувшем туре играли против «Ланса» на его поле, забили сопернику гол в раздевалку, но в начале второго тайма пропустили ответный мяч – 1:1 по итогу. Ранее «малыши» без особых проблем выиграли со счетом 3:1 у «Страсбура», а до этого потерпели поражение от «Марселя» (0:2).

Подопечные Йенсе Бертеля Аску с 14 очками в активе расположились на 12 месте в турнирной таблице и оторвались от опасной зоны на четыре очка. Команда со старта первенства показывает атакующий футбол. Забивает «Тулуза» больше, чем пропускает (16:15).

Дисквалификации и травмы

Игру пропустит Мессали.

Интересные тренды для ставок

«Малыши» в четырех последних очных играх на своем поле не проигрывали «Ренну»

«Тулуза» в пяти минувших турах заработала шесть желтых карточек в первом тайме

Ориентировочный состав: Рест – Диалло, Кумбасса, Николайсен, Тапе – Йоргенсен, Сигур, Кассерес, Идальго – Расселл-Роу, Тенгстедт.