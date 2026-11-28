Арсенал – Манчестер Сити: прогноз на матч английской Премьер-Лиги
Анализ команд
Текущая форма
«Арсенал» уверенно подтверждает статус главного фаворита на победу в Премьер-Лиге. «Канониры» избегают затяжных спадов, за 11 сыгранных туров позволили себе только дважды потерять очки, когда проиграли «Брайтону» со счетом 0:3 и разошлись миром с «Ньюкаслом» в минувшем туре (2:2). Оба неудачи пришлись на выездные игры. На своем поле лондонцы выиграли все пять матчей с начала сезона с общим счетом 10:2, отличаясь надежной игрой в обороне и демонстрируя прагматичный футбол.
В итоге, после 11 туров «Арсенал» уверенно возглавляет турнирную таблицу, отрываясь от «Брайтона» и «Манчестер Сити» на шесть очков. «Канониры» не отличаются высокими показателями в атаке, забили всего 17 голов. При этом их сила, в первую очередь, в надежной обороне – только семь пропущенных голов, это лучший показатель в АПЛ.
На неделе в Лиге Чемпионов «Арсенал» не смог дома обыграть дортмундскую «Боруссию» (1:1). Ничья совершенно не отражает ход игры. Подопечные Микеля Артеты нанесли 30 ударов по воротам, владели мячом 63% игрового времени, вели в счете, но в итоге не удержали преимущество. С 11 очками после пяти туров «канониры» занимают седьмое место на этапе лиги.
Дисквалификации и травмы
Сака и Субименди не сыграют из-за травм, Райя под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- В 11 последних матчах футболисты «Арсенала» фолили реже, чем соперники
- В трех из четырех последних матчей с участием «канониров» фиксировался обмен забитыми голами
- В четырех из пяти предыдущих матчей «Арсенал» побеждал в стартовой 45-минутке
Ориентировочный состав: Аррисабалага – Тимбер, Конса, Габриэл, Калафьори – Б. Гимарайнш, Райс – Мадуэке, Эдегор, Эзе – Хаверц.
Текущая форма
«Манчестер Сити» уверенно провел стартовый отрезок, был некоторое время единоличным лидеров в Премьер-Лиге. Однако на дистанции «горожане» явно не выдерживают конкуренции, причем не только с «Арсеналом», но и с «Брайтоном». К старту 12 тура они подходят на третьем месте, на шесть очков уже отстают от «канониров» и по дополнительным показателям уступают вторую строчку «чайкам».
Серия без побед в Премьер-Лиге насчитывает четыре матча, причем в трех случаях были поражения. Во многом неудачи связаны со слабой игрой в обороне: в 10 матчах кряду с учетом всех турниров не удается отыграть на ноль. Атака во главе с Холандом на постоянной основе не может компенсировать такие провалы. В минувшем туре «Манчестер Сити» на своем полене смог обыграть скромный «Фулхэм» (1:1), причем пришлось отыгрываться по ходу матча. Отметим, что в той встрече «горожане» нанесли только три удара в створ ворот, ни о каком тотальном преимуществе или невезении не шло речи.
В Лиге Чемпионов накануне тоже не получилось победить. На своем поле подопечные Энцо Марески разошлись миром с «Наполи» (2:2). Снова пришлось дважды отыгрываться в счете. Соперник нанес только три удара в створ, но два из них стали голевыми. С 10 набранными очками «Манчестер Сити» замыкает восьмерку сильнейших.
Дисквалификации и травмы
В списке травмированных только Семеньо.
Интересные тренды для ставок
- В шести из семи последних матчей «Манчестер Сити» фиксировалось меньше пяти офсайдов
- «Манчестер Сити» не побеждал в первом тайме в трех предыдущих матчах
- В четырех матчах кряду с участием «горожан» был обмен забитыми голами
Ориентировочный состав: Доннарумма – Нуньеш, Диаш, Гехи, Гвардиол – Андерсон, Фернандес – Фоден, Шерки, Доку – Холанд.
Прогноз и ставки
В начале сезона «Арсенал» уверенно обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок со счетом 3:0. На данный момент расстановка сил в этой паре не изменилась. «Канониры» избегают затяжных спадов на протяжении сезона, дома в Премьер-Лиге выиграли все пять матчей, пропустили только два гола. Прагматичный футбол Микеля Артеты с надежной обороной и стремлением контролировать ситуацию на поле дает положительный эффект.
«Манчестер Сити» проводит слабый отрезок сезона, в четырех последних турах не смог одержать ни одной победы. В предыдущем матче АПЛ на свое поле не удалось справиться даже со скромным «Фулхэмом». Оборона регулярно дает сбои, на ноль не удалось отыграть в десяти предыдущих матчах с учетом всех турниров, а атака не может на постоянной основе компенсировать эти недостатки. На данный момент «горожане» не готовы что-то противопоставить «Арсеналу», который демонстрирует сбалансированный футбол и будет на протяжении всего матча агрессивно давить на соперника, вынуждая постоянно ошибаться. Ожидаем, что хозяева наберут три очка и упрочат свое положение на верхушке таблицы.
Наш прогноз – победа «Арсенала» за коэффициент 2.05
Ставка на тотал
На своем поле с начала сезона в Премьер-Лиге «Арсенал» пропустил всего два гола. В очной встрече за Суперкубок «канониры» не позволили «Манчестер Сити» отличиться. Высока вероятность, что и сегодня подопечные Микеля Артеты уверенно отработают в защите и в матче не будет обмена забитыми голами.
Вторая ставка – хотя бы одна не забьет с коэффициентом 2.20
Ставка на угловые
По угловым при выборе ставки отталкиваемся от тренда у гостей. В четырех предыдущих матчах «Манчестер Сити» выполнял больше подач от углового флажка, чем соперники. Соответственно, с учетом коэффициентов букмекерских контор, рекомендуем еще один вариант для пари.
Прогноз – победа «Манчестер Сити» по угловым с коэффициентом 2.25
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Прогнозы экспертов
29 ноября в рамках центрального матча 12 тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Ранее это была бы встреча двух сильнейших представителей чемпионата. Сейчас так можно сказать только про один из коллективов.
«Арсенал» после примерно трети розыгрыша АПЛ снова является главным претендентом на чемпионство. Клуб идет первым в турнире с 28 очками, отрыв от преследователей уже достаточно большой – шесть баллов и более. «Ман Сити» как раз и является одним из клубов, которые ближе других идут к лидеру – третье место с 22 баллами. Второму «Брайтону» «горожане» уступают только по дополнительным параметрам.
Еще недавно «Ман Сити» шел рядом с «Арсеналом», даже перехватывал у него лидерство на короткое время. Но в последних турах подопечные Марески просто перестали выигрывать, попали в кризис, как было и при Гвардиоле в предыдущие сезоны в это же время. Так, в четырех турах АПЛ «Сити» три раза проиграл и в одном случае вничью сыграл. В последних турах оппозиция еще и слабая была – 1:3 от «Ноттингем Форест» и 1:1 с «Фулхэмом».
«Арсенал», очевидно, намного лучше сейчас выступает. Команда в прошлом туре поделила очки с «Ньюкаслом», не лучший матч провела, едва не проиграв – 2:2. Но зато в АПЛ для «канониров» это была первая неудача с середины сентября – длинная серия побед все это время шла. Из-за таких стабильных выступлений команда Артеты и является сейчас главным претендентом на победу в турнире.
На неделе оба клуба сыграли не лучшим образом в Лиге чемпионов – делили очки с оппонентами. Хотя противники у них были сильными. Так, «Арсенал» не смог справиться с «Боруссией» Дортмунд, в целом, лучше выглядел, первым открыл счет, но больше одного мяча так и не забил – 1:1. У «Ман Сити» соперник чуть проще был – «Наполи», который слабо проводит сезон. Однако и тут «горожане» не смогли победить, сами спаслись от неудачи, сравняв на 86 минуте – 2:2.
«Арсенал» все-таки сейчас на более высоком уровне выступает, обязан побеждать одного из главных конкурентов в АПЛ.
Моя ставка на эту игру – победа «Арсенала» с коэффициентом 1.97
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Тренды
Ставка Тотал офсайдов меньше 4.5
В шести из семи последних матчей «Манчестер Сити» такая ставка сыграла
Ставка Победа «Манчестер Сити» по фолам
В 11 последних матчах «Арсенал» проигрывал по фолам
Ставка Точный счет 2:0
Три последних победы на своем поле «Арсенал» добыл с «сухим» счетом
Ставка 1-й тайм: победа «Арсенала»
В четырех из пяти последних матчей «канониры» побеждали по итогам первого тайма
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