29 ноября в рамках центрального матча 12 тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Ранее это была бы встреча двух сильнейших представителей чемпионата. Сейчас так можно сказать только про один из коллективов.

«Арсенал» после примерно трети розыгрыша АПЛ снова является главным претендентом на чемпионство. Клуб идет первым в турнире с 28 очками, отрыв от преследователей уже достаточно большой – шесть баллов и более. «Ман Сити» как раз и является одним из клубов, которые ближе других идут к лидеру – третье место с 22 баллами. Второму «Брайтону» «горожане» уступают только по дополнительным параметрам.

Еще недавно «Ман Сити» шел рядом с «Арсеналом», даже перехватывал у него лидерство на короткое время. Но в последних турах подопечные Марески просто перестали выигрывать, попали в кризис, как было и при Гвардиоле в предыдущие сезоны в это же время. Так, в четырех турах АПЛ «Сити» три раза проиграл и в одном случае вничью сыграл. В последних турах оппозиция еще и слабая была – 1:3 от «Ноттингем Форест» и 1:1 с «Фулхэмом».

«Арсенал», очевидно, намного лучше сейчас выступает. Команда в прошлом туре поделила очки с «Ньюкаслом», не лучший матч провела, едва не проиграв – 2:2. Но зато в АПЛ для «канониров» это была первая неудача с середины сентября – длинная серия побед все это время шла. Из-за таких стабильных выступлений команда Артеты и является сейчас главным претендентом на победу в турнире.

На неделе оба клуба сыграли не лучшим образом в Лиге чемпионов – делили очки с оппонентами. Хотя противники у них были сильными. Так, «Арсенал» не смог справиться с «Боруссией» Дортмунд, в целом, лучше выглядел, первым открыл счет, но больше одного мяча так и не забил – 1:1. У «Ман Сити» соперник чуть проще был – «Наполи», который слабо проводит сезон. Однако и тут «горожане» не смогли победить, сами спаслись от неудачи, сравняв на 86 минуте – 2:2.

«Арсенал» все-таки сейчас на более высоком уровне выступает, обязан побеждать одного из главных конкурентов в АПЛ.

Моя ставка на эту игру – победа «Арсенала» с коэффициентом 1.97