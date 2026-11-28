Хартс – Селтик: прогноз на матч чемпионата Шотландии
Анализ команд
«Хартс» занимает четвертое место в турнирной таблице, однако в последнее время команда демонстрирует слабые результаты, теряя значительное количество очков. В трех из четырех последних туров не удалось набрать максимально возможное количество баллов. Эти неудачи связаны с серьезными проблемами в составе. Например, на предстоящую игру из-за травм не смогут выйти шесть игроков. «Хартс» не проигрывал «Селтику» в двух последних домашних матчах, но переполненный лазарет вызывает сомнения в возможности сохранить эту беспроигрышную серию.
«Селтик», наоборот, после нестабильности, продолжавшейся с середины сентября до начала ноября, заиграл на том уровне, которого от него ждали с начала сезона. В четырех матчах подряд гости выигрывали: два в Лиге Европы и два в национальном чемпионате. За эти матчи удалось забить десять голов (2,5 за встречу), но и пропустили четыре. При этом «Селтик» все равно является лучшей оборонительной командой в Шотландии, ведь за пройденную часть сезона пропущено всего 11 мячей, а забили почти в три раза больше (32). Гости находятся на первом месте в турнирной таблице, но ближайшего преследователя опережают всего на один балл.
Прогноз и ставки
Чуть больше месяца назад команды играли между собой в девятом туре чемпионата страны, и тогда «Селтик» на своем поле выиграл со счетом 7:1. С тех пор «кельты» прибавили в игровом плане, а вот хозяева, наоборот, утратили игровую мощь, к тому же имеют серьезные кадровые потери. Все это в совокупности приведет к тому, что «Хартс» в очередной раз проиграет «Селтику».
Наш прогноз - победа «Селтика» с коэффициентом 1.88
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Ставка Точный счет 0:2
Два из пяти прошлых поражений хозяева потерпели с разницей в два мяча
Ставка «Селтик» забьет во втором тайме
В трех из четырех прошлых матчей ставка спокойно заходила
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