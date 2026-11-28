«Селтик», наоборот, после нестабильности, продолжавшейся с середины сентября до начала ноября, заиграл на том уровне, которого от него ждали с начала сезона. В четырех матчах подряд гости выигрывали: два в Лиге Европы и два в национальном чемпионате. За эти матчи удалось забить десять голов (2,5 за встречу), но и пропустили четыре. При этом «Селтик» все равно является лучшей оборонительной командой в Шотландии, ведь за пройденную часть сезона пропущено всего 11 мячей, а забили почти в три раза больше (32). Гости находятся на первом месте в турнирной таблице, но ближайшего преследователя опережают всего на один балл.