В 12 туре чемпионата Франции сойдутся «Лион» и «Монако». Пять последних матчей соперники провели схожим образом, но все же, если брать более длинную дистанцию, то «львы» выступали лучше — они являются фаворитами этой встречи.

Собственно, на данный момент «Лион» идет выше в турнирной таблице Лиги 1 — пятая строчка с 20 баллами, отставание от двух соперников выше насчитывает всего одно очко. Правда, с преследователями у «львов» большого разрыва тоже нет — два и три балла от ряда команд ниже, в число которых входит и «Монако». Монегаски с 17 очками стоят на восьмой позиции сейчас.

Еще не так давно «Монако» шел на верхушке таблицы, даже первое место какое-то время занимал. Но сейчас клуба идет в Лиге 1 серия неудач, которая длится с середины сентября и включает в себя уже шесть матчей. И соперники далеко не всегда были сложными у команды Луиса — например, недавно случились ничьи с «Ле-Маном» и с «Осером» (1:1 оба раза). Параллельно монегаски еще в Лиге конференций успевают выступать, там команда намного лучше выступает — побеждает во всех матчах.

«Лион» имеет лучше статистику последних игр. В пяти встречах коллектив только один раз уступил — 0:2 от «Бреста», идущего сейчас выше в таблице. В остальных случаях клуб набирал очки, в Лиге 1 с «Лиллем» неделю назад справился (1:0). В еврокубках команда тоже участвует, выступает во втором по силе турнире — Лиге Европы. Там, правда, в последних матчах «Лион» играл вничью – 1:1 с «Реалом Сосьедад» и 0:0 с «Лиллестремом».

Я жду интересного матча. Да, у «Лиона» больше шансов на успех — клуб и в таблице выше идет, и чаще побеждает в последнее время. Но я думаю, «Монако» все-таки постарается сегодня дать бой оппоненту.

Ставлю на голы – «обе команды забьют» с котировкой 1,75. Такой вариант пари проходил в последних их встречах.