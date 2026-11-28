Лион - Монако: прогноз на матч чемпионата Франции
Анализ команд
Текущая форма
На неделе «дети» играли в Лиге Европы и смогли заработать всего одно очко против «Лиллестрема». «Лион» владел преимуществом, нанес 21 удар по воротам соперника, но так и не смог распечатать ворота норвежского клуба – 0:0 по итогу. Теперь у команды в активе восемь очков и промежуточное 14 место в турнирной таблице. Ранее французы не смогли переиграть в Испании «Реал Сосьедад» (1:1).
В чемпионате «Лион» играет неплохо и после 11 туров занимает пятое место с 20 очками в активе. В минувшем туре «дети» встречались с «Лиллем» и смогли на чужом поле переиграть «догов». Игра завершилась победой 1:0, а единственный мяч был забит на 40-й минуте.
Дисквалификации и травмы
Не сыграют Шульц, Мортон и Уэдраого – травмы.
Интересные тренды для ставок
- В двух последних играх из четырех в Лиге 1 «дети» забивали минимум по два гола
- «Лион» в трех матчах подряд не может забить во втором тайме
Ориентировочный состав: Грейф – Атекаме, Бахер, Ньякате, Абнер – Нарти, Тессманн, Толиссо – Нуама, Опенда, Накамура.
Текущая форма
«Монегаски» на неделе играли в Лиге конференций. Поединок против шотландского «Хартса» завершился четвертой победой на турнире. Уже в первом тайме соперники устроили голевую перестрелку и забили на двоих четыре гола (2:2), но в самой концовке матча Флориан Балогун принес своей команде победу – 3:2 по итогу. Как итог, 12 очков в активе и первое место в турнирной таблице основного этапа.
В чемпионате Франции подопечные Филипе Луиса поймали кризис, не могут победить в шести турах подряд, но от топ-6 отстают всего на один балл. «Монако» имеет в активе 17 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. В минувшем туре «монегаски» не смогли справиться с «Осером», а ранее «красно-белые» обменялись мячами с «Ле Маном» - 1:1 в обеих играх.
Дисквалификации и травмы
Головин, Фати и Идумбо травмированы, а Кулибали дисквалифицирован.
Интересные тренды для ставок
- В четырех последних матчах из пяти «монегаски» забивали минимум два гола сопернику
- В пяти минувших играх «Монако» в среднем зарабатывал 1,4 желтых карточек
Ориентировочный состав: Градецки – Сане, Дайер, Мависса – Вандерсон, Тезе, Закария, Назиньо – Минамино – Балогун, Аблин.
Прогноз и ставки
Подопечные Фонсеки настроены только на выигрыш, который позволит догнать второй «Париж», потерявший очки в пятничном матче. Хозяева просто так не отдадут победу кризисному сопернику, который не может выиграть в шести турах подряд. «Лион» превосходит своего оппонента по всем параметрам, со старта чемпионата дома не проигрывает, а вот «монегаски» в чемпионате Франции на выезде в последний раз выигрывали в начале сентября у ПСЖ. «Дети» жаждут взять реванш за два поражения кряду на «Олимпике». Считаем, что опыт и поддержка болельщиков станут ключевыми факторами и приведут к победе, на которую и заиграем ставку.
Прогноз – победа «Лиона» с коэффициентом 2.40
Ставка на тотал
Состав «Лиона» позволяет рассчитывать на убедительную победу. «Дети» показывают уверенную игру, стараются играть на результат и имеют вторую по надежности оборону в чемпионате – пропущено всего девять голов. Отметим, что шесть последних поединков во всех турнирах хозяева завершали с тоталом меньше. По нашему мнению, оппоненты уделят много времени обороне и голевая феерия не состоится.
Прогноз – тотал меньше 2.5 мячей с коэффициентом 1.85
Ставка на точную разницу в счете
Подопечные Фонсеки не имеют права на ошибку и сегодня сыграют на высшем уровне. Учитывая преимущество своего поля, «детям» не составит труда выиграть в один или два гола. Так было в трех из пяти последних домашних игр во всех турнирах, на что и заиграем ставку.
Прогноз — победа «Лиона» с преимуществом в один или два мяча c коэффициентом 2.65
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Прогнозы экспертов
В 12 туре чемпионата Франции сойдутся «Лион» и «Монако». Пять последних матчей соперники провели схожим образом, но все же, если брать более длинную дистанцию, то «львы» выступали лучше — они являются фаворитами этой встречи.
Собственно, на данный момент «Лион» идет выше в турнирной таблице Лиги 1 — пятая строчка с 20 баллами, отставание от двух соперников выше насчитывает всего одно очко. Правда, с преследователями у «львов» большого разрыва тоже нет — два и три балла от ряда команд ниже, в число которых входит и «Монако». Монегаски с 17 очками стоят на восьмой позиции сейчас.
Еще не так давно «Монако» шел на верхушке таблицы, даже первое место какое-то время занимал. Но сейчас клуба идет в Лиге 1 серия неудач, которая длится с середины сентября и включает в себя уже шесть матчей. И соперники далеко не всегда были сложными у команды Луиса — например, недавно случились ничьи с «Ле-Маном» и с «Осером» (1:1 оба раза). Параллельно монегаски еще в Лиге конференций успевают выступать, там команда намного лучше выступает — побеждает во всех матчах.
«Лион» имеет лучше статистику последних игр. В пяти встречах коллектив только один раз уступил — 0:2 от «Бреста», идущего сейчас выше в таблице. В остальных случаях клуб набирал очки, в Лиге 1 с «Лиллем» неделю назад справился (1:0). В еврокубках команда тоже участвует, выступает во втором по силе турнире — Лиге Европы. Там, правда, в последних матчах «Лион» играл вничью – 1:1 с «Реалом Сосьедад» и 0:0 с «Лиллестремом».
Я жду интересного матча. Да, у «Лиона» больше шансов на успех — клуб и в таблице выше идет, и чаще побеждает в последнее время. Но я думаю, «Монако» все-таки постарается сегодня дать бой оппоненту.
Ставлю на голы – «обе команды забьют» с котировкой 1,75. Такой вариант пари проходил в последних их встречах.
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Ставка Точный счет 2:0
В 3 из 5 последних встреч хозяев в чемпионате зафиксирован такой счет
Ставка 1-й тайм: «Монако» не забьет
В 3 из 5 минувших матчей «дети» в первом тайме не пропускали
Ставка 2-й тайм: победа «Лиона»
В 3 из 5 прошедших игр хозяева поля во втором тайме выиграли
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