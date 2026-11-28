«Арсенал» - «Манчестер Сити»

Центральный матч тура, хотя соперники сейчас не являются прямыми конкурентами в чемпионате. «Арсенал» лидирует в турнире, имеет отрыв от ближайших преследователей, в число которых входит и «Ман Сити», в шесть баллов. «Горожане» же вторую позицию сейчас делят с «Брайтоном».

«Сити» мог бы идти рядом с «Арсеналом» сейчас, однако коллектив вышел на серию неудач в АПЛ из четырех матчей — три проигрыша и одна ничья. На неделе клуб еще и с «Наполи» в ЛЧ не справился — 2:2. «Арсенал» такой серии неудач не имеет, хотя в последних встречах клуб дважды вничью сыграл — 2:2 с «Ньюкаслом» в АПЛ и 1:1 с «Боруссией» Д в ЛЧ. В остальных встречах почти всегда выигрывали «канониры».

В БК Пари больше верят в успех «Арсенала» сейчас — коэффициент 2.02

«Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд»

МЮ уже два матча под руководством Почеттино провел, пока ни разу не выиграл — сперва был разгромлен «Ливерпулем» в АПЛ (0:4), потом на неделе поделил очки со «Спортингом» (2:2). В последние месяцы на счету клуба одна победа всего. В Премьер-лиге «красные дьяволы» идут в зоне вылета уже.

«Брентфорд» намного лучше проводит сезон. Как минимум, клуб время от времени выигрывает, одолел в последних турах АПЛ «Ноттингем Форест» (2:0) и «Эвертон» (4:0), проиграв между этими встречами «Брайтону», идущему вторым в лиге (0:2). В таблице АПЛ «пчелы» идут достаточно высоко — шестое место 17 очками.

В этом матче в БК Фонбет даже чуть больше верят в успех МЮ — котировка 2.35, против 2.85 — на «Брентфорд»

«Эвертон» - «Ливерпуль»

Сейчас команды из Ливерпуля не так далеко друг от друга идут - «Ливерпуль» занимает четвертое место, пытается опередить соседей выше. «Эвертон» на пять строчек ниже стоит — девятое место в середине, разрыв с соседями тоже минимальный.

«Эвертон» чередовал разные результаты в последнее время. В шести встречах клуб по три раза победил и уступил, неделю назад был «Брентфордом» разгромлен (0:4). «Ливерпуль» в начале ноября пару раз проиграл, но вот в остальных встречах за последние месяцы команда Ираолы только выигрывала, неделю назад МЮ разгромила (4:0), пару дней назад с «Брюгге» в ЛЧ справилась (3:0).

Сейчас букмекеры больше верят в выигрыш «Ливерпуля» в этом дерби — коэффициент 1.75 на успех команды в линии от БК Winline

«Брайтон» - «Ньюкасл»

Хозяева намного лучше сезон проводят, это очевидно по его позиции в таблице — уже второе место с 22 баллами. Да, третий «Ман Сити» клуб опережает только по дополнительным параметрам, да и от «Арсенала» с первой строчки отстает на шесть очков. Но все равно это очень высоко для «чаек». Клуб мог бы идти и выше, но недавно он уступил «Ливерпулю» (0:2) и «Халл Сити» (0:2), в остальных встречах были виктории.

У «Ньюкасла» дела намного хуже идут. В семи последних матчах клуб победил всего лишь онт раз, «Кристал Пэлас» одолел (2:0). В остальных встречах «сороки» терпели неудачи, почти всегда проигрывали — только дважды вничью сыграли. В таблице АПЛ коллектив уже опустился ниже середины таблицы — 13 строчка.

В этом матче фаворит очевиден — пари на успех «Брайтона» в линии от БК Марафон оценивается в 1.60

Источник: ВсеПроСпорт