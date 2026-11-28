Удинезе – Фиорентина: прогноз на матч Серии А
Анализ команд
Текущая форма
Пока сезон для «Удинезе» складывается провально. После 12 сыгранных туров, набрав шесть очков, подопечные Паоло Дзанетти располагаются на самом «дне» турнирной таблицы. Отставание от безопасного места составляет два очка. Вроде бы небольшое, но, учитывая, что «бьянконери» за десять прошлых туров итальянской Серии А набрали всего два балла, положение не обнадеживает. Не помогает пока команде даже смена главного тренера. Дзанетти, заменивший на этом посту Косту Руньянича, до сих пор не нашел оптимальный подход к игрокам, и результаты остаются такими же провальными.
Дисквалификации и травмы
Травмированы Гейе, Бертола, Дэвис.
Интересные тренды для ставок
- «Удинезе» не может выиграть 11 матчей подряд
- В двух прошлых играх хозяева забивали и пропускали
Ориентировочный состав: Окойе – Абанква, Кабаселе, Соле – Войвода, Гомес, Карлстрем, Ловрич, Камара – Дзаньоло, Эккеленкамп
Текущая форма
«Фиорентина» еще несколько лет назад была грозой Лиги конференций, выигрывая ее два сезона подряд, а сейчас «фиалки» борются за выживание в Серии А. В прошлом году от вылета в Серию В спас Паоло Ваноли, но руководство с ним рассталось, наняв Фабио Гроссо. Как оказалось, расставание было недолгим, ведь Гроссо не оправдал ожидания, и Ваноли был позван обратно. Сдвиги команды понемногу видны. В трех из четырех прошлых турах они смогли взять очки и вырвались из зоны вылета, опережая ее на один балл.
Дисквалификации и травмы
Травмированы Паризи, Виери и Понграчич.
Интересные тренды для ставок
- «Фиорентина» на вызеде проиграла три из четырех прошлых матча
- В восьми последних играх гости пропускали
Ориентировочный состав: Окойе – Абанква, Кабаселе, Соле – Войвода, Гомес, Карлстрем, Ловрич, Камара – Дзаньоло, Эккеленкамп
Прогноз и ставки
«Фиорентина» неожиданно для многих проиграла в прошлом туре «Монце» со счетом 0:3. На это сильно внимание обращать не нужно, ведь в том поединке произошла банальная недооценка. «Фиалки» провели 128 атак против 78 у противника, больше владели мячом и не заслуживали поражения, но просто вечер был не их. До этого подопечные Ваноли брали очки с «Ювентусом», «Сассуоло» и «Аталантой», которые значительно выше классом сегодняшнего противника.
«Удинезе» не является домашней командой. В родных стенах команда играет хуже, чем на выезде. При поддержке местной публики не получалось выиграть в пяти прошлых играх, а в трех не удалось даже забить. К тому же атака хозяев лишилась основного центрфорварда — Кинана Дэвиса. Мы считаем, это все не позволит прервать домашнюю проигрышную серию.
Наш прогноз - победа «Фиорентины» с коэффициентом 2.25
Ставка на тотал
У «Фиорентины» есть кадровые проблемы, и основные — в защите. В матче не смогут выйти два центральных защитника — Виери и Понграчич. Это значит, что и без того слабая защита «фиалок» станет еще уязвимее, и голы мы увидим в исполнении двух клубов.
Вторая ставка – обе забьют с коэффициентом 1.62
Ставка на угловые
Матчи с участием «Удинезе» получаются не сильно результативными на подачи с углового флажка. В четырех из шести прошлых играх не было подано даже десяти угловых. Отталкиваясь от этого, дополнительную ставку сделаем на то, что много корнеров в матче не будет.
Прогноз – тотал угловых меньше 9.5 с коэффициентом 1.72
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Тренды
Ставка Точнй счет 1:2
Два из пяти прошлых поражения хозяева потерпели с минимальной разницей в счете
Ставка «Фиорентина» забьет во втором тайме
В трех из пяти прошлых играх ставка заходила
Ставка «Удинезе» забьет во втором тайме
В двух из пяти последних домашних матчах «Удинезе» отличался во второй 45-минутке
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