«Фиорентина» неожиданно для многих проиграла в прошлом туре «Монце» со счетом 0:3. На это сильно внимание обращать не нужно, ведь в том поединке произошла банальная недооценка. «Фиалки» провели 128 атак против 78 у противника, больше владели мячом и не заслуживали поражения, но просто вечер был не их. До этого подопечные Ваноли брали очки с «Ювентусом», «Сассуоло» и «Аталантой», которые значительно выше классом сегодняшнего противника.

«Удинезе» не является домашней командой. В родных стенах команда играет хуже, чем на выезде. При поддержке местной публики не получалось выиграть в пяти прошлых играх, а в трех не удалось даже забить. К тому же атака хозяев лишилась основного центрфорварда — Кинана Дэвиса. Мы считаем, это все не позволит прервать домашнюю проигрышную серию.

Наш прогноз - победа «Фиорентины» с коэффициентом 2.25