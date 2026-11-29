Сегодня на турнире BLAST Слэм сошлись «Тим Яндекс» и 1w Team. Хозяева обыграли гостей со счетом 2:1.
Тим Яндекс — 1w Team: прогноз на матч BLAST Слэм
«Тим Яндекс» 29 ноября 2026 года на своей арене примет «1w Team» в рамках BLAST Слэм. Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
На BLAST Слэм «Тим Яндекс» остается в числе главных фаворитов и пока уверенно ведет свою линию. Российский состав, собранный на базе Cyber Goose, играет агрессивно и показывает высокую результативность, так что дебютный сезон на международной сцене складывается для команды победно.
Последние пять матчей команда провела сильно. По картам счет 8:3, причем в этот отрезок уместились разгромы Natus Vincere (2:0) и PlayTime (2:0). Встреча с 1w Team получилась тяжелой, но верх все равно остался за киберспортсменами со счетом 2:1, а GamerLegion был обыгран уверенно (2:0). Под руководством тренера Александра Accell Литвиненко (Accell) коллектив нашел свой ритм, хотя поражение от Team Liquid (0:2) пока остается единственным пятном на этой картине и требует внимания перед новыми поединками.
Дисквалификации и травмы
Состав собран после выкупа ростера команды Cyber Goose.
Интересные факты для ставок
- На этой дистанции у коллектива 4 победы и 1 поражение.
- На этой дистанции команда взяла на 5 карт больше, чем отдала соперникам.
- Ориентировочный состав: watson, Malady, Saksa, ATF, Chira JUNIOR.
Текущая форма
В BLAST Слэм у 1w Team никак не складывается ровный ритм. Уверенные победы сменяются безвольными поражениями, и в шести последних матчах команда выиграла четыре при двух проигрышах, хотя перевес по картам 9:4 не отменяет серьезных провалов в защите на ключевых этапах.
Две неудачи подряд от Team Liquid лучше всего показывают, в каком состоянии сейчас 1w Team, причем 26 ноября команда потерпела разгром со счетом 0:2. После этого удара ростер собрался и выдал две сухие победы над PARIVISION и GamerLegion (2:0), но игра подопечных Дэвида Муна все равно идет с перепадами. Над середняками команда способна доминировать, а вот против топ-уровня пока не находит ответа.
Интересные факты для ставок
- На этом отрезке команда взяла 4 матча из 6.
- На этой дистанции у команды 4 победы при 2 поражениях.
- Ориентировочный состав: Ари, 33, БЗМ, Уайтмон, Пьюр.
Прогноз и ставки
«Тим Яндекс» подходит к этой встрече с понятным настроем. Команды совсем недавно уже встречались между собой, и та игра 28.11.26 завершилась победой «1w Team» со счетом 0:2. Днем ранее команда уступила «1w Team», и теперь ей хочется сразу вернуть должок. Российский состав, собранный на базе Cyber Goose, играет агрессивно и много забивает, а недавние разгромы Natus Vincere и PlayTime говорят сами за себя. У «1w Team» тоже есть козырь, ведь прошлую встречу она выиграла. Правда, против серьезных соперников команда выступает неровно, а недавние провалы в защите против Team Liquid вполне могут аукнуться и сейчас.
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Тренды
Ставка Победа «Тим Яндекс»
«Тим Яндекс» выиграл 3 из 3 последних очных встреч.
Ставка Тотал карт больше 2.5
Суммарная средняя результативность соперников на недавнем отрезке составляет 3.1 за встречу.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Тим Яндекс
|64,82%
|1.54
|1w Team
|35,18%
|2.84
Динамика вероятностей13:01–16:32
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Тим Яндекс
|64,82%
|1.54
|1w Team
|35,18%
|2.84
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