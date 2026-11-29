Текущая форма

На BLAST Слэм «Тим Яндекс» остается в числе главных фаворитов и пока уверенно ведет свою линию. Российский состав, собранный на базе Cyber Goose, играет агрессивно и показывает высокую результативность, так что дебютный сезон на международной сцене складывается для команды победно.

Последние пять матчей команда провела сильно. По картам счет 8:3, причем в этот отрезок уместились разгромы Natus Vincere (2:0) и PlayTime (2:0). Встреча с 1w Team получилась тяжелой, но верх все равно остался за киберспортсменами со счетом 2:1, а GamerLegion был обыгран уверенно (2:0). Под руководством тренера Александра Accell Литвиненко (Accell) коллектив нашел свой ритм, хотя поражение от Team Liquid (0:2) пока остается единственным пятном на этой картине и требует внимания перед новыми поединками.

Дисквалификации и травмы

Состав собран после выкупа ростера команды Cyber Goose.

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