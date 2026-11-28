СКА – Салават Юлаев: прогноз на матч КХЛ
Анализ команд
В минувшем матче «армейцы» устроили голевую перестрелку с «Барысом» но не смогли выиграть у казахов. Матч с 11 заброшенными шайбами завершился в пользу гостей, 4:7 по итогу. СКА смог навязать борьбу только в первом периоде, а в остальных таймах проиграл. Ранее клуб с берегов Невы проиграл в Санкт-Петербурге «Локомотиву» (2:3). Подопечные Андрея Разина на данном этапе занимают девятое место на Западе и имеют 30 очков в активе, отставая от «Шанхайских Драконов» на один балл.
«Салават Юлаев» в минувшем матче встречался с минским «Динамо» и смог заработать одно очко. Основное время матча завершилось боевой ничьей 3:3, но на второй минуте овертайма «зеленые» пропустили решающую шайбу – 3:4 по итогу. Ранее подопечные Виктора Козлова выиграли на своем льду в «Нефтехимика» (5:4 ОТ), а до этого переиграли 5:3 «Барыс». В Восточной конференции команда продолжает борьбу за место в топ-8 и на данном этапе занимает промежуточную седьмую строчку с 33 очками в активе.
Прогноз и ставки
Сегодняшний матч, по нашему мнению, будет результативным. Команды обладают высоким атакующим потенциалом, от обороны играть задачи не имеют. В четырех последних встречах подопечных Козлова забрасывалось не менее шести шайб, да и в прошедшем поединке клуба с берегов Невы был пробит высокий тотал. Считаем, что соперники будут играть открыто без центральной зоны и голевая феерия в Санкт-Петербурге, скорее всего, состоится.
Прогноз – тотал больше 5,5 шайб c коэффициентом 1.85
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Ставка 1-й период: тотал больше 1,5 шайбы
В 3 из 5 последних встречах гостей в первом периоде было заброшено более одной шайбы
Ставка 3-й период: победа «Салавата Юлаева»
В 3 из 5 прошедших матчей «зеленые» в третьем периоде выиграли
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