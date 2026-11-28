СКА 29 ноября в очередном матче игрового дня КХЛ встретится в Санкт-Петербурге с уфимским «Салаватом Юлаевым». Хозяева на данном этапе нестабильны и потерпели два поражения кряду. А вот гости играют куда увереннее и одержали три победы в четырех минувших матчах. Кто окажется сильнее и на какие ставки в матче обратить внимание? Ответ в нашем прогнозе.