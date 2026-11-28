Осер – Марсель: прогноз на матч чемпионата Франции
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (54.6%), справедливый кф 1.83
Обе забивают — Осер: 80.0% из 10. По модели — 59.9%
Анализ команд
Текущая форма
«Осер» продолжает борьбу за место в элите французского футбола и на данном этапе занимает 14 место в турнирной таблице с отрывом от опасной зоны всего на одно очко. Со старта Лиги 1 команда выиграла в трех матчах и потерпела уже шесть поражений при двух мировых. В атаке дела идут не лучшим образом и забито всего 14 голов, да и в обороне нужно наводить порядок – пропущено 25 мячей.
В минувшем туре бургундцы встречались с «Монако» и смогли отобрать очки у «монегасков» на их поле. Матч завершился голевой ничьей 1:1, где «Осер» пропустил ответный мяч на 82-й минуте. До этого подопечные Уилла Стилла не смогли на своем поле переиграть одного из лидеров сезона «Париж» (0:1).
Дисквалификации и травмы
Игру из-за травм пропустят Сиве, Фофана, Око, Дьюссе и Задди.
Интересные тренды для ставок
- «Осер» пропускает минимум один гол в семи последних матчах
- Команда в двух кряду очных играх проигрывала «Марселю»
Ориентировочный состав: Нарди – Туанзебе, Диоманде, Макоссо – Си, Эква, Амада, Оппегор – Февр, Лабо-Ласкари – Арчер.
Текущая форма
«Марсель» на неделе выступал против «Левски» и одержал вторую победу в Лиге Европы. «Провансальцы» выиграли со счетом 1:0, забив единственный гол на 28-й минуте с пенальти. Ранее команда с таким же счетом выиграла у «Байера» и поднялась на 24 место в турнирной таблице с шестью очками в активе. Шансы на место в плей-офф начали появляться, но главное не терять очки.
Подопечные Бруно Женизио во внутреннем первенстве выглядят неплохо, но в минувшей встрече оступились и потеряли очки. В прошедшей встрече «Марсель» проиграл на «Велодроме» 2:3 «Ле Ману», ведя после первого тайма 2:0. На данном этапе южане имеют 18 баллов в активе, занимают промежуточное шестое место в турнирной таблице и продолжают вести ожесточенную борьбу за место в еврокубках.
Дисквалификации и травмы
Игру пропустит Корнелиус и Эмерсон– травмы.
Интересные тренды для ставок
- В трех последних матчах во всех турнирах из пяти «провансальцы» не пропускали
- В двух минувших играх «Марселя» назначался пенальти
Ориентировочный состав: де Ланге – Безааф, Иган-Райли, Агер, Гарсия – Хёйбьерг, Ннади – Арит, Абделли, Пайшао – Гуири.
Прогноз и ставки
«Марсель» выиграл в двух выездных играх подряд во всех турнирах и сегодня имеет задачу продолжить серию побед. Отметим, что оборона бургундцев является худшей в чемпионате Франции (пропущено 25 голов), и сегодня одному из лучших бомбардиров Лиги 1 Амину Гуири (восемь мячей) не составит труда взломать защиту соперника. Также на стороне подопечных Женизио более мощный и опытный состав, и очевидно, что хозяевам доминировать будет тяжело. Не стоит забывать, что провансальцы ведут борьбу за место в еврокубках и выиграли у «Осера» в двух играх подряд. По нашему мнению, южане заработают три очка и продолжат погоню за лидерами.
Прогноз – победа «Марселя» с коэффициентом 1.97
Ставка на тотал
В последнее время «Марсель» играет нерезультативно, и большинство матчей получаются низовыми. Шесть последних игр во всех турнирах из десяти провансальцы завершили с низким тоталом. Не стоит забывать, что в двух последних очных встречах не удавалось забить больше одного гола. Полагаем, что гости будут действовать на результат и предлагаем заиграть ставку на тотал меньше.
Прогноз – тотал меньше 2,5 мячей с коэффициентом 2.30
Ставка на разницу в счете
Учитывая, что подопечные Женизио находятся в приподнятом настроении после победы над «Левски» в Лиге Европы, то выиграть у «Осера» в один или два гола им не составит труда. Так было в пяти минувших противостояниях «Марселя» из шести, на что и заиграем ставку.
Прогноз — победа «Марселя» с преимуществом в один или два мяча c коэффициентом 2.40
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Точный счет 0:1
В 3 из 5 последних встреч гости выигрывали с разницей в один гол
Ставка 1-й тайм: победа «Марселя»
В 3 из 5 прошедших игр «провансальцы» первом тайме выиграли
Ставка 2-й тайм: «Осер» забьет
В 4 из 5 минувших матчей южане во втором таймене пропускали
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Составы команд
Судьи / Арбитры
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии