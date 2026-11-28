Текущая форма

«Осер» продолжает борьбу за место в элите французского футбола и на данном этапе занимает 14 место в турнирной таблице с отрывом от опасной зоны всего на одно очко. Со старта Лиги 1 команда выиграла в трех матчах и потерпела уже шесть поражений при двух мировых. В атаке дела идут не лучшим образом и забито всего 14 голов, да и в обороне нужно наводить порядок – пропущено 25 мячей.

В минувшем туре бургундцы встречались с «Монако» и смогли отобрать очки у «монегасков» на их поле. Матч завершился голевой ничьей 1:1, где «Осер» пропустил ответный мяч на 82-й минуте. До этого подопечные Уилла Стилла не смогли на своем поле переиграть одного из лидеров сезона «Париж» (0:1).

Дисквалификации и травмы

Игру из-за травм пропустят Сиве, Фофана, Око, Дьюссе и Задди.

Интересные тренды для ставок

«Осер» пропускает минимум один гол в семи последних матчах

Команда в двух кряду очных играх проигрывала «Марселю»

Ориентировочный состав: Нарди – Туанзебе, Диоманде, Макоссо – Си, Эква, Амада, Оппегор – Февр, Лабо-Ласкари – Арчер.