Теннис • Вчера в 23:35

Оценка выступления российского теннисиста

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 24-ю позицию в рейтинге ATP и ставший серебряным призером Олимпийских игр-2020, подвел итоги сезона-2026. По его словам, год получился крайне нестабильным, особенно в первой половине. В этот период результаты заметно колебались: после падения до 50-й позиции в рейтинге ATP последовал быстрый подъем. Хачанов сравнил такой график с «американскими горками», где хорошие победы чередовались со сложными поражениями.

Смена ракетки и планы на будущее

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым Хачанов объяснил, что к концу сезона пришёл к выводу о необходимости прекратить эксперименты. Смена ракетки помогла ему осознать, что главное — продолжать совершенствоваться и делать то, в чём он действительно силён. Теннисист подчеркнул, что со свежими силами и высокой мотивацией ставит перед собой амбициозные цели на следующий сезон и уверен в их достижимости.