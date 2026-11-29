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Диана Шнайдер рассказала, что за год провела всего неделю без тренировок
Источник изображения:Christopher Burns / stocksnap (CC0)
Теннисистка из России Диана Шнайдер, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге, рассказала о том, как провела отдых после завершения Итогового турнира WTA — 2026. На групповом этапе соревнований она сыграла один матч — с соотечественницей Миррой Андреевой.
График отдыха и тренировки
Шнайдер в интервью изданию «Чемпионат» отметила, что полноценного перерыва в тренировочном процессе у неё было совсем немного. По словам российской теннисистки, за год она провела лишь одну неделю без занятий на корте.
Часть этого времени Диана Шнайдер провела в Дубае, где три дня была на море. Поездка имела не только рекреационный характер: теннисистка использовала возможность, чтобы решить ряд организационных вопросов. После возвращения домой у неё осталось совсем немного времени для личного отдыха.
Возвращение к работе
Перерыв в тренировках был коротким. Диана Шнайдер вернулась и уже в субботу вышла на корт, возобновив подготовку к новому сезону. Таким образом, от итогового турнира до старта тренировочного цикла прошел минимальный срок.
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