Теннис • Сегодня в 15:56

Теннисистка из России Диана Шнайдер, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге, рассказала о том, как провела отдых после завершения Итогового турнира WTA — 2026. На групповом этапе соревнований она сыграла один матч — с соотечественницей Миррой Андреевой.

График отдыха и тренировки

Шнайдер в интервью изданию «Чемпионат» отметила, что полноценного перерыва в тренировочном процессе у неё было совсем немного. По словам российской теннисистки, за год она провела лишь одну неделю без занятий на корте.

Часть этого времени Диана Шнайдер провела в Дубае, где три дня была на море. Поездка имела не только рекреационный характер: теннисистка использовала возможность, чтобы решить ряд организационных вопросов. После возвращения домой у неё осталось совсем немного времени для личного отдыха.

Возвращение к работе

Перерыв в тренировках был коротким. Диана Шнайдер вернулась и уже в субботу вышла на корт, возобновив подготовку к новому сезону. Таким образом, от итогового турнира до старта тренировочного цикла прошел минимальный срок.