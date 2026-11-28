Ставка на тотал

Хозяева в последних матчах делают ставку на надежную оборону, и это принесло свои плоды: удалось набрать шесть очков за три матча. Уступила команда только мадридскому «Реалу». У валенсийцев на счету всего девять забитых мячей в этом сезоне, по игре в атаке хозяева в числе худших. Не впечатляют по атакующим показателям и гости: всего 13 голов в 13 матчах. Очный матч этих соперников вряд ли получится результативным.

Наш прогноз - тотал меньше 2.5 мячей за 1.65

Ставка на угловые

Хозяева в каждом матче стараются действовать вторым номером и ни разу не победили по угловым в последних турах. Гости в выездном поединке тоже вряд ли будут большими силами идти в атаку. Скорее всего, матч получится спокойным и без большого количества стандартов.

Наш прогноз - тотал меньше 8.5 угловых за 2.27