Валенсия – Осасуна: прогноз на матч чемпионата Испании
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Текущая форма
«Валенсия» проводит один из самых тяжелых своих сезонов за последнее время. Клуб долгое время провел в зоне вылета и уже сменил тренера. Теперь хозяев возглавляет опытнейший Хавьер Агирре. В последнем туре «летучие мыши» смогли одержать выездную победу над «Райо Вальекано» со счетом 1:0. Эта победа помогла покинуть зону вылета. Теперь клуб занимает 17-е место и по дополнительным показателям опережает 18-й «Хетафе».
Дисквалификации и травмы
Канос, Фулькье, Лопес Ногерол и Васкес пропустят матч из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- Команда выиграла три из четырех последних матчей
- В четырех последних матчах хозяев забивала только одна команда
Ориентировочный состав: Дмитриевски - Гайя, Копете, Таррега, Маффео - Риоха, Майол, Пепелу, Раба - Садик, Герра
Текущая форма
«Осасуна» крепко держится в середине турнирной таблицы Примеры. Команда занимает 13-е место, но всего на один балл отстает от восьмой строчки. В последнем туре коллектив из Памплоны одержал важную домашнюю победу над «Малагой» (1:0), прервав серию из трех туров без побед. Даже виктория над главным аутсайдером далась с трудом, а в конце поединка был удален центральный защитник Катена.
Дисквалификации и травмы
Бретонес, Фернандес и Йебоа травмированы. Катена дисквалифицирован.
Интересные тренды для ставок
- Команда проиграла пять последних гостевых матчей в чемпионате
- Гости забивали по одному голу в каждом из трех последних поединков
Ориентировочный состав: Эррера - Рико, Бойомо, Эррандо, Розье - Гомес, Орос, Монкайола - Барха, Будимир, Гарсия
Прогноз и ставки
Кажется, что «Валенсия» приходит в себя после слабого начала сезона. Клуб одержал победы в двух из трех последних матчей чемпионата и впервые за долгое время покинул зону вылета. При этом «Осасуна» в четырех последних турах смогла обыграть только главного аутсайдера чемпионата, не стоит забывать и о серии из пяти поражений подряд в выездных матчах. Думаем, что такого оппонента «Валенсия» вполне способна обыграть дома.
Наш прогноз - победа «Валенсии» за 2.15
Ставка на тотал
Хозяева в последних матчах делают ставку на надежную оборону, и это принесло свои плоды: удалось набрать шесть очков за три матча. Уступила команда только мадридскому «Реалу». У валенсийцев на счету всего девять забитых мячей в этом сезоне, по игре в атаке хозяева в числе худших. Не впечатляют по атакующим показателям и гости: всего 13 голов в 13 матчах. Очный матч этих соперников вряд ли получится результативным.
Наш прогноз - тотал меньше 2.5 мячей за 1.65
Ставка на угловые
Хозяева в каждом матче стараются действовать вторым номером и ни разу не победили по угловым в последних турах. Гости в выездном поединке тоже вряд ли будут большими силами идти в атаку. Скорее всего, матч получится спокойным и без большого количества стандартов.
Наш прогноз - тотал меньше 8.5 угловых за 2.27
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Тренды
Ставка Точный счет 1:0
Хозяева одержали две последних победы в чемпионате с таким счетом
Ставка Цифра 1 в итоговом счете
Эта закономерность сработала в трех последних матчах гостей
Ставка Победа «Валенсии» в первом тайме
Эта ставка сыграла в трех из пяти последних матчей хозяев
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Составы и расстановка
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