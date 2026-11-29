«Кавалеристы» занимают седьмую строчку Восточной конференции и в последнее время заметно сбавили обороты, проиграв 6 из 10 последних матчей. После результативной домашней победы над «Индианой» (128:119) «Кливленд» провел два неудачных выездных поединка, уступив «Чикаго» (108:122) и «Нью-Йорку» (102:121).

Лидером «Кавс» остается Донован Митчелл, набирающий в среднем 25,0 очка и 5,1 передачи за вечер. Ему ассистирует Джеймс Харден, ку которого следующие средние показатели - 19,1 очка и 6,1 передач в сезоне. При этом передняя линия «Кливленда» продолжает испытывать кадровый дефицит. Прежде всего, «Кливленду» не хватает Эвана Мобли и Нэй’Квана Томлина. Они считаются важными игроками команды.