Кливленд — Майами: прогноз (кф. 1.95) и ставки на матч НБА
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Анализ команд
«Кавалеристы» занимают седьмую строчку Восточной конференции и в последнее время заметно сбавили обороты, проиграв 6 из 10 последних матчей. После результативной домашней победы над «Индианой» (128:119) «Кливленд» провел два неудачных выездных поединка, уступив «Чикаго» (108:122) и «Нью-Йорку» (102:121).
Лидером «Кавс» остается Донован Митчелл, набирающий в среднем 25,0 очка и 5,1 передачи за вечер. Ему ассистирует Джеймс Харден, ку которого следующие средние показатели - 19,1 очка и 6,1 передач в сезоне. При этом передняя линия «Кливленда» продолжает испытывать кадровый дефицит. Прежде всего, «Кливленду» не хватает Эвана Мобли и Нэй’Квана Томлина. Они считаются важными игроками команды.
«Хит» уверенно идут на шестом месте Востока, выиграв 8 из 10 последних встреч регулярного чемпионата. Совсем недавно «Майами» переиграл «Хьюстон» (128:110), «Милуоки» (137:130) и «Оклахому» (123:113), после чего уступил «Филадельфии» (104:111). Сразу после «огоньки» в Нью-Йорке сожгли местных «Никс» со счетом 108:105.
Главной ударной силой гостей остается Яннис Адетокунбо, проводящий феноменальный дебютный сезон во Флориде. В среднем за матч он набирает 28,1 очка и 13,3 подбора. К тому же лазарет «Майами» пуст, ведь все ключевые исполнители здоровы и готовы к игре.
Прогноз и ставки
«Кливленд» получил три полноценных дня отдыха, тогда как «Майами» завершает непростое выездное турне. К тому же у лидера «Хит» Янниса Адетокунбо накопилась усталость на фоне небольшого повреждения, из-за чего тренерский штаб флоридцев вынужден дозировать его игровые минуты. Линия атаки «Кавальерс» способна взвинтить темп с первых минут и воспользоваться проседающей защитой «Майами». На домашнем паркете коллектив из Огайо традиционно доминируют на подборе, что станет важным фактором в этом поединке. Мы считаем, что у «Кливленда» будут неплохие шансы одержать победу, тем более что в последних очных встречах они регулярно обыгрывали «Майами».
Наш прогноз – победа «Кливленда» с овертаймом за 1.95
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Ставка «Кливленд»: тотал больше 117,5 очков
В 4 из 5 последних домашних матчей «Кавс» набрали более 117 очков
Ставка «Майами»: тотал меньше 110,5 очков
В 3 из 5 последних выездных матчей «Хит» не пробили эту отметку
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