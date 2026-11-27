Текущая форма

«Русенборг» закончил сезон Элитсериен на 7-м месте из 16 команд. Для клуба-рекордсмена Норвегии по числу титулов (26) седьмая строчка выглядит поводом пересмотреть цели. Зато на финише регулярного чемпионата команда Фрейра Александерссона поймала нужный ритм и подошла к решающим встречам на уверенном ходу.

На отрезке из шести последних матчей «Русенборг» выиграл четыре, забил 16 мячей и пропустил всего 5. Уверенные разгромы «Фредрикстада» (3:0) и «Старта» (4:1) помогли клубу закрепиться в середине таблицы. В последней встрече с «Олесундом» (2:2) команда отлично реализовывала моменты в начале игры. Ноа Сахсах открыл счет на 24-й минуте, Амин Чиаха удвоил преимущество на 57-й. Правда, очки в концовке все же упущены, хотя по атакующему потенциалу «Русенборг» остается одной из самых стабильных команд лиги.

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