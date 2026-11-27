Матч окончен. «Розенборг» — «Мольде» 2:1.
Второй тайм завершён. Счёт: Розенборг 2:1 Мольде.
96'Замена в составе «Розенборга». На поле выходит Мацей Собочиньски, игру покидает Амин Шиаха.
92'Удар мимо. Кейлеб Задзи Сери («Мольде») пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч пролетел в сантиметрах от верхнего левого угла. Пас от Матса Мёллера Дёли после быстрой атаки.
91'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
90'Угловой подаст «Розенборг». Мяч ушёл за лицевую от Бирка Риса.
87'Йонас Свенссон («Розенборг») получает жёлтую карточку.
87'Халлдор Стеневик («Мольде») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
87'Фолит Ивер Фоссум («Розенборг»).
87'Удар отражён. Йонас Мортенсен («Розенборг») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, вратарь Мадс Миклебуст («Мольде») парирует мяч в верхний правый угол.
85'Замена в составе «Розенборга». На поле выходит Марк Мампасси, игру покидает Миккель Сейде.
85'Замена в составе «Розенборга». На поле выходит Ивер Фоссум, игру покидает Матиас Кьоло.
84'Угловой подаст «Розенборг». Мяч ушёл за лицевую от Мадса Миклебуста.
84'Удар отражён. Давид Дурис («Розенборг») пробил правой ногой из центра штрафной, вратарь Мадс Миклебуст («Мольде») парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Амина Чиахи.
84'Attempt saved. Halldor Stenevik (Molde) right footed shot from the right side of the box is saved in the top right corner by Leopold Wahlstedt (Rosenborg). Assisted by Daniel Daga.
83'Джалал Абдуллаи («Мольде») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
83'Йонас Мортенсен («Розенборг») получает жёлтую карточку за грубый фол.
83'Фолит Йонас Мортенсен («Розенборг»).
83'Удар заблокирован. Йонас Мортенсен («Розенборг») пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади.
82'Угловой подаст «Розенборг». Мяч ушёл за лицевую от Бирка Риса.
82'Офсайд у «Розенборга». Эмиль Сейде зафиксирован в положении «вне игры».
81'Офсайд у «Мольде». Сандер Килен зафиксирован в положении «вне игры».
80'Замена в «Мольде». На поле выходит Кейлеб Задзи Сери, игру покидает Эмиль Брейвик.
78'Удар мимо. Давид Дурис («Розенборг») пробил правой ногой с центра штрафной площади, мяч улетел вправо от ворот.
78'Удар заблокирован. Матиас Кьёлю («Розенборг») пробил правой ногой с правой стороны штрафной площади, мяч отбит. Пас от Давида Дуриса.
77'Угловой подаст «Розенборг». Мяч ушёл за лицевую от Эмиля Брейвика.
75'Жёлтая карточка Джала Абдуллаи («Мольде») за грубый фол.
75'Фолит Джала Абдуллаи («Мольде»).
75'Йонас Свенссон («Розенборг») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
73'Гол! «Розенборг» 2:1 «Мольде». Амин Чиаха («Розенборг») пробил правой ногой с острого угла в центр ворот. Пас от Мадса Бомхольта.
71'Фолит Оле Сельнэс («Розенборг»).
71'Матс Мёллер Дёли («Мольде») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
69'Фолит Оле Сельнэс («Розенборг»).
69'Никлас Эдегард («Мольде») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
68'Замена в «Розенборге». На поле выходит Давид Дурис, игру покидает Ноа Сахса.
68'Замена в «Розенборге». На поле выходит Йонас Мортенсен, игру покидает Аслак Витри.
67'Замена в «Мольде». На поле выходит Бирк Риза, игру покидает Матиас Лёвик.
67'Удар мимо. Никлас Эдегард («Мольде») пробил правой ногой с центра штрафной, мяч улетел в левый отбой. Пас от Матиаса Лёвика.
61'Замена в «Мольде». На поле выходит Матс Мёллер Дёли, игру покидает Сондре Гранас.
60'Замена в «Мольде». На поле выходит Джалал Абдуллаи, игру покидает Оскар Спитен-Нисетер.
59'Фолит Халлдор Стеневик («Мольде»).
59'Эмиль Сейде («Розенборг») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
56'Удар мимо. Ноа Сахса (Розенборг) пробил правой ногой с центра штрафной площади, мяч пролетел выше перекладины. Пас от Аслака Витри.
55'Угловой подаст Розенборг. Мяч ушёл за лицевую от Фредрика Даля.
55'Удар заблокирован. Мадс Бомхольт (Розенборг) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч отбит. Пас от Эмиля Сейде.
54'Томаш Немчик («Розенборг») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
54'Фолит Сандер Килен (Мольде).
54'Решение VAR: Гол не засчитан. Розенборг 1-1 Мольде.
53'Гол отменён по VAR: Эмиль Сейде (Розенборг) забивает, но гол не засчитан после проверки VAR.
53'Офсайд, Розенборг. Эмиль Сейде зафиксирован в положении «вне игры».
52'Удар заблокирован. Матиас Кьёлю («Розенборг») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Эмиля Сейде.
51'Фолит Оскар Спитен-Нисетер («Мольде»).
51'Миккель Сейде («Розенборг») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
50'Угловой подаст «Розенборг». Мяч ушёл за лицевую от Мадса Миклебуста.
50'Удар отражён. Эмиль Сейде («Розенборг») пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади, вратарь Мадс Миклебуст («Мольде») парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Амина Шиахи.
48'Сиверт Хансен (Мольде) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
48'Фолит Эмиль Сейде (Розенборг).
47'Удар мимо. Аслак Витри (Розенборг) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч летит мимо левой штанги. Пас от Оле Сельнеса.
46'Амин Чиаха (Розенборг) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Фолит Фредрик Даль (Мольде).
46'Второй тайм начался. Розенборг 1, Мольде 1.
46'Замена в Мольде. На поле выходит Даниэль Дага, игру покидает Эйрик Хестад.
Первый тайм окончен. «Розенборг» 1:1 «Мольде».
48'Угловой подаст «Розенборг». Мяч ушёл за лицевую от Халлдора Стеневика.
48'Удар заблокирован. Матиас Кьёлю («Розенборг») пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч отбит. Пас от Йонаса Свенссона.
46'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
44'Эмиль Сейде (Розенборг) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
44'Фолит Халлдор Стеневик (Мольде).
42'Угловой подаст Розенборг. Мяч ушёл за лицевую от Халлдора Стеневика.
41'Удар мимо. Матиас Кьёло (Розенборг) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч пролетел выше перекладины. Пас от Эмиля Сейде.
40'Удар мимо. Матиас Кьёло (Розенборг) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч пролетел в правом от ворот. Пас от Мадса Бомхольта головой.
39'Угловой подаст Розенборг. Мяч ушёл за лицевую от Эйрика Хестада.
36'Фолит Оле Сельнес (Розенборг).
36'Оскар Спитен-Нисетер (Мольде) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
36'Удар отражён. Никлас Эдегард (Мольде) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, вратарь Леопольд Вальштек (Розенборг) отбивает мяч в центр ворот. Пас от Оскара Спитена-Нисетера.
34'Угловой подаст Розенборг. Мяч ушёл за лицевую от Эмиля Брейвика.
34'Угловой подаст Розенборг. Мяч ушёл за лицевую от Никласа Эдегарда.
34'Удар заблокирован. Оле Сельнес (Розенборг) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч отбит.
33'Фолит Ноа Сахса (Розенборг).
33'Матиас Лёвик (Мольде) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
32'Сандер Килен (Мольде) получает жёлтую карточку за грубый фол.
32'Оле Сельнес (Розенборг) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
32'Фолит Сандер Килен (Мольде).
30'Гол! Розенборг 1, Мольде 1. Оскар Спитен-Нисетер (Мольде) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч влетает в нижний правый угол. Пас от Матиаса Лёвика после быстрой контратаки.
29'Фолит Амин Чиаха (Розенборг).
29'Фредрик Даль (Мольде) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
28'Амин Чиаха (Розенборг) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
28'Фолит Сиверт Хансен (Мольде).
27'Удар отражён. Оскар Спитен-Нисетер (Мольде) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, вратарь Леопольд Вальшстедт (Розенборг) ловит мяч в центре ворот. Пас от Сандера Килена.
26'Матиас Кьёло (Розенборг) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
26'Фолит Сандер Килен (Мольде).
25'Фолит Йонас Свенссон (Розенборг).
25'Эрик Хестад (Мольде) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
21'Фолит Эрик Хестад (Мольде).
21'Оле Сельнес (Розенборг) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
20'Удар отражён. Ноа Сахса (Розенборг) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, но Мадс Миклебуст (Мольде) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Аслака Витри.
18'Удар мимо. Амин Шиаха (Розенборг) пробил правой ногой с острого угла слева, мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Пас от Матиаса Кьёлю.
17'Томаш Немчик (Розенборг) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
17'Фолит Сандер Килен (Мольде).
17'Удар мимо. Эмиль Сейде (Розенборг) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч пролетел чуть выше ворот.
16'Удар отражён. Матиас Кьёлю (Розенборг) пробил правой ногой из-за штрафной площади, вратарь Мольде Мадс Миклебуст парирует мяч в верхний правый угол. Пас от Амина Шиахи.
15'Положение «вне игры» у Розенборга. Эмиль Сейде зафиксирован в офсайде.
14'Удар мимо. Амин Шиаха (Розенборг) пробил головой из центра штрафной площади, мяч пролетел в сантиметрах от верхнего правого угла. Пас от Аслака Витри после углового.
14'Угловой подаст Розенборг. Мяч ушёл за лицевую от Матиаса Лёвика.
12'Фолит Оле Сельнес (Розенборг).
12'Эрик Хестад (Мольде) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
11'Гол! Розенборг 1, Мольде 0. Эмиль Сейде (Розенборг) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч влетает в центр ворот. Пас от Аслака Витри после быстрой контратаки.
06'Удар мимо. Амин Шиаха (Розенборг) пробил правой ногой из центра штрафной площади, но мяч улетел выше ворот. Пас от Йонаса Свенссона.
05'Удар заблокирован. Мадс Бомхольт (Розенборг) пробил правой ногой из центра штрафной площади.
04'Удар мимо. Эмиль Брейвик (Мольде) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетает в левый угол мимо ворот.
04'Удар заблокирован. Оскар Спитен-Нисетер (Мольде) пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади. Пас от Халлдора Стеневика.
04'Фолит Томаш Немчик (Розенборг).
04'Сандер Килен (Мольде) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Удар заблокирован. Ноа Сахса (Розенборг) пробил правой ногой из центра штрафной площади.
01'Угловой подаст Розенборг. Мяч ушёл за лицевую от Сиверта Хансена.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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