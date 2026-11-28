Арсенал — Сочи: прогноз на матч ФНЛ
В рамках ФНЛ 28 ноября 2026 года «Арсенал» сыграет с «Сочи». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы подобрать наиболее интересные варианты для этой встречи.
Анализ команд
Текущая форма
«Арсенал» в ФНЛ переживает глубокий кризис, и его нынешняя игра вызывает серьезные опасения. Команда не может найти опору. В шести последних встречах у нее всего одна победа при трех поражениях, а разница мячей 9:16 красноречиво говорит о проблемах в обороне.
Матч с «Уралом» закончился вничью 1:1. Гол Даниила Плотникова на 4-й минуте не уберег хозяев от потери преимущества. Команда снова потеряла очки, а до этого крупно проиграла «ЦСКА» (1:4) и уступила «Челябинску» и «Нижнему Новгороду». Из этой серии неудач выделяется только выездная победа над «КАМАЗом» (4:3), но и она не скрывает общей хаотичности игры.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Арсенал» в среднем пропускает 2.7 гола от соперников.
- Турнирное положение: 1-е место в сезоне 2025/26 в ФНЛ.
- Ориентировочный состав: Ярослав Крашевский, Даниил Плотников, Игорь Горбунов, Рашид Магомедов, Михаил Левашов, Кирилл Большаков, Александр Алехин, Милош Бронович.
Текущая форма
Возвращение в ФНЛ далось «Сочи» тяжело. После вылета из Премьер-лиги по итогам сезона 2025/26 команда держится у черты, за которой планы на возвращение в элиту рискуют рассыпаться из-за нестабильной игры в обороне, причем история клуба тесно связана с переездом санкт-петербургского «Динамо». На дистанции из шести последних матчей у коллектива всего две победы и два поражения, шесть забитых мячей против восьми пропущенных. Каждый игровой день теперь становится проверкой настроя.
Тревожит недавний разгром от «Енисея» со счетом 0:3 и поражение от «Урала» (0:2), причем защита команды Игоря Осинькина не выручала ее весь матч. С «Велесом» (2:2) гости тоже не удержали преимущество, а дубль Неманьи Стойича (1:06, 1:29) показывает, что доводить дела до победы коллектив пока не умеет. Теперь надежда на капитана Марсело Алвеса. От лидера бразильской школы в обороне нужны не только тактическая дисциплина, но и умение поднять партнеров в трудный момент.
Интересные факты для ставок
- В 3 из 6 матчей этого отрезка забивали больше 2.5 голов.
- С сезона 2026/27 команда выступает в Первой лиге.
- Ориентировочный состав: Митров Тимофей, Александр Солдатенков, Неманья Стойич, Михаил Игнатов, Олег Кожемякин, Захар Федоров, Кирилл Зайка, Артем Макачук.
Прогноз и ставки
У «Арсенала» всего одна победа в последних шести встречах, и оборона пропускает в среднем 2,7 гола за игру. «Сочи» тоже переживает не лучшие времена, но после тяжелых поражений от «Енисея» и «Урала» команда Игоря Осинькина готова дать бой и отыграться. Проблемы в защите хозяев и желание гостей избежать нового фиаско позволяют ждать, что «Сочи» сохранит интригу до финального свистка.
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Ставка «Сочи» не проиграет
«Сочи» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Арсенал» и в 10 из 20 игр «Сочи».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Арсенал» и в 2 из 6 игр «Сочи».
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