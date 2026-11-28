Текущая форма

«Арсенал» в ФНЛ переживает глубокий кризис, и его нынешняя игра вызывает серьезные опасения. Команда не может найти опору. В шести последних встречах у нее всего одна победа при трех поражениях, а разница мячей 9:16 красноречиво говорит о проблемах в обороне.

Матч с «Уралом» закончился вничью 1:1. Гол Даниила Плотникова на 4-й минуте не уберег хозяев от потери преимущества. Команда снова потеряла очки, а до этого крупно проиграла «ЦСКА» (1:4) и уступила «Челябинску» и «Нижнему Новгороду». Из этой серии неудач выделяется только выездная победа над «КАМАЗом» (4:3), но и она не скрывает общей хаотичности игры.

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