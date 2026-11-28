«Манчестер Юнайтед» под руководством Маурисио Почеттино провел два матча, в которых не смог победить. В АПЛ «красные дьяволы» проиграли «Ливерпулю», играя почти два тайма вдесятером (0:4). В Лиге Чемпионов на выезде разошлись миром со «Спортингом» (2:2). «Брентфорд» сражается за место в еврокубках, подходит к предстоящей игре на шестом месте в таблице. На выезде «пчелы» в Премьер-Лиге с начала сезона не одержали ни одной победы, но при этом уступили только «Брайтону», а в четырех матчах играли вничью. Не думаем, что после непростого выездного матча в ЛЧ манкунианцы сегодня смогут победить, проблемы в обороне никуда не исчезли, а «Брентфорд» умеет наказывать за ошибки.