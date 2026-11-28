Экспресс на АПЛ от 28.11.2026
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы Пари.
«Манчестер Юнайтед» под руководством Маурисио Почеттино провел два матча, в которых не смог победить. В АПЛ «красные дьяволы» проиграли «Ливерпулю», играя почти два тайма вдесятером (0:4). В Лиге Чемпионов на выезде разошлись миром со «Спортингом» (2:2). «Брентфорд» сражается за место в еврокубках, подходит к предстоящей игре на шестом месте в таблице. На выезде «пчелы» в Премьер-Лиге с начала сезона не одержали ни одной победы, но при этом уступили только «Брайтону», а в четырех матчах играли вничью. Не думаем, что после непростого выездного матча в ЛЧ манкунианцы сегодня смогут победить, проблемы в обороне никуда не исчезли, а «Брентфорд» умеет наказывать за ошибки.
«Ипсвич» за 11 туров набрал 11 очков и находится вне зоны вылета, от которой отрывается всего на два очка. В двух последних турах «трактористы» проиграли «Борнмуту» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:2). «Астон Вилла» прилично сбавила обороты, в трех последних турах в АПЛ сыграла вничью, накануне было поражение в Лиге Чемпионов от «Галатасарая» на выезде с минимальным счетом 0:1. В целом, бирмингемцы заметно превосходят предстоящего соперника по уровню состава, имеют все шансы прервать свою серию неудач, учитывая, что «Ипсвич» сейчас тоже на приличном спаде.