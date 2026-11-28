Матч окончен. Газантеп 1, Амедспор 2.
Второй тайм завершён. Счёт: Газантеп 1, Амедспор 2.
96'Офсайд, Газантеп. Сердар Дурсун зафиксирован в положении «вне игры».
95'Удар мимо. Халиль Дервисоглу (Газантеп) пробил головой из центра штрафной площади, мяч уходит влево. Пас от Сонтье Хансена.
93'Гол! Газантеп 1, Амедспор 2. Сердар Дурсун (Газантеп) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч влетает в верхний левый угол. Пас от Деяна Сореску.
91'Удар мимо. Ульрих Мелеке (Газиантеп) пробил левой ногой из центра штрафной площади, опасно, но мяч уходит влево мимо ворот. Пас от Халиля Дербисоглу.
91'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
90'Вынужденная замена у команды Амедспор: на поле выходит Гёкхан Гюль, из-за травмы игру покидает Фуркан Соялп.
89'Офсайд, Газантеп. Халиль Дервисоглу зафиксирован в положении «вне игры».
87'Удар заблокирован. Дия Сабиа (Амедспор) пробил левой ногой из центра штрафной площади. Пас от Гифта Орбана.
85'Замена у команды Амедспор: на поле выходит Мирач Аджер, игру покидает Мехмет Йешил.
84'Офсайд, Газантеп. Сердар Дурсун зафиксирован в положении «вне игры».
82'Положение «вне игры» у Газантепа. Деян Сореску зафиксирован в офсайде.
82'Замена в Амедспоре. На поле выходит Цем Юстюндаг, игру покидает Ира Сор.
82'Замена у команды Амедспор: на поле выходит Мохамед Халил, игру покидает Раян Лутин.
82'Замена в Газантепе. На поле выходит Зонтье Хансен, игру покидает Дрисса Камара.
82'Замена в составе Газантепа. На поле выходит Керим Чалханоглу, игру покидает Ефе Сарикая.
81'Удар мимо. Ира Сор (Амедспор) пробил правой ногой с центра штрафной площади, мяч летит высоко и вправо мимо ворот после углового.
81'Удар заблокирован. Райан Лютин (Амедспор) пробил левой ногой с центра штрафной площади, мяч отбит. Пас от Дии Сабиа.
80'Угловой подаст Амедспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мьенти Абена).
78'Угловой подаст Газиантеп. Мяч ушёл за лицевую от Дэвида Бейтса.
78'Удар заблокирован. Ульрих Мелеке (Газиантеп) пробил правой ногой с правой стороны штрафной площади, мяч отбит. Пас от Деяна Сореску.
76'Удар мимо. Эфе Сарикая (Газантеп) пробил правой ногой с правой стороны шестиметровой отметки, мяч летит высоко и широко вправо. Пас от Халиля Дервисоглу после углового.
76'Удар мимо. Халиль Дервисоглу (Газантеп) пробил головой с очень близкой дистанции, мяч летит мимо ворот вправо. Пас от Александру Максима после углового.
76'Ульрих Мелеке (Газантеп) получает жёлтую карточку за грубый фол.
75'Угловой подаст Газантеп. Мяч ушёл за лицевую от Альбана Лафонта.
75'Удар отражён. Александру Максим (Газантеп) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, вратарь Альбан Лафонт (Амедспор) парирует мяч в центре ворот. Пас от Эфе Сарикаи.
73'Удар мимо. Деян Сореску (Газантеп) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч летит мимо ворот в левую сторону. Пас от Александру Максима после углового.
73'Угловой подаст Газиантеп. Мяч ушёл за лицевую от Райана Равелосона.
72'Жёлтая карточка: предупреждение получает Раян Лутин (Амедспор).
72'Фолит Раян Лутин (Амедспор).
72'Халиль Дервисоглу (Газиантеп) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
71'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
71'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Фуркан Соялп (Амедспор).
70'Удар мимо. Миенти Абена (Газантеп) пробил головой из центра штрафной площади, мяч уходит влево.
69'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
68'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Мехмет Йешил (Амедспор).
67'Ира Сор (Амедспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Фолит Луис Перес (Газиантеп).
67'Удар мимо. Деян Сореску (Газиантеп) пробил правой ногой с правой стороны штрафной площади, но мяч улетает в левый угол.
67'Удар заблокирован. Халиль Дервисоглу (Газиантеп) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, но мяч остановлен. Пас от Александру Максима.
65'Удар отражён. Халиль Дербисоглу (Газиантеп) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, вратарь Альбан Лафонт (Амедспор) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Ефе Сарикая.
63'Замена в составе Газиантепа. На поле выходит Александру Максим, игру покидает Кацпер Козловски.
63'Замена в составе Газиантепа. На поле выходит Луис Перес, игру покидает Виктор Гиддо.
63'Удар отражён. Дия Сабиа (Амедспор) пробил левой ногой с дальней дистанции (более 35 метров), вратарь Кацпер Тобяш (Газиантеп) парирует мяч в верхний левый угол.
61'Фолит Ефе Сарикая (Газиантеп).
61'Гифт Орбан (Амедспор) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
60'Удар заблокирован. Виктор Гиддо (Газиантеп) пробил правой ногой из-за штрафной площади.
59'Удар отражён. Ефе Сарикая (Газиантеп) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Альбан Лафонт (Амедспор) парирует мяч в верхний левый угол. Передал Деян Сореску навесом.
58'Фолит Ира Сор (Амедспор).
58'Деян Сореску (Газиантеп) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
57'Замена, Газиантеп. На поле выходит Сердар Дурсун, игру покидает Огюн Озчичек.
55'Фолит Ира Сор (Амедспор).
55'Деян Сореску (Газиантеп) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
54'Фолит Ульрих Мелеке (Газиантеп).
54'Раян Равелосон (Амедспор) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
51'Удар отражён. Гифт Орбан (Амедспор) пробил правой ногой из-за штрафной площади, вратарь Кацпер Тобяш (Газиантеп) парирует мяч в нижний правый угол. Передал Ира Сор.
50'Гол! Газиантеп 0, Амедспор 2. Гифт Орбан (Амедспор) пробил правой ногой из центра штрафной площади в нижний левый угол. Передал Дия Сабиа после стандартного положения.
49'Дия Сабиа (Амедспор) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
49'Фолит Миенти Абена (Газиантеп).
48'Жёлтая карточка: предупреждение получает Гифт Орбан (Амедспор) за грубый фол.
48'Фолит Гифт Орбан (Амедспор).
48'Арда Кизылдаг (Газантеп) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Гол! Газиантеп 0, Амедспор 1. Гифт Орбан (Амедспор) пробил левой ногой из центра штрафной площади в нижний левый угол. Передал Фуркан Соялп пасом между линиями после быстрой атаки.
46'Второй тайм начался. Газиантеп 0, Амедспор 0.
Первый тайм окончен, Газиантеп 0, Амедспор 0.
45'Резервный арбитр показал, что компенсированного времени не добавлено.
44'Раян Равелосон (Амедспор) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
44'Фолит Халиль Дербисоглу (Газиантеп).
43'Раян Лутин (Амедспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
43'Фолит Эфе Сарикая (Газиантеп).
42'Угловой подаст Газиантеп. Мяч ушёл за лицевую от Райана Равелосона.
41'Фолит Фуркан Соялп (Амедспор).
41'Кацпер Козловски (Газиантеп) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
39'Удар отражён. Ира Сор (Амедспор) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, вратарь Кацпер Тобяш (Газиантеп) парирует мяч в нижний левый угол. Передал Дия Сабиа пасом на ход.
37'Удар мимо. Деян Сореску (Газиантеп) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч улетел в левый угол. Пас от Халиля Дербисоглу.
35'Фолит Раян Лутин (Амедспор).
35'Дрисса Камара (Газиантеп) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
34'Раян Равелосон (Амедспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
34'Фолит Ульрих Мелеке (Газиантеп).
32'Фолит Раян Лутин (Амедспор).
32'Ульрих Мелеке (Газиантеп) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
31'Удар мимо. Дрисса Камара (Газиантеп) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч улетел высоко и вправо. Пас от Халиля Дербисоглу.
31'Эфе Сарикая (Газиантеп) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
31'Фолит Амаду Сиссе (Амедспор).
29'Фолит Арда Кизылдаг (Газиантеп).
29'Гифт Орбан (Амедспор) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
27'Удар мимо. Виктор Гидо (Газиантеп) пробил правой ногой с дальней дистанции слева, мяч улетел выше ворот. Передал Дрисса Камара.
26'Фолит Фуркан Соялп (Амедспор).
26'Дрисса Камара (Газиантеп) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
25'Удар мимо. Дрисса Камара (Газиантеп) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, мяч улетел вправо. Пас от Ульриха Мелеке.
24'Удар мимо. Дрисса Камара (Газиантеп) пробил правой ногой с левого края вратарской, мяч улетел вправо.
23'Фолит Раян Лутин (Амедспор).
23'Дрисса Камара (Газиантеп) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
22'Дия Сабиа (Амедспор) играет рукой.
20'Угловой подаст Амедспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Деян Сореску).
20'Угловой подаст Амедспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Деян Сореску).
19'Угловой подаст Амедспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Дрисса Камара).
18'Удар отражён. Халил Дербисоглу (Газиантеп) пробил левой ногой с центра штрафной площади, вратарь Альбан Лафонт (Амедспор) парирует мяч в центре ворот. Передал Дрисса Камара.
17'Удар заблокирован. Миенти Абена (Газиантеп) пробил правой ногой из центра штрафной площади.
17'Удар заблокирован. Кацпер Козловски (Газиантеп) пробил правой ногой из центра штрафной площади.
17'Удар заблокирован. Кацпер Козловски (Газиантеп) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади.
16'Фолит Мехмет Йешил (Амедспор).
16'Халиль Дервисоглу (Газинтеп) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
13'Раян Равелосон (Амедспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
13'Фолит Огюн Озчичек (Газинтеп).
12'Фолит Раян Равелосон (Амедспор).
12'Халиль Дервисоглу (Газинтеп) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
10'Дрисса Камара (Газинтеп) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
10'Фолит Амаду Сиссе (Амедспор).
09'Удар отражён. Мехмет Йышыл (Амедспор) пробил головой с правого фланга штрафной площади, вратарь Кацпер Тобяш (Газинтеп) парирует мяч в центре ворот. Передал Фуркан Соялп.
08'Угловой подаст Амедспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Огун Озчичек).
07'Фолит Ульрих Мелеке (Газинтеп).
07'Раян Лутин (Амедспор) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
02'Удар мимо. Мехмет Йышыл (Амедспор) пробил головой с левой стороны шестиметровой отметки, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел в левый угол. Передачу после углового сделал Дия Сабиа.
01'Угловой подаст Амедспор. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эфе Сарыкая).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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