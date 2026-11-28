Текущая форма

Положение у «Газиантепа» откровенно тяжелое. Четыре поражения в пяти последних турах отбросили команду в зону стыков, и от зоны вылета ее теперь отделяют всего два очка. Главная беда в обороне. За эту пятиматчевую серию клуб пропустил 11 мячей и ни разу не сыграл на ноль. В атаке тоже глухо, в четырех из пяти поединков команда забивала не больше одного гола.

Последний матч против Генчлербирлиги СК завершился поражением 0:1, что стало уже третьей неудачей подряд для коллектива Волкана Демиреля. Единственным светлым пятном в этом мрачном отрезке осталась победа над Этимесгут Беледийеспор (4:0) в октябре, однако с тех пор клуб не может найти ключ к воротам соперника. Встречи с Касымпашой (0:2) и Трабзонспором (0:2) лишь подчеркивают, что в текущем сезоне Газиантепу критически не хватает стабильности в защите.

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