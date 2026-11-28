Текущая форма

В MLS Мейджор Лиге «Хьюстон Динамо» проводит сезон крайне неровно, словно на волнах. После уверенных результатов клуб тут же допускает просадки. Сейчас команда идет на 5-м месте в Западной конференции и на 10-м в общем зачете, так что шансы на плей-офф остаются, но гарантий нет. Победы и поражения чередуются без видимой системы, и в этом главная проблема коллектива.

Отрезок из шести последних матчей команда прошла неудачно. На ее счету одна победа, два поражения и три ничьи, а разница мячей ушла в минус: 7 забитых против 9 пропущенных. Порадовал только сухой успех над «Сиэтл Саундерс» (1:0), зато следом пришли поражения от «Портленд Тимберс» (1:3) и «Сент-Луис Сити» (0:1). В последней очной встрече с «ФК Сан-Диего» 15 октября команда сыграла открыто и закончила матч результативной ничьей 3:3, причем оборона коллектива Бена Ольсена снова дала сбой.

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