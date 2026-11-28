28 ноября в MLS Мейджор Лиге «Хьюстон Динамо» примет «Сан-Хосе». Хозяев поля возглавит Бен Олсен, гостей – Лучи Гонсалес.
Хьюстон Динамо — Сан-Хосе: прогноз на матч MLS Мейджор Лига
«Хьюстон Динамо» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Сан-Хосе» в рамках MLS Мейджор Лига. Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
В MLS Мейджор Лиге «Хьюстон Динамо» проводит сезон крайне неровно, словно на волнах. После уверенных результатов клуб тут же допускает просадки. Сейчас команда идет на 5-м месте в Западной конференции и на 10-м в общем зачете, так что шансы на плей-офф остаются, но гарантий нет. Победы и поражения чередуются без видимой системы, и в этом главная проблема коллектива.
Отрезок из шести последних матчей команда прошла неудачно. На ее счету одна победа, два поражения и три ничьи, а разница мячей ушла в минус: 7 забитых против 9 пропущенных. Порадовал только сухой успех над «Сиэтл Саундерс» (1:0), зато следом пришли поражения от «Портленд Тимберс» (1:3) и «Сент-Луис Сити» (0:1). В последней очной встрече с «ФК Сан-Диего» 15 октября команда сыграла открыто и закончила матч результативной ничьей 3:3, причем оборона коллектива Бена Ольсена снова дала сбой.
Интересные факты для ставок
- В шести последних матчах «Хьюстон Динамо» забила семь голов, в среднем 1.2 за игру.
- Текущая позиция: 5-е место в конференции, 10-е место в общем зачете.
- В лазарете: Джимми Морер.
- Ориентировочный состав: Джонатан Бонд, Лайл Фостер, Гильерме, Ибрагим Алию, Эктор Эррера, Дуэйн Холмс, Артур, Агустин Реш.
Текущая форма
«Сан-Хосе» входит в финальную часть сезона MLS с непростой задачей. Клуб идет на 4-м месте в Западной конференции и на 9-м в общем зачете, так что участие в плей-офф пока под вопросом. Для команды из Калифорнии каждый оставшийся матч важен, ведь он помогает удержаться в зоне плей-офф. Правда, нынешняя форма серьезно тревожит болельщиков.
В шести последних матчах команда Брюса Арены выиграла лишь раз, дважды уступила и трижды сыграла вничью. Нагляднее всего проблемы проявились 15 октября в матче с «ФК Сан-Диего», который закончился результативной ничьей 3:3, и после него клуб не выиграл ни одной встречи. В последнем туре «гости» проиграли «Миннесота Юнайтед ФК» со счетом 1:3. Единственную радость калифорнийцам принес гол Роналду Виейры на 11-й минуте с передачи Тимо Вернера, но на 24-й минуте Эдуард Левен восстановил равновесие, и для гостей матч закончился неудачей.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах соперники в среднем забивают «Сан-Хосе» по 1.8 гола.
- Текущий статус (сезон 2026): 4-е место в Западной конференции, 9-е место в общем зачете MLS. Статус участия в плей-офф — TBD.
- Ориентировочный состав: Рейд Робертс, Витор Коста, Нико Цакирис, Эдуард Левен, Эрл Эдвардс младший, Тимо Вернер, Бенжамин Киканович, Даниэль Муни.
Прогноз и ставки
В октябре соперники разошлись результативной ничьей 3:3, и та последняя очная встреча показала, что по силе они друг другу не уступают. «Хьюстон Динамо» на своем поле играет неровно, победы чередует с поражениями. А вот «Сан-Хосе» под руководством Брюса Арены еще борется за плей-офф и без боя не сдастся. Калифорнийцы в последних матчах часто навязывают борьбу, хозяева же пропускают в большинстве игр, поэтому ждем, что гости сохранят интригу до финального свистка.
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Тренды
Ставка Сан-Хосе не проиграет
«Сан-Хосе» не проигрывал в 2 из 2 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 9 из 20 последних встреч «Хьюстон Динамо» и в 14 из 20 игр «Сан-Хосе».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «Хьюстон Динамо» и в 5 из 6 игр «Сан-Хосе».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Хьюстон Динамо
|28,8%
|3.47
|Ничья
|50,89%
|1.97
|Сан-Хосе
|20,31%
|4.92
Динамика вероятностей8'–70'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|79,69%
|1.25
|12
|49,11%
|2.04
|X2
|71,2%
|1.40
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|57,09%
|1.75
|Меньше
|42,91%
|2.33
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|20,06%
|4.98
|Меньше
|79,94%
|1.25
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|5,9%
|16.94
|Меньше
|94,1%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Хьюстон Динамо
|33,78%
|2.96
|Сан-Хосе
|23,31%
|4.29
|Не будет
|42,91%
|2.33
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Хьюстон Динамо -0.5
|28,8%
|3.47
|Сан-Хосе +0.5
|71,2%
|1.40
|Хьюстон Динамо +0.5
|79,69%
|1.25
|Сан-Хосе -0.5
|20,31%
|4.92
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Хьюстон Динамо -1.5
|6,93%
|14.43
|Сан-Хосе +1.5
|93,07%
|1.07
|Хьюстон Динамо +1.5
|96,54%
|1.04
|Сан-Хосе -1.5
|3,46%
|28.86
О матче
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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