Хьюстон – Филадельфия: прогноз (кф. 1.75) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Рокетс» продолжают уверенно держаться в топ-3 Западной конференции и превратили родной паркет в настоящую неприступную крепость, где проиграли лишь один матч из десяти в этом сезоне. В последней встрече техасцы без особых проблем разобрались дома с «Финиксом» (116:104), тем самым продлили свою домашнюю победную серию.
Команда Име Удоки имеет идеальный баланс, ведь Кевин Дюрант стабильно набирает за 25 очков, центровой Алперен Шенгюн доминирует под кольцом и раздает по семь передач в среднем за игру, а Амен Томпсон разрывает защиту соперников быстрыми прорывами. Важный козырь «Хьюстона» - пустой лазарет и два полноценных дня отдыха перед следующим поединком против «Филадельфии».
«Сиксерс» возглавляют Восточную конференцию с блестящим балансом и накануне уверенно оформили путевку в четвертьфинал Кубка НБА, так как разгромили на выезде «Индиану» (111:87). В той встрече Ник Нерс снова грамотно распределил минуты для лидеров, поэтому 41-летнему Леброну Джеймсу удалось набрать 21 очко, Анферни Саймонс попал пять трехочковых, а Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл.
«Филадельфия» продолжает доминировать и является одним из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Следующий выездной поединок против «Хьюстона» станет для гостей непростым испытанием, тем более точно не сыграют Джейлен Браун и Дин Уэйд.
Прогноз и ставки
«Хьюстон» выиграл девять из десяти домашних поединков, а самое главное - выйдет на паркет оптимальным составом. Напротив, «Филадельфия» прилетела сразу после кубковой игры в Индианаполисе без Джейлена Брауна, и вполне вероятно, что в таком плотном графике усталость даст о себе знать. Мы считаем, что поддержка родных трибун, хорошая сыгранность лидеров и набранная форма «Рокетс» помогут им оформить очередную уверенную победу на родном паркете.
Наш прогноз - победа «Хьюстона» с учетом форы (-11.5) очков за 1.75
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Ставка ИТ «Хьюстона» больше 114.5 очков
В четырех из пяти последних матчей клуб набирал более 114 очков за игру
Ставка ИТ «Филадельфии» больше 101.5 очков
Во всех пяти последних матчах команда набирала более 101 очка за игру
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