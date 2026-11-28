«Рокетс» продолжают уверенно держаться в топ-3 Западной конференции и превратили родной паркет в настоящую неприступную крепость, где проиграли лишь один матч из десяти в этом сезоне. В последней встрече техасцы без особых проблем разобрались дома с «Финиксом» (116:104), тем самым продлили свою домашнюю победную серию.

Команда Име Удоки имеет идеальный баланс, ведь Кевин Дюрант стабильно набирает за 25 очков, центровой Алперен Шенгюн доминирует под кольцом и раздает по семь передач в среднем за игру, а Амен Томпсон разрывает защиту соперников быстрыми прорывами. Важный козырь «Хьюстона» - пустой лазарет и два полноценных дня отдыха перед следующим поединком против «Филадельфии».