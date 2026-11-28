Для «Бакс» старт этого сезона превратился в сплошной кошмар - команда замыкает таблицу Восточной конференции с катастрофическими показателями и выиграла лишь один домашний поединок из десяти. Накануне подопечные Тейлора Дженкинса без шансов уступили «Детройту» (98:113), поскольку в очередной раз продемонстрировали провальную защиту и хроническую нехватку сыгранности. Единственным положительным моментом в игре хозяев стал снайпер Тайлер Хирро, который стабильно тянет атаку на себе и сумел набрать 20 очков в этот вечер.

Настораживает тот факт, что лазарет «оленей» пуст, то есть главная проблема кроется не в травмах, а в отсутствии надежной обороны. Коллектив стабильно пропускает по 120 очков от соперников, и главному тренеру нужно менять эту тенденцию. Возвращение на домашний паркет должно хоть немного прибавить хозяевам мотивации, тем более «Оклахома» приедет далеко не оптимальным составом.