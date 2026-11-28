Милуоки – Оклахома: прогноз (кф. 1.75) и ставки на матч НБА
Анализ команд
Для «Бакс» старт этого сезона превратился в сплошной кошмар - команда замыкает таблицу Восточной конференции с катастрофическими показателями и выиграла лишь один домашний поединок из десяти. Накануне подопечные Тейлора Дженкинса без шансов уступили «Детройту» (98:113), поскольку в очередной раз продемонстрировали провальную защиту и хроническую нехватку сыгранности. Единственным положительным моментом в игре хозяев стал снайпер Тайлер Хирро, который стабильно тянет атаку на себе и сумел набрать 20 очков в этот вечер.
Настораживает тот факт, что лазарет «оленей» пуст, то есть главная проблема кроется не в травмах, а в отсутствии надежной обороны. Коллектив стабильно пропускает по 120 очков от соперников, и главному тренеру нужно менять эту тенденцию. Возвращение на домашний паркет должно хоть немного прибавить хозяевам мотивации, тем более «Оклахома» приедет далеко не оптимальным составом.
«Тандер» переживают непростой отрезок в сезоне, ведь волна травм буквально выбила половину основного состава. Подопечные Марка Дэйгно проиграли уже четыре матча в пяти последних встречах - в частности, недавно дома не удержали натиск «Миннесоты» (106:113), несмотря на очередные подвиги лидера.
Главная ударная сила коллектива - это неудержимый Шей Гилджес-Александер, который в поединке против «Тимбервулвз» набрал 32 очка. Впрочем, без травмированных Чета Хольмгрена, Джейлена Уильямса, Николы Топича, Адая Мары и Томаса Сорбера в передней линии «громов» образовалась огромная дыра. На выезде «Оклахома» имеет скромные четыре победы и в таком ослабленном составе вынуждена выгрызать очки за счет индивидуального мастерства Шея и самоотдачи резервистов.
Прогноз и ставки
«Милуоки» сейчас находится на дне таблицы, но команда идет без травм. «Бакс» имеют в своем составе неплохих исполнителей - Тайлера Хирро, Кайла Кузьму и Майлза Тернера, которые способны создать немало проблем ослабленной передней линии «Оклахомы». Сами «Тандер» едва тянут ротацию из-за переполненного лазарета и на чужом паркете сейчас совсем не выглядят командой, способной громить соперников. Мы считаем, что один Шей Гилджес-Александер не вывезет, а голодные до побед «Бакс» дадут настоящий бой.
Наш прогноз - победа «Милуоки» с учетом форы (+12.5) очков за 1.75
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Ставка ИТ «Милуоки» больше 106.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 118 очков за игру
Ставка ИТ «Оклахомы» меньше 122.5 очков
Только в одном из пяти последних матчей команда набирал более 122 очков за игру
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